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राजस्थान की वोटर लिस्ट में किसका नाम छूटा? आज से 30 दिन का मौका, 4 जनवरी को आएगी फाइनल सूची

निर्वाचन आयोग ( File Photo )

जयपुर: राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के तहत गुरुवार को प्रदेश की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियां सौंपते हुए पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी. जारी सूची के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कुल 5 करोड़ 26 लाख 67 हजार 416 मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें 2 करोड़ 75 लाख 24 हजार 780 पुरुष, 2 करोड़ 51 लाख 42 हजार 52 महिला और 584 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं.

11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां : इस बार पुनरीक्षण की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है. यानी इस तारीख तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के पात्र होंगे. इसके अलावा 1 अक्टूबर 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे. निर्वाचन विभाग ने पात्र युवाओं से मतदाता बनने के लिए आवेदन करने की अपील की है. प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. मतदाता 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा किसी प्रविष्टि में संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे.