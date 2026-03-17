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लोक कलाकारों का महाकुंभ हुआ शुरू, तीन दिन तक 10 राज्यों के कलाकारों की होगी प्रस्तुतियां

सचिव ने बताया कि इसमें राजस्थान सहित हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों की लोककला प्रदर्शन किया जा रहा है. तीन दिनों तक प्रति दिन पहले चरण में शाम 6:30 बजे से खुले प्रांगण में 10 मंचों पर लोक कलाकार प्रदर्शन करेंगे. शाम 7:30 बजे से एक भव्य मंच पर लोक कलाकारों का प्रदर्शन होगा. पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के सहयोग से यह आयोजन हो रहा है.

संगीत नाटक अकादमी की सचिव गोमती शर्मा ने बताया कि यह महोत्सव 19 मार्च तक चलेगा, जिसका समापन एक विशेष सांस्कृतिक संध्या के साथ होगा. मेले के पहले दिन राजस्थान के कोहिनूर लंगा (लंगा गायन), हिमाचल के चंद्रमोहन (सिरमौरी नाटी) और गुजरात के वनराज सिंह (गरबा डांडिया) सहित कई राज्यों के कलाकारों ने सांस्कृतिक सेतु बनाया.

जोधपुर: राजस्थान दिवस-2026 के उपलक्ष्य में पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को जयनारायण व्यास टाउनहॉल के खुले प्रांगण में तीन दिवसीय 'लोकानुरंजन मेला-2026' का मंगलवार को भव्य आगाज हुआ. अकादमी परिसर में आयोजित इस उत्सव के पहले दिन देशभर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

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कलाकारों की ​विविधता का संगम : मंच पर राजस्थान की प्रसिद्ध कठपुतली कला, कालबेलिया, तेरहताली और चकरी नृत्य के साथ-साथ महाराष्ट्र की लावणी, पंजाब का भांगड़ा और हरियाणा के फाग नृत्य की धूम रही. आगामी 19 मार्च को आयोजित होने वाली मुख्य सांस्कृतिक संध्या में 'फूलों की होली' और 'मयूर नृत्य' विशेष आकर्षण होंगे. यह आयोजन न केवल प्रदेश की विरासत को सहेज रहा है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी यादगार अनुभव साबित हो रहा है.

लोक कलाकारों का महाकुंभ हुआ शुरू (ETV Bharat Jodhpur)

मेले में भाग लेने आई कालबेलिया नृतक पूजा सपेरा ने बताया कि हमारी नृत्य कला अनोखी है. हमारे इस नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहते हैं, पहले हमारे बुजुर्ग सांपों को पकड़ कर नाच करवाते थे. सांपों का पकड़ना बैन हुआ तो हमारी लड़कियों ने नृत्य करना शुरू कर दिया था. यह सिलसिला चला आ रहा है. पुष्कर से आए नगाड़ा वादक कैलाश सोलंकी ने बताया कि वह बचपन में दादा के साथ आते थे. अब खुद आ रहे हैं. किसी भी शुभ शुरुआत पर नगाड़े बजाए जाते हैं.

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खत्म हो रही बहुरूपिया कला : दौसा के बांदीकुई से आए बहुरूपिया कलाकार अकरम खां ने बताया कि 52 तरह के रूप बहुरूपिये धरते हैं. अब धीरे-धीरे यह कला खत्म हो रही है. बहुत कम लोग बचे हैं, लेकिन जो भी हैं वे अपना काम कर रहे हैं. इस सरकारी आयोजन में हमें बुलाया जाता है. यह जारी रहना चाहिए इससे कलाकारों को मनोबल बढ़ता है. पहले दिन सफेद अंगी गैर, लाल अंगी गैर, बूंदी का कच्छी घोड़ी नृत्य, तेरहताली नृत्य, नगाड़ा वादन, घूमर व भवाई नृत्य, सहारिया नृत्य, चक्री नृत्य, टोंक का अलगोजा वादन, बांदीकुई का बहरूपिया प्रदर्शन, टोंक का मदारी प्रदर्शन, अलवर का भपंग वादन, उदयपुर का बारात व कच्छी घोड़ी सहित कई प्रस्तुतियां दी गई.

दस राज्यों के कलाकारों की होगी प्रस्तुतियां (ETV Bharat Jodhpur)

मूयर नृत्य में राधा कृष्ण की लीला : गोकुल में राधा कृष्ण की लीला को यहां पर मयूर नृत्य से प्रस्तूत किया गया. केवल वन में राधा जब मोरकुटी पर मोर देखने के लिए गई थी, लेकिन वहां मोर नहीं होने पर कहा जाता है कि भगवान कृष्ण वहां आए और उन्होंने वहां सखियों व राधा के साथ नृत्य किया था. मथुरा से आए गिरधर गोपाल शर्मा ने बताया कि हम 15 लोगों को समूह है जो इस नृत्य प्रस्तूत करता है.