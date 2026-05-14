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कांग्रेस जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी पढ़ाएंगे संगठन का पाठ, 23 मई से पुष्कर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर

राजस्थान के 50 जिलाध्यक्षों को पुष्कर के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में रीति-नीति, कल्चर, अनुशासन, इतिहास प्रशिक्षण के लिए होंगे अलग-अलग सत्र.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (Source : Rahul Gandhi X Account)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 8:53 PM IST

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जयपुर: संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए राजस्थान कांग्रेस के 50 जिलाध्यक्षों को अब पार्टी की रीति-नीति, कल्चर, इतिहास और संगठन का पाठ पढ़ना होगा. इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अजमेर के पुष्कर में निजी रिसोर्ट में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है. 23 मई से 1 जून तक लगने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में यह पहला मौका है जब जिलाध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है.

राहुल गांधी भी पढ़ाएंगे संगठन का पाठ : दिलचस्प है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में जिलाध्यक्षों को संगठन और रीति-नीति का पाठ पढ़ाएंगे. पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी 25 मई से 1 जून के बीच एक दिन के लिए पुष्कर आएंगे और प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे. इसके अलावा कांग्रेस के केंद्रीय वार रूम के इंचार्ज और सांसद शशिकांत सैंथिल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी प्रशिक्षण शिविर में अलग-अलग सत्रों में शामिल होकर अपने राजनीतिक अनुभव साझा करेंगे.

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विषय विशेषज्ञ भी देंगे प्रशिक्षण : वहीं, राजस्थान कांग्रेस वॉर रूम के इंचार्ज जसवंत गुर्जर का कहना है कि प्रशिक्षण शिविर में अखिल भारतीय कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिन राव के अलावा अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ अलग-अलग सेशन में प्रशिक्षण देंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कल्चर, रीति-नीति, समसामयिक विषयों के साथ ही मौजूदा हालात को लेकर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही जिलाध्यक्ष के तौर पर कैसे फील्ड में काम करना है, इसका भी प्रशिक्षण मिलेगा.

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मिलेगा सात्विक भोजन : दिलचस्प है कि कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में जिलाध्यक्षों को सादा (सात्विक) भोजन दिया जाएगा. इसके अलावा जिलाध्यक्षों को प्रतिदिन साफ सफाई करने और अपने भोजन के बर्तन भी स्वयं धोने होंगे.

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