राजस्थान की वोटर लिस्ट में किसका नाम छूटा? आज से 30 दिन का मौका, 4 जनवरी को आएगी फाइनल सूची
निर्वाचन आयोग ने 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया है. 4 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी.
Published : November 12, 2026 at 6:34 PM IST
जयपुर: राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के तहत गुरुवार को प्रदेश की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियां सौंपते हुए पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी. जारी सूची के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कुल 5 करोड़ 26 लाख 67 हजार 416 मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें 2 करोड़ 75 लाख 24 हजार 780 पुरुष, 2 करोड़ 51 लाख 42 हजार 52 महिला और 584 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं.
11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां : इस बार पुनरीक्षण की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है. यानी इस तारीख तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के पात्र होंगे. इसके अलावा 1 अक्टूबर 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे. निर्वाचन विभाग ने पात्र युवाओं से मतदाता बनने के लिए आवेदन करने की अपील की है. प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. मतदाता 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा किसी प्रविष्टि में संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे.
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इस अवधि में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) की ओर से 28 दिसंबर तक किया जाएगा. इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. निर्वाचन विभाग दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए साप्ताहिक स्तर पर आवेदनों की सूची भी सार्वजनिक करेगा. प्रत्येक सप्ताह प्राप्त आवेदनों की सूची संबंधित ERO कार्यालय के बाहर चस्पा की जाएगी. इसे जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा प्रत्येक सप्ताह ERO मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्राप्त आवेदनों की सूची साझा करेंगे.
राजनीतिक दलों को सौंपी गई सूची : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं. इन बैठकों में उन्हें प्रारूप मतदाता सूची की एक सॉफ्ट कॉपी (फोटोरहित) और एक हार्ड कॉपी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है. मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (https://election.rajasthan.gov.in) पर भी उपलब्ध है. कोई भी नागरिक ऑनलाइन अपना नाम खोज सकता है. इसके साथ ही बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास संबंधित बूथ की प्रारूप मतदाता सूची की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध रहेगी. ऐसे में मतदाता अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर भी सूची में अपना नाम और विवरण जांच सकते हैं.
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नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए तीन फॉर्म : मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने और व्यक्तिगत विवरण में संशोधन के लिए अलग-अलग आवेदन की व्यवस्था है. इसके तहत फॉर्म-6 के जरिए नया नाम जुड़वाया जा सकता है, फॉर्म-7 के माध्यम से नाम हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने तथा फॉर्म-8 के जरिए पहले से दर्ज विवरण में संशोधन कराया जा सकता है. ये आवेदन ECINet ऐप, वोटर्स पोर्टल (https://voters.eci.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन या संबंधित BLO से संपर्क करके भी जमा किए जा सकते हैं.
ERO के फैसले के खिलाफ अपील का भी अधिकार : निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को अपील की प्रक्रिया की जानकारी भी दी है. मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 और 27 के तहत अपील कर सकता है. इसके लिए ERO के फैसले के खिलाफ 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पहली अपील की जा सकती है. जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर उनके फैसले के 15 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष दूसरी अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण और नियमित अद्यतन निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता के लिए जरूरी है. सभी पात्र नागरिकों को प्रारूप सूची में अपना नाम और विवरण जांचना चाहिए, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटने न पाए.
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