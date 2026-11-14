भजनलाल सरकार के तीन साल के जश्न पर डोटासरा का तंज, बोले- मुख्यमंत्री ने पूरी बीजेपी को ही निपटा दिया
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा-मुख्यमंत्री केवल भ्रमित करने वाले भाषण देने और लोगों को डराने-धमकाने में लगे हुए हैं.
Published : November 14, 2026 at 3:08 PM IST
जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा है. भजनलाल सरकार की ओर से 3 साल के कार्यकाल का जश्न मनाए जाने को लेकर डोटासरा ने कहा-भाजपा को इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरी बीजेपी को निपटा दिया. एक मंत्री की बात एसडीएम और अधिकारी तक नहीं मानते हैं. मंत्री के सचिव तक भी उनके आदेश नहीं मानते हैं. आम जनता के काम नहीं हो रहे हैं. मुख्यमंत्री केवल भ्रमित करने वाले भाषण देने और लोगों को डराने-धमकाने में लगे हुए हैं. प्रदेश में बेरोजगार परेशान है, अपराध बढ़ रहे हैं. जयपुर में गैंगस्टर खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, सचिवालय में कोई कामकाज नहीं हो रहा है. ब्यूरोक्रेट्स या तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या फिर इतने भयभीत हैं कि जायज काम करने से भी बच रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं मुख्यमंत्री उनकी क्लास नहीं ले लें. डोटासरा ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में ये बातें कहीं.
मुख्यमंत्री कार्यालय पर उठे सवालों का जवाब दें भजनलाल: डोटासरा ने शिखर अग्रवाल मामले को लेकर कहा कि अशोक गहलोत सहित कई नेता और मीडिया भी मुख्यमंत्री से पूछ चुके हैं कि उनकी सहमति से मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी ने फाइल किस आधार पर चलाई. उसमें कितने लोग निर्धारित मापदंडों पर खरे उतरे और इसके बदले क्या-क्या लिया गया. मुख्यमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए. मुख्यमंत्री कार्यालय पर सवाल उठने का मतलब मुख्यमंत्री की जवाबदेही से भी है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं.
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चुनाव परिणाम के बाद होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन: प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रसूताओं की मौत के मामले में एम्स की रिपोर्ट को लेकर डोटासरा ने कहा कि यह रिपोर्ट प्रदेश सरकार के कुशासन पर धब्बा है. अस्पताल में लोग स्वस्थ होने की उम्मीद में आते हैं, लेकिन उन्हें शव बनाकर घर लौटना पड़ रहा है. प्रसूताएं नई जिंदगी को जन्म देने के लिए अस्पताल पहुंचती हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के कारण उन्हें मौत की आगोश में जाना पड़ रहा है. डोटासरा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव परिणाम के बाद बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे. डोटासरा ने दावा किया इस बार पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा. पकड़ने और बाड़ाबंदी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं. सरकार पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर रही है. इस सरकार को शिक्षा, युवाओं की भर्ती, अस्पतालों में दवाइयां की उपलब्धता और किसानों को राहत देने की चिंता नहीं है.
राजेंद्र राठौड़ के कलमा पढ़ने पर भी साधा निशाना: भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के कलमा पढ़ने को लेकर भी डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है. बाहर सनातनी होने और मुसलमान को टिकट नहीं देने की बात करते हैं, लेकिन जब अपने बेटे और बहू की बात आती है तो मस्जिद भी जाएंगे, कलमा भी पढ़ेंगे और ईद पर गले भी मिलेंगे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में राजेंद्र राठौड़ की कोई जरूरत नहीं है. पढ़ी हुई किताबों को कौन पढ़ेगा, नई किताब मार्केट में आ चुकी है.
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वोट चोरी की गड़बड़ियों का करेंगे सत्यापन: पीसीसी अध्यक्ष ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से लॉन्च किए गए वोट रक्षक ऐप को लेकर कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के जरिए एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ के नाम पर लोगों के वोट काट रही है. भाजपा ने ऐसे लोगों के नाम भी मतदाता सूची से हटा दिए हैं जो भारत के नागरिक हैं और अपने क्षेत्र में निवास कर रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है. वोट रक्षक ऐप में यह जानकारी सामने आएगी कि किस मतदाता को एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ बताकर सूची से हटाया गया है. बूथ लेवल एजेंट इनका सत्यापन करेंगे और यदि किसी व्यक्ति का वोट गलत तरीके से काटा गया है तो वह व्यक्ति वोट रक्षक ऐप पर अपना वीडियो अपलोड करके शिकायत दर्ज कर सकेगा.
वोट सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद: डोटासरा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलाध्यक्षों को वोट रक्षक अभियान को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं. पार्टी के करीब 61000 बूथ लेवल एजेंट में से निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की जगह नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान कांग्रेस ने प्रभावी मॉनिटरिंग की थी. अब 2027 से प्रकाशित होने वाली नई मतदाता सूची का ड्राफ्ट भी बूथ स्तर पर सत्यापन कराया जाएगा. कांग्रेस अपने मतदाताओं के वोट सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है.
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पंडित नेहरू को किया याद: इससे पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, पूर्व मंत्री महेश जोशी, जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा, पूर्व अध्यक्ष आर आर तिवाड़ी सहित कई अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें याद किया.
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