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हार्ट अटैक में अब हर हाथ बनेगा जीवन रक्षक, राजस्थान में एक करोड़ लोगों को मिलेगा CPR का प्रशिक्षण

एक करोड़ लोगों को मिलेगा सीपीआर का प्रशिक्षण ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में हृदयाघात एवं कार्डियक अरेस्ट जैसी जानलेवा आपातकालीन स्थिति में समय पर जीवन बचाने के उद्देश्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 'डेडिकेटेड इंटरवेंशन एंड लाइफ सेविंग इमरजेंसी' (डीआईएलएसई) कार्यक्रम संचालित किया जाएगा. इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जीवन रक्षक कौशल से प्रशिक्षित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. मार्च 2027 तक प्रदेश के कम से कम एक करोड़ नागरिकों को कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.