ETV Bharat / state

Rajasthan Day Celebrations : राजस्थान दिवस समारोह का आगाज स्वच्छता के साथ, सीएम ने लगाई झाड़ू...उठाया कचरा

वल्लभभाई पटेल ने भारतीय परंपरा को रखा था ध्यान में : इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान की स्थापना कैलेंडर डेट से 30 मार्च 1949 को जरूर हुई, लेकिन तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने जिस शुभ मुहूर्त में वृहद राजस्थान का गठन किया था, वो भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था. ये तिथि रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में आई थी, इसीलिए भारतीय परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर मनाने का फैसला लिया है. इसी के तहत इस वर्ष 19 मार्च को पूरे प्रदेश में राजस्थान दिवस मनाया जाएगा.

सीएम का दिखा अलग अंदाज : बीते साल प्रदेश की बीजेपी सरकार ने राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने की घोषणा की थी. इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को है. ऐसे में शनिवार से राजस्थान समारोह की शुरुआत होगी. इस बार प्रदेश भर में 14 से 19 मार्च तक स्वच्छता सप्ताह मनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ने खुद रामनिवास बाग में झाड़ू लगाई, कचरा उठाया, पेड़ लगाया और यहां मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई.

जयपुर : राजस्थान दिवस समारोह का आगाज इस बार प्रदेशभर में स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने से किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के रामनिवास बाग में झाड़ू लगाते हुए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की. इस मौके पर उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर अब तक देश को बदनाम करने और भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया, जबकि बीजेपी सरकार जनता को हर तरह की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है. जनता को किसी भी तरह की अफवाहों में आने की जरूरत नहीं है.

राजस्थान गठन के समय रखा गया शुभ मुहूर्त का ध्यान : मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य से पहले तिथि, ग्रह और नक्षत्र का विचार किया जाता है. सरदार पटेल भी भारतीय परंपराओं में विश्वास रखते थे, इसीलिए राजस्थान के गठन के समय भी शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा गया. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान दिवस को उसी तिथि पर मनाने का फैसला लिया है.

पढ़ें. स्वदेशी की ताकत से भारत बनेगा दुनिया की महाशक्ति : CM भजनलाल शर्मा

कांग्रेस के नेता विदेश जाकर करते हैं भारत को बदनाम : उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता देश और प्रदेश को बदनाम करने का काम करते हैं और समाज में भ्रम फैलाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को आश्वस्त किया है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार भी राजस्थान की जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जैसा नेतृत्व होगा, वैसा ही काम भी दिखाई देता है. उन्होंने जनता से अपील की है कि विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों में न आएं, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है.

सीएम ने कचरा उठाकर दिया स्वच्छता का संदेश (ETV Bharat Jaipur)

राजस्थान दिवस पर स्वच्छता अभियान : राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने प्रदेशभर में स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने की पहल की है. इसके तहत 14 से 19 मार्च तक सभी नगरीय निकायों में 'स्वच्छता सप्ताह' मनाया जाएगा. इस दौरान प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, साफ-सुथरे शौचालय, कचरा सेग्रीगेशन और वाटर मैनेजमेंट जैसे विषयों पर जनभागीदारी के साथ विशेष अभियान चलाए जाएंगे. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत आयोजित इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और शहरों को स्वच्छ-सुंदर बनाने के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है. स्वच्छता सप्ताह के दौरान विभिन्न विषयों पर आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश समाज तक पहुंचे और शहरों को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने के प्रयासों को नई गति मिल सके.

पढ़ें. सीएम भजनलाल ने खोला सौगातों का पिटारा, 3 शहरों के नाम बदले, द्रव्यवती नदी पर बनेगी एलिवेटेड रोड

यूं चलेगा स्वच्छता सप्ताह

14 मार्च: जिला स्तर पर कार्यक्रमों के साथ स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ, जनप्रतिनिधियों व आमजन की भागीदारी से जागरूकता अभियान. 15 मार्च: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर फोकस, 3R (Reduce, Reuse, Recycle) के सिद्धांतों और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर गतिविधियां. 16 मार्च: 'क्लीन टॉयलेट अभियान' के तहत सार्वजनिक, सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों की गहन सफाई. 17 मार्च: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए स्रोत स्तर पर गीला और सूखा कचरा अलग रखने की जागरूकता और श्रमदान. 18 मार्च: प्रयुक्त जल प्रबंधन के तहत नालियों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था सुधार और जलाशयों के संरक्षण के लिए श्रमदान. 19 मार्च: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के प्रति जागरूकता के लिए छात्र-छात्राओं, स्वयं सहायता समूहों और नागरिकों की भागीदारी से रैलियां और जनसंपर्क कार्यक्रम.

स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने का आह्वान : इस दौरान मौजूद रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने के साथ ही प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई है. जयपुर के अल्बर्ट हॉल से इस अभियान का शुभारंभ हुआ है और हर जिले में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वच्छता का संदेश दिया था और उसी भावना के साथ मुख्यमंत्री ने भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए स्वयं श्रमदान किया और लोगों को शपथ दिलाई कि न तो गंदगी फैलाएंगे और न फैलाने देंगे. राठौड़ ने कहा कि स्वच्छता के लिए लोगों को लड़ने की नहीं, बल्कि प्रेम से समझाने और स्वयं उदाहरण पेश करने की जरूरत है, ताकि समाज में स्वच्छता की संस्कृति विकसित हो सके.

सीएम ने किया पौधारोपण (ETV Bharat Jaipur)

ये रहे मौजूद : इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सफाईकर्मियों को पीपीई किट का वितरण किया. साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रतिकात्मक चेक भी सौंपे. इस अवसर पर विधायक गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, एलएसजी और निगम के अधिकारी, स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर केके गुप्ता सहित बड़ी संख्या में सफाईकर्मी और आमजन मौजूद रहे.