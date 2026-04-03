बड़ी कार्रवाई : नकली दवा का भंडाफोड़, 4 लाख से अधिक की औषधि जब्त
औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवा के नेटवर्क का खुलासा किया है.
Published : April 3, 2026 at 3:42 PM IST
जयपुर: औषधि नियंत्रण अधिकारी ने टैबलेट Qcepod 200 (बैच नंबर VT 242312) का नमूना इंडियन मेडिकल एजेंसी से लिया था, जिसे राजकीय विश्लेषक द्वारा जांच के बाद नकली घोषित किया गया. औषधि नियंत्रक अजय फाटक ने बताया कि इसे लेकर तत्काल अलर्ट नोटिस जारी करते हुए संबंधित दवा के बेचान और उपयोग पर रोक लगा दी है. साथ ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश सभी सहायक औषधि नियंत्रकों और अधिकारियों को दिए गए हैं.
जांच में सामने आया कि निर्माता फर्म मैसर्स VADSP Pharmaceutical, Baddi ने यह नकली दवा जयपुर की फर्म मैसर्स Iqumed Healthcare को सप्लाई की थी. इसके बाद सहायक औषधि नियंत्रक जितेन्द्र मीना के नेतृत्व में टीम ने Iqumed Healthcare पर छापा मारकर 4 लाख रुपये से अधिक की नकली दवा बरामद की. इस कार्रवाई में ओषधि नियंत्रण अधिकारी अर्जुन मीना, मुकेश चौधरी, महेश ब्याडवाल और पूनम महिंद्रा शामिल रहे.
पढ़ें : बिना लाइसेंस बेची जा रही थी नकली दवा, राजस्थान दवा नियंत्रण संगठन की बड़ी कार्रवाई, 3.73 करोड़ रुपये की दवाइयां जब्त
निर्माता स्तर पर जांच : टीम ने मौके से 4 दवाओं के नमूने जांच के लिए लिए और शेष स्टॉक के उपयोग व बिक्री पर रोक लगा दी. जब्त दवाओं के लिए न्यायालय से अभिरक्षा आदेश भी प्राप्त किए गए हैं. मामले की कड़ियां जालोर और भरतपुर तक जुड़ी मिलीं, जहां 4 दवा विक्रेताओं की जांच कर 5 नमूने लिए गए हैं.
औषधि नियंत्रक अजय फाटक ने बताया कि निर्माता स्तर पर जांच के लिए एक विशेष टीम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भेजी जा रही है. साथ ही हिमाचल प्रदेश के औषधि नियंत्रक को भी जांच के लिए पत्र लिखकर समन्वय किया गया है. विभाग ने आमजन से अपील की है कि संदिग्ध दवाओं के उपयोग से बचें और किसी भी प्रकार की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें.
पढ़ें : दवा में नुकसान हुआ तो Banned Drug, बिना लाइसेंस चला रहे थे फैक्ट्री