छात्र और स्टाफ सप्ताह में एक दिन स्कूल में पहनकर आएंगे स्थानीय वेशभूषा
राजस्थान के स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन स्थानीय पहचान झलकेगी.
Published : November 21, 2025 at 10:20 PM IST
जयपुर: केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि छात्र और स्कूल स्टाफ सप्ताह में एक दिन यूनिफॉर्म की जगह अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर आएं, ताकि संस्कृति, लोक विरासत और वस्त्र परंपरा के प्रति जागरूकता बढ़ सके.
भारत सरकार ने स्कूलों में सप्ताह में एक दिन स्थानीय वेशभूषा पहनकर स्कूल आने का प्रस्ताव भेजा है. जिस पर सहमति प्रकट करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक प्रस्ताव भेजकर राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सप्ताह में एक दिन स्थानीय वेशभूषा (गहनों/आभूषणों) को छोड़कर पहनकर आने के लिए प्रेरित करने को लिखा है. भारत सरकार का मत है कि ऐसा करना राज्य के सांस्कृतिक जागरूकता, लोक संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
उन्होंने बताया कि भारत सरकार का सुझाव है कि स्कूली छात्रों और युवाओं का देश की पारंपरिक कपड़ा विरासत से जुड़ाव बढ़े. इसके लिए सप्ताह में एक दिन स्कूल और कॉलेज की यूनिफॉर्म में भी हाथ से बने हथकरघा कपड़ों को शामिल किया जाए, ताकि छात्र-छात्राएं अपनी वस्त्र परंपरा को बेहतर तरीके से जान सकें और उसे अपनाने के लिए प्रेरित हों. ऐसे में शिक्षा मंत्री ने भारत सरकार के इस सुझाव का स्वागत और समर्थन करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसे लागू करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
सरकार को उम्मीद है कि ये पहल न सिर्फ छात्रों में अपनी जड़ों और परंपराओं के प्रति गर्व की भावना बढ़ाएगी, बल्कि लोक संस्कृति और देश की समृद्ध वस्त्र विरासत को भी नई पीढ़ी तक जीवंत रूप में पहुंचाएगी. स्थानीय वेशभूषा और हथकरघा वस्त्रों का नियमित प्रयोग स्कूल शिक्षा में सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करेगा और राजस्थान की पहचान को नई ऊर्जा देगा.