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राजस्थान के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को लेकर असमंजस खत्म, अब 43 दिन का होगा ग्रीष्मावकाश

शिक्षक संगठन से वार्ता करते शिक्षा मंत्री ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने शैक्षिक पंचांग वर्ष 2026-27 में संशोधन करते हुए ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ा दी है. अब स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 35 दिनों के बजाय 43 दिनों की होंगी. शिक्षक संगठनों की नाराजगी और लगातार हो रहे आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री की ओर से ये फैसला लिया गया था, जिसके आदेश अब जारी कर दिए गए हैं. शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पहले ग्रीष्मावकाश 17 मई 2026 से 20 जून 2026 तक निर्धारित था, जिसकी अवधि 35 दिन थी. संशोधित आदेश में इसे बढ़ाकर 17 मई 2026 से 28 जून 2026 कर दिया गया है. इससे छात्रों और शिक्षकों को 8 दिनों का अवकाश और मिलेगा. विभाग ने शैक्षिक पंचांग में एक और बदलाव करते हुए संस्था प्रधान की ओर से स्वीकृत किए जाने वाले अधिकृत अवकाशों की संख्या भी 1 से बढ़ाकर 2 कर दी है. जयपुर स्थित शिक्षा संकुल (ETV Bharat File Photo) पढ़ें : राजस्थान में स्कूल दिवस बढ़कर हुए 214, छात्रों को मिलेगा 40 दिन ज्यादा पढ़ाई का मौका