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Diwali 2026 : दीपावली पर जगमगाई झीलों की नगरी उदयपुर, देखने उमड़े पर्यटक

उदयपुर दीपावली पर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी... ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर दीपावली पर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी है. शहर के प्रमुख बाजारों, सड़कों और चौराहों को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है. जिला प्रशासन की ओर से प्रमुख चौराहों पर बनाए गए भव्य स्वागत द्वार शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं. शाम ढलते ही उदयपुर रोशनी के रंगों में सराबोर नजर आ रहा है.