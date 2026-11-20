राजस्थान में सूखे से पहले ही खेती को बचाने की तैयारी, 5 जिलों में 110 करोड़ खर्च करेगी सरकार, ICRISAT-CAZRI से MoU
कृषि मंत्री बोले- वैज्ञानिक प्रबंधन औरआधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से सूखे के कारण खेती में होने वाले जोखिम को कम किया जा सकता है.
Published : November 20, 2026 at 9:29 PM IST
जयपुर: कम बारिश और अनियमित मानसून के बीच अब सूखे के बाद राहत देने के बजाय खेती को पहले से सुरक्षित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए राज्य सरकार ने करीब 110 करोड़ रुपए की सूखा न्यूनीकरण परियोजना तैयार की है, जिसके तहत पश्चिमी राजस्थान के पांच जिलों में वैज्ञानिक कृषि तकनीकों, जल संरक्षण, मृदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूल फसल पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा. शुक्रवार को कृषि विभाग ने दो प्रतिष्ठित कृषि अनुसंधान संस्थानों इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT), हैदराबाद और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट (CAZRI), जोधपुर के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया.
समझौते के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विकसित कृषि अनुसंधान एवं तकनीकी विशेषज्ञता को सीधे राजस्थान के किसानों तक पहुंचाया जाएगा. परियोजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 के दौरान किया जाएगा.
पांच जिलों में 109.88 करोड़ रुपए खर्च होंगे: सूखा न्यूनीकरण परियोजना के तहत जैसलमेर, नागौर, चूरू, जोधपुर और बाड़मेर जिलों को शामिल किया गया है. इन जिलों में कम वर्षा, भूजल की सीमित उपलब्धता, मिट्टी में नमी की कमी और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है. परियोजना के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) और राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के तहत कुल 109 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है.
इसमें ICRISAT को 64 करोड़ 20 लाख रुपए की परियोजना सौंपी गई है, जिसके माध्यम से जैसलमेर, नागौर और चूरू जिलों में तकनीकी सहयोग दिया जाएगा. वहीं CAZRI, जोधपुर को 45 करोड़ 68 लाख रुपए की परियोजना की जिम्मेदारी दी गई है. संस्थान की विशेषज्ञ टीम जोधपुर और बाड़मेर जिलों में वैज्ञानिक कृषि मॉडल विकसित करने और उनके क्रियान्वयन में सहयोग करेगी. दोनों संस्थानों के वैज्ञानिक संबंधित क्षेत्रों की मिट्टी, जल उपलब्धता, वर्षा के पैटर्न और स्थानीय कृषि परिस्थितियों का अध्ययन कर किसानों के लिए उपयोगी कार्ययोजना तैयार करेंगे.
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सूखा पड़ने से पहले ही नुकसान रोकने पर रहेगा जोर: परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सूखे के बाद नुकसान की भरपाई करने के बजाय सूखे से पहले ही कृषि क्षेत्र की तैयारी करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक, जलवायु और कृषि संबंधी परिस्थितियों का आकलन किया जाएगा. अलग-अलग जिलों और क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार जलवायु अनुकूल कृषि पैकेज तैयार किए जाएंगे, ताकि किसानों को एक जैसी तकनीक अपनाने के बजाय स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप समाधान मिल सकें.
परियोजना के तहत जल संरक्षण, मिट्टी में नमी बनाए रखने, मृदा स्वास्थ्य सुधारने, जलग्रहण क्षेत्र विकास और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके साथ ही कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली फसल पद्धतियों, उन्नत बीजों और वैज्ञानिक फसल प्रबंधन तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे बारिश पर निर्भर खेती करने वाले किसानों को अनियमित मानसून के दौरान होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिल सकेगी.
KrishiDSS और VEDAS से होगा वैज्ञानिक आकलन: परियोजना को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए कृषि संसाधनों के आकलन और योजना निर्माण में KrishiDSS और VEDAS जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा. इन तकनीकों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की कृषि परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों, मिट्टी, जल उपलब्धता और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा. वैज्ञानिक सर्वेक्षण और डिजिटल डाटा के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किस क्षेत्र में किस तरह की कृषि तकनीक अधिक प्रभावी हो सकती है.
इसके अलावा परियोजना की प्रगति, कार्यों के क्रियान्वयन और बजट खर्च की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा. इससे परियोजना के तहत होने वाले कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. तकनीक आधारित इस व्यवस्था से योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों की पहचान कर समय रहते आवश्यक सुधार भी किए जा सकेंगे.
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गांव स्तर पर समितियां बनेंगी, किसानों की होगी भागीदारी: परियोजना को केवल सरकारी और संस्थागत स्तर तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि गांव स्तर पर भी किसानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए ग्राम स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा. इन समितियों के माध्यम से स्थानीय किसानों को योजना निर्माण और उसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी. इससे किसानों की वास्तविक समस्याओं और खेती से जुड़े अनुभवों को योजनाओं में शामिल किया जा सकेगा.परियोजना में महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) वर्ग और लघु एवं सीमांत किसानों की भागीदारी पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.
इन वर्गों को कृषि संबंधी योजनाओं और तकनीकी सुविधाओं से जोड़कर उनकी आजीविका को अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास होगा. इसके साथ ही किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों को आधुनिक कृषि तकनीकों, जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि विकसित तकनीकों को खेतों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके.
कृषि विभाग और अनुसंधान संस्थानों के बीच बढ़ेगा समन्वय: त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर कृषि विभाग, राजस्थान की ओर से कृषि आयुक्त नरेश गोयल, ICRISAT, हैदराबाद की ओर से महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक और CAZRI, जोधपुर की ओर से निदेशक डॉ. हनुमान सहाय जाट ने हस्ताक्षर किए. इस समझौते के बाद तीनों संस्थानों के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी सहयोग और जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समन्वय स्थापित होगा. कृषि विभाग के अनुसार, दोनों संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ लेकर पांचों जिलों के लिए अलग-अलग कृषि मॉडल तैयार किए जाएंगे. इन मॉडलों में स्थानीय जलवायु, मिट्टी की प्रकृति, पानी की उपलब्धता और किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा. इससे पश्चिमी राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में खेती को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम किया जा सकेगा.
वैज्ञानिक प्रबंधन से कम होगा खेती का जोखिम:कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने परियोजना को किसानों के हित में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि वैज्ञानिक प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से सूखे के कारण खेती में होने वाले जोखिम को कम किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और अनियमित मानसून के दौर में किसानों को पहले से तैयार करना जरूरी है. इसके लिए जल संरक्षण, मृदा प्रबंधन और उन्नत कृषि पद्धतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है.
वहीं, कृषि आयुक्त नरेश गोयल के अनुसार, परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जलवायु अनुकूल कृषि पैकेज तैयार करना है. वैज्ञानिक सर्वेक्षण, डिजिटल तकनीक और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से किसानों को ऐसी तकनीकें उपलब्ध कराई जाएंगी, जो कम बारिश और पानी की कमी जैसी परिस्थितियों में भी खेती को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद करेंगी.
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मरुधरा की खेती को टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ी पहल: राजस्थान में कृषि का बड़ा हिस्सा मानसूनी बारिश पर निर्भर है. ऐसे में बारिश की अनिश्चितता और लंबे समय तक सूखे की स्थिति किसानों के सामने उत्पादन और आजीविका का संकट खड़ा कर देती है. विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के पांच जिलों में पानी की कमी और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां खेती की लागत और जोखिम दोनों बढ़ाती हैं. ऐसे में करीब 110 करोड़ रुपये की यह परियोजना केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों की सूखा सहन करने की क्षमता विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल के जरिए सरकार का लक्ष्य कृषि क्षेत्र को पारंपरिक वर्षा आधारित व्यवस्था से आगे बढ़ाकर वैज्ञानिक और जलवायु अनुकूल खेती की ओर ले जाना है. यदि परियोजना के तहत तैयार किए गए कृषि मॉडल प्रभावी ढंग से खेतों तक पहुंचते हैं, तो आने वाले वर्षों में पश्चिमी राजस्थान के किसानों को कम बारिश के बावजूद खेती जारी रखने, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और कृषि उत्पादन को स्थिर बनाए रखने में मदद मिल सकती है. इस तरह सूखा आने के बाद राहत देने के बजाय सूखे के प्रभाव को पहले ही कम करने का मॉडल राजस्थान की कृषि व्यवस्था को नई दिशा दे सकता है.
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