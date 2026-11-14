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भजनलाल सरकार के तीन साल के जश्न पर डोटासरा का तंज, बोले- मुख्यमंत्री ने पूरी बीजेपी को ही निपटा दिया

मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा है. भजनलाल सरकार की ओर से 3 साल के कार्यकाल का जश्न मनाए जाने को लेकर डोटासरा ने कहा-भाजपा को इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरी बीजेपी को निपटा दिया. एक मंत्री की बात एसडीएम और अधिकारी तक नहीं मानते हैं. मंत्री के सचिव तक भी उनके आदेश नहीं मानते हैं. आम जनता के काम नहीं हो रहे हैं. मुख्यमंत्री केवल भ्रमित करने वाले भाषण देने और लोगों को डराने-धमकाने में लगे हुए हैं. प्रदेश में बेरोजगार परेशान है, अपराध बढ़ रहे हैं. जयपुर में गैंगस्टर खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, सचिवालय में कोई कामकाज नहीं हो रहा है. ब्यूरोक्रेट्स या तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या फिर इतने भयभीत हैं कि जायज काम करने से भी बच रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं मुख्यमंत्री उनकी क्लास नहीं ले लें. डोटासरा ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में ये बातें कहीं.