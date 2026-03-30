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1 अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र, सप्लीमेंट्री Exam का कैलेंडर जारी नहीं, छात्रों में असमंजस की स्थिति

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए निदेशालय को पत्र लिखकर तत्काल पूरक परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी करने की मांग की है. शिक्षा विभाग के फैसले के अनुसार नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा. ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये अपेक्षा की जा रही थी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स भी अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में आयोजित कर ली जाएं, ताकि जिन छात्रों को सप्लीमेंट्री देनी है, वे समय रहते तैयारी कर इसमें शामिल होकर परीक्षा दे सकें.

जयपुरः प्रदेश में शिक्षा विभाग का नया शैक्षणिक सत्र इस बार 1 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है, जबकि अब तक ये सत्र जुलाई महीने में शुरू होता रहा है. विभाग ने शिविरा पंचांग में संशोधन करते हुए परीक्षाएं पहले आयोजित कर लीं और परिणाम जारी करने की तिथि भी बदलकर 25 मार्च कर दी गई. रिजल्ट जारी भी हो गया लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहलू छूट गया. कक्षा 9वीं और 11वीं की पूरक (सप्लीमेंट्री) परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर अब तक जारी नहीं किया गया है. इस चूक को लेकर अब शिक्षकों और छात्रों में असमंजस की स्थिति बन गई है.

अब तक संशोधित कैलेंडर जारी नहीं होने के कारण छात्रों और शिक्षकों के सामने असमंजस बना हुआ है. उन्हें ये स्पष्ट नहीं है कि परीक्षाएं कब होंगी और तैयारी किस आधार पर की जाए. वहीं, इस संबंध में शिक्षा निदेशालय के स्टाफ ऑफिसर अशोक शर्मा ने बताया कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स को लेकर चर्चा की जा रही है, जल्द ही उच्च स्तरीय अधिकारी परीक्षा की तिथियां घोषित करेंगे.

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छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा असर : इस संबंध में राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि यदि पूरक परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं होती हैं, तो इसका सीधा नुकसान छात्रों को होगा. नया सत्र शुरू होते ही नए कोर्स की पढ़ाई शुरू हो जाएगी. ऐसे में जो छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा देंगे, वे परिणाम आने तक नई कक्षाओं से कटे रहेंगे. वे बाद में पास होते हैं, तो उन्हें अचानक नए सिलेबस में शामिल होना पड़ेगा, जिससे पढ़ाई में पिछड़ने की संभावना बढ़ जाएगी. वहीं, समय पर परीक्षा और परिणाम आने पर वे सहज रूप से नई कक्षा में शामिल हो सकते हैं.

अप्रैल में ही परीक्षा कराने की मांग : राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से मांग की है कि पूरक परीक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल तुरंत जारी किया जाए और परीक्षाएं अप्रैल महीने में ही आयोजित कर ली जाएं. इससे छात्रों को तैयारी के लिए स्पष्ट दिशा मिलेगी और वे समय पर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकेंगे. संघ का मानना है कि नई शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए ये जरूरी है कि सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध हों. सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में देरी पूरे शैक्षणिक कैलेंडर को प्रभावित कर सकती है. शिक्षक संघ ने निदेशक से आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लिया जाए और लंबित पूरक परीक्षाओं का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाए, ताकि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों सभी को स्पष्टता मिल सके और नए सत्र की शुरुआत बिना किसी व्यवधान के हो सके.