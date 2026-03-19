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महारावल गिरधर सिंह ने जिन्ना को खाली कागज लौटाकर भारत को चुना, जानिए कैसे तय हुआ जैसलमेर का 'भविष्य'

जैसलमेर की पहचान केवल इसके किले तक सीमित नहीं है. यहां की हवेलियां, संकरी गलियां और झरोखे स्थापत्य कला की ऐसी मिसाल पेश करते हैं, जिन्हें देखकर दुनिया भर के पर्यटक अचंभित रह जाते हैं. पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली आज भी उस दौर की समृद्ध संस्कृति और व्यापारिक वैभव की कहानी सुनाती हैं. वे बताते हैं कि, थार मरुस्थल के बीच बसा यह जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और देश में लेह और कच्छ के बाद तीसरे स्थान पर आता है. करीब 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र केवल भौगोलिक रूप से विशाल नहीं, बल्कि इतिहास और परंपरा के लिहाज से भी बेहद समृद्ध है.

जैसलमेर की स्थापना और गौरवशाली विरासत : इतिहासकार ओम भाटिया के अनुसार, विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली स्वर्णनगरी जैसलमेर का इतिहास 850 वर्षों से भी अधिक पुराना है. इस शहर की स्थापना यदुवंशी भाटी राजपूत शासक महारावल जैसल ने 12वीं शताब्दी में की थी. उस समय भाटी वंश की राजधानी लौद्रवा हुआ करती थी, लेकिन आक्रमणों के कारण यह नगर उजड़ गया. इसके बाद महारावल जैसल ने एक सुरक्षित स्थान की तलाश शुरू की और अंततः त्रिकूट पहाड़ी को चुना. श्रावण शुक्ला द्वादशी, संवत् 1212 को इस पहाड़ी पर जैसलमेर किले की नींव रखी गई. यही किला आज भी रेगिस्तान की रेत के बीच सोने की तरह चमकता है और इसी वजह से इस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है.

आज दुनिया इसे गोल्डन सिटी के नाम से जानती है, लेकिन इसके पीछे सदियों का गौरवशाली इतिहास छिपा है. प्राचीन काल में 'माड़धरा' और 'वल्लभमंडल' के नाम से प्रसिद्ध यह क्षेत्र कला, स्थापत्य और शौर्य की अद्भुत विरासत समेटे हुए है. राजस्थान दिवस के इस अवसर पर आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक यात्रा को, जिसमें जैसलमेर ने न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

जैसलमेर : हर साल मार्च में राजस्थान दिवस पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाया जाता है. इस बार 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है. यह दिन उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब वर्ष 1949 में कई रियासतों ने मिलकर आधुनिक राजस्थान के निर्माण की नींव रखी. उस दौर में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतों ने अपने भविष्य का फैसला किया और भारत की अखंडता को मजबूत किया. रेतीले धोरों के बीच बसी स्वर्णनगरी जैसलमेर केवल एक शहर नहीं, बल्कि वीरता, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति की जीवंत मिसाल है. यह वही धरती है, जहां भाटी वंश के राजाओं और यहां की जनता ने इतिहास के सबसे कठिन समय में ऐसा निर्णय लिया, जिसने पूरे पश्चिमी राजस्थान की दिशा तय कर दी.

महारावल जवाहिर सिंह का स्वर्णिम काल : इतिहासकार मनीष रामदेव ने बताया कि जैसलमेर के इतिहास में कई शासकों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी, लेकिन यदि स्वर्णिम काल की बात की जाए तो सबसे प्रमुख नाम पूर्व महारावल जवाहिर सिंह का लिया जाता है. जवाहर सिंह अपनी प्रजा को संतान के समान मानते थे. उनके शासनकाल में न्याय, शांति और समरसता की ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसने पूरे राज्य को स्थिरता प्रदान की. उनके लिए धर्म या जाति का कोई भेद नहीं था. हिंदू हो या मुस्लिम, सभी समाजों को वे समान दृष्टि से देखते थे. यही कारण था कि उनकी प्रजा भी उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि संरक्षक के रूप में मानती थी.

1947 में जब भारत आजाद हुआ और रियासतों के विलय का दौर शुरू हुआ, तब कई राज्यों के सामने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति थी. जैसलमेर भी पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ राज्य था, इसलिए उसके भविष्य को लेकर कई तरह की राजनीतिक हलचलें शुरू हो गई थीं. उस समय पाकिस्तान की ओर से भी लगातार कोशिशें की जा रही थीं कि जैसलमेर को अपने साथ मिलाया जाए, लेकिन पूर्व महारावल जवाहिर सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि वे अपनी प्रजा के हितों से समझौता नहीं करेंगे. इतिहासकारों के अनुसार उनका मानना था कि यदि जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया गया तो इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है. आज भी इतिहास के पन्नों में महारावल जवाहिर सिंह का शासनकाल स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है. 1914 से 1949 तक महारावल जवाहर सिंह का शासन था. उनके शासन में न्याय और सुरक्षा बेहद कड़ी थी. एक लोककथा के अनुसार, एक महिला गहनों से लदी होकर भी निर्भय होकर यात्रा करती थी, क्योंकि उसे पता था कि 'जवाहर सिंह काका' का राज है.

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जब जिन्ना ने भेजा मंत्री : इतिहासकार मनीष रामदेव ने बताया कि आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाएं तय हो रही थीं, तब पाकिस्तान के नेतृत्व ने पश्चिमी राजस्थान की रियासतों पर खास नजर रखी हुई थी. ऐसे में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसलमेर को पाकिस्तान में शामिल करने की कोशिश की. बताया जाता है कि जिन्ना ने अपने मंत्री हासम सिलावटा को विशेष विमान से जैसलमेर भेजा था. उनका उद्देश्य था कि किसी भी तरह जैसलमेर के शासक को पाकिस्तान में विलय के लिए राजी किया जाए. हासम ने यहां आकर लोगों को भड़काने की कोशिश भी की, लेकिन जैसलमेर की जनता और राजपरिवार की राष्ट्रभक्ति के सामने उसकी सारी कोशिशें विफल हो गईं. स्वर्णनगरी की मिट्टी में देशभक्ति इतनी गहराई से रची-बसी थी कि बाहरी प्रभाव यहां ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी. हासम सिलावटा को आखिरकार खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और पाकिस्तान का पहला प्रयास असफल हो गया.

खाली कागज का प्रस्ताव और ऐतिहासिक फैसला : पूर्व राज परिवार के सदस्य विक्रम सिंह नाचना बताते हैं कि पाकिस्तान की पहली कोशिश नाकाम होने के बाद भी प्रयास बंद नहीं हुए. दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान जिन्ना ने जैसलमेर के महारावल गिरधर सिंह को एक खाली कागज दिया और कहा कि वे अपनी शर्तें लिख दें, पाकिस्तान उन्हें स्वीकार करने को तैयार है. यह प्रस्ताव किसी भी शासक के लिए आकर्षक हो सकता था, लेकिन महारावल गिरधर सिंह ने जो जवाब दिया, उसने इतिहास की दिशा बदल दी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि कभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो जैसलमेर भारत का साथ देगा. इस जवाब के बाद जिन्ना के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा. पूर्व राजपरिवार सदस्य विक्रम सिंह नाचना ने कहा कि उस समय लिया गया यह निर्णय केवल जैसलमेर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए निर्णायक साबित हुआ. यदि जैसलमेर पाकिस्तान के साथ चला जाता तो जोधपुर और बीकानेर जैसी रियासतों की स्थिति भी जटिल हो सकती थी.

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राजस्थान में विलय : महारावल जवाहर सिंह के निधन बाद 18 फरवरी को गिरधर सिंह जैसलमेर के शासक बने. राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय दिया और अंततः भारत के साथ विलय का निर्णय लिया. 17 फरवरी 1949 को दिल्ली में महारावल गिरधर सिंह ने जैसलमेर राज्य के भारत में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य के गठन की प्रक्रिया पूरी हुई और जैसलमेर भी इस नए राज्य का हिस्सा बन गया. यह वही ऐतिहासिक क्षण था, जिसने पश्चिमी राजस्थान को एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य प्रदान किया. जैसलमेर रियासत के भारत (राजस्थान) में विलय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे.

महारावल गिरधर सिंह (File Photo)

आधुनिक जैसलमेर : विलय के बाद जैसलमेर ने विकास की नई राह पकड़ी. आज यह शहर केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए ही नहीं बल्कि पर्यटन और सामरिक महत्व के लिए भी जाना जाता है. भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण जैसलमेर देश की सुरक्षा व्यवस्था में बेहद अहम भूमिका निभाता है. यहां भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण एयरबेस मौजूद है, वहीं सीमा पर बीएसएफ के जवान 24 घंटे निगरानी रखते हैं. रेगिस्तान के धोरों में फैली सीमा की चौकसी के लिए जवान ऊंटों पर गश्त करते हैं और हर गतिविधि पर नजर रखते हैं. साथ ही जैसलमेर के पास स्थित चांदन फील्ड फायरिंग रेंज सेना के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण क्षेत्र है, जहां नियमित रूप से युद्धाभ्यास होते रहते हैं.

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परमाणु नगरी पोकरण : जैसलमेर जिले का पोकरण भी भारत के इतिहास में विशेष स्थान रखता है. यही वह स्थान है, जहां भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए अपने परमाणु परीक्षण किए. 18 मई 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया. इसके बाद 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दूसरी बार परीक्षण कर भारत ने दुनिया को अपनी परमाणु शक्ति का एहसास कराया. इन परीक्षणों के बाद पोकरण को परमाणु नगरी के रूप में पहचान मिली और जैसलमेर का नाम विश्व मानचित्र पर और भी अधिक मजबूत हुआ. राजस्थान दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उन वीर निर्णयों और त्याग की याद है जिन्होंने इस प्रदेश को मजबूत बनाया.