Diwali 2026 : दीपावली पर जगमगाई झीलों की नगरी उदयपुर, देखने उमड़े पर्यटक
शहर के प्रमुख बाजारों, सड़कों और चौराहों को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया.
Published : November 8, 2026 at 9:11 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर दीपावली पर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी है. शहर के प्रमुख बाजारों, सड़कों और चौराहों को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है. जिला प्रशासन की ओर से प्रमुख चौराहों पर बनाए गए भव्य स्वागत द्वार शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं. शाम ढलते ही उदयपुर रोशनी के रंगों में सराबोर नजर आ रहा है.
जगमगाते शहर की खूबसूरती को निहारने के लिए शहरवासी ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं. कोई इन खूबसूरत नजारों को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई परिवार के साथ सेल्फी लेकर दीपावली की खुशियां मना रहा है.
यूडीए की लाइटिंग बनी आकर्षण का केंद्र: दीपावली पर लेकसिटी की सजावट में एक खास आकर्षण भी जुड़ा है. उदयपुर विकास प्राधिकरण यानी यूडीए ने पंचवटी पुलिया पर पूरे ब्रह्मांड की झिलमिलाहट को जमीन पर उतार दिया है. यहां तैयार किया गया विशेष लाइटिंग यूनिवर्स लोगों को किसी दूसरे ही ग्रह की दुनिया में पहुंचने का अहसास करा रहा है.
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पंचवटी पुलिया को दीपावली का आकर्षण बना खास: नीले बादलों के बीच लटकते चमकते ग्रह, फाइबर की काइनेटिक बॉल्स का तैरता जादू और टिमटिमाते सितारों की रोशनी इस सजावट को बेहद खास बना रही है. ऐसा लगता है मानो आसमान का पूरा नजारा धरती पर उतर आया हो. शहर के इस अनूठे डेकोरेशन को देखने के लिए लोग रुक रहे हैं और इसकी खूबसूरती को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं. रोशनी, सजावट और उत्सव के इस संगम ने पंचवटी पुलिया को दीपावली का खास आकर्षण बना दिया है.
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