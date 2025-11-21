ETV Bharat / state

छात्र और स्टाफ सप्ताह में एक दिन स्कूल में पहनकर आएंगे स्थानीय वेशभूषा

छात्र और स्टाफ स्थानीय वेशभूषा दिखेंगे ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि छात्र और स्कूल स्टाफ सप्ताह में एक दिन यूनिफॉर्म की जगह अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर आएं, ताकि संस्कृति, लोक विरासत और वस्त्र परंपरा के प्रति जागरूकता बढ़ सके. भारत सरकार ने स्कूलों में सप्ताह में एक दिन स्थानीय वेशभूषा पहनकर स्कूल आने का प्रस्ताव भेजा है. जिस पर सहमति प्रकट करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक प्रस्ताव भेजकर राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सप्ताह में एक दिन स्थानीय वेशभूषा (गहनों/आभूषणों) को छोड़कर पहनकर आने के लिए प्रेरित करने को लिखा है. भारत सरकार का मत है कि ऐसा करना राज्य के सांस्कृतिक जागरूकता, लोक संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. पढ़ें : भाजपा विधायक बोले-स्कूल में पढ़ाए जाएं महाभारत, रामायण और गीता, सरकारी-निजी स्कूल में हो सामान ड्रेस कोड