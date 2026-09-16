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प्रदेश में सूखे पर गहलोत की भजनलाल सरकार को चेतावनी, बोले- अभी नहीं जागे तो प्रदेश में हाहाकार मचेगा

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Photo Courtesy- @ashokgehlot51 )