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राजस्थान में सूखे से पहले ही खेती को बचाने की तैयारी, 5 जिलों में 110 करोड़ खर्च करेगी सरकार, ICRISAT-CAZRI से MoU

ICRISAT और CAZRI के साथ MoU। ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: कम बारिश और अनियमित मानसून के बीच अब सूखे के बाद राहत देने के बजाय खेती को पहले से सुरक्षित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए राज्य सरकार ने करीब 110 करोड़ रुपए की सूखा न्यूनीकरण परियोजना तैयार की है, जिसके तहत पश्चिमी राजस्थान के पांच जिलों में वैज्ञानिक कृषि तकनीकों, जल संरक्षण, मृदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूल फसल पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा. शुक्रवार को कृषि विभाग ने दो प्रतिष्ठित कृषि अनुसंधान संस्थानों इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT), हैदराबाद और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट (CAZRI), जोधपुर के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया.

समझौते के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विकसित कृषि अनुसंधान एवं तकनीकी विशेषज्ञता को सीधे राजस्थान के किसानों तक पहुंचाया जाएगा. परियोजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 के दौरान किया जाएगा.