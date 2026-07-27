ETV Bharat / state

लोकसभा व राज्यसभा में प्रदेश के सांसदः मदन राठौड़ के सवाल पर केंद्र ने दिए ये आंकड़े, मन्नालाल रावत ने उठाया कौशल विकास का मुद्दा

राज्यसभा में सासंद मदन राठौड़ और लोकसभा में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के सावलों के जवाब में केंद्रीय मंत्रियों ने आंकड़े पेश किए.

RAJASTHAN MP QUESTION
मदन राठौड़ और मन्नालाल रावत (ETV Bharat FIle Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 6:59 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर/उदयपुर: केंद्र सरकार ने संसद में राजस्थान के सांसदों की ओर से पूछे गए सवाल से जुड़े आंकड़े पेश किए हैं. केंद्र सरकार ने बताया कि राजस्थान के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों को 4G नेटवर्क और भारतनेट से जोड़ने के लिए हजारों करोड़ का निवेश किया जा रहा है, वहीं महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का विस्तार हो रहा है. इसके साथ ही, देश के 35 लाख से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत AI और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों की मुफ्त ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया है. इन आंकड़ों को भाजपा आगामी चुनावों में अपने सुशासन के एजेंडे के रूप में जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है. राज्यसभा में सासंद मदन राठौड़ और लोकसभा में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के सावलों के जवाब में केंद्र सरकार के मंत्रियों ने ये आंकड़े पेश किए.

राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा राज्यसभा में पूछे गए दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने और राजस्थान के ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर विस्तृत जानकारी सदन में रखी. विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि केंद्र सरकार ने एक ओर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की संख्या बढ़ाकर न्याय प्रक्रिया को गति दी है, वहीं दूसरी ओर भारतनेट और 4जी सैचुरेशन जैसी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के हजारों गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का उद्देश्य न्याय और विकास दोनों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है.

इसे भी पढ़ें- कांग्रेस के आरोपों पर मदन राठौड़ का पलटवार, कहा- सनातन की आस्था को बदनाम करने की साजिश

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना शुरू: मदन राठौड़ ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध गंभीर अपराधों के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना शुरू की थी, जिसे समय-समय पर विस्तार दिया गया. 30 अप्रैल 2026 तक देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट संचालित हैं, जिनमें 398 विशेष पॉक्सो न्यायालय शामिल हैं. राजस्थान में वर्तमान में 45 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कार्यरत हैं, जिनमें 30 विशेष पॉक्सो न्यायालय शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इन न्यायालयों ने महिलाओं और बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामलों के त्वरित निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

उन्होंने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023 में इन न्यायालयों में 81,471 नए मामले दर्ज हुए, जिनमें से 76,319 मामलों का निस्तारण किया गया. वर्ष 2024 में 88,902 नए मामलों के मुकाबले 85,595 मामलों का निस्तारण हुआ, जबकि वर्ष 2025 में 1,43,936 नए मामले दर्ज किए गए और 66,500 मामलों का निपटारा किया गया. केंद्र सरकार ने योजना के तहत स्थापना से अब तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 1,259.51 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई है. राजस्थान को वर्ष 2023-24 में 21.14 करोड़ रुपये, वर्ष 2024-25 में 22.22 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 19.44 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई.

मदन राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्यों और उच्च न्यायालयों के साथ नियमित समीक्षा कर रही है. न्यायालयों में रिक्त पदों की पूर्ति, आधारभूत ढांचे के विकास तथा समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे न्याय व्यवस्था को अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाया जा सके.

इसे भी पढ़ें- गहलोत के RSS वाले बयान पर भड़की बीजेपी, मदन राठौड़ ने दिया करारा जवाब, किरोड़ी को क्लीन चिट

उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल सेवाएं पहुंची: राज्यसभा में पूछे गए दूसरे सवाल के जवाब में संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि केंद्र सरकार राजस्थान के ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 4जी सैचुरेशन स्कीम, 502 आकांक्षी जिला योजना, 354 सेवा-वंचित गांवों के लिए विशेष योजना, भारतनेट चरण-1 एवं चरण-2 तथा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम जैसी योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है. इन योजनाओं का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों तक उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल सेवाएं पहुंचाना है.

मदन राठौड़ ने बताया कि जून 2026 तक राजस्थान की 6,094 ग्राम पंचायतें भारतनेट परियोजना के तहत परिचालित हो चुकी हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, डिजिटल बैंकिंग और अन्य डिजिटल सेवाओं की पहुंच मजबूत हुई है. उन्होंने बताया कि 30 जून 2026 तक राजस्थान में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के विकास के लिए केंद्र सरकार 4,195 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है. उन्होंने कहा कि 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के तहत देश की सभी ग्राम पंचायतों और ग्राम पंचायत विहीन गांवों को मांग के आधार पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

योजना पूरी होने के बाद राजस्थान के प्रत्येक गांव तक तेज और विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा पहुंचेगी. राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का लक्ष्य केवल शहरों तक विकास सीमित रखना नहीं, बल्कि ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों तक न्याय, तकनीक और विकास की समान पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि विकसित भारत के संकल्प को मजबूत आधार मिल सके.

इसे भी पढ़ें- सांसद दीया कुमारी ने अटल भूजल योजना को लेर संसद में पूछा सवाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने दिया ये जवाब

सासंद मन्नालाल रावत के सावल के आंकड़े: वहीं, उदयपुर सांसद डॉ मन्नालाल रावत की ओर से लोकसभा में पूछे गए प्रश्न पर कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने यह जानकारी दी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत 35 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है जो इस युवाओं में इस योजना के प्रति रुचि को दर्शाता है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 भारत सरकार की एक प्रमुख कौशल विकास योजना है, जो युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों में मुफ्त प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करती है. इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से चलाया जा रहा है.

सांसद डॉ रावत ने इस योजना को लेकर सरकार ने विस्तार से जानकारी मांगी थी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत कौशल विकास इको सिस्टम के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) विकसित किया है. 13 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया यह हब संपूर्ण कौशल विकास इको सिस्टम को एक एकीकृत मंच पर लाता है, जिसमें प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणन, रोजगार और उद्यमिता सेवाएं शामिल हैं.

स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) के आंकड़ों के अनुसार पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कुल 35,17,023 शिक्षार्थी, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के तहत 52,98,397, जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम के तहत 10,19,992 और स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस (एसओएआर) पहल के तहत 4,96,755 शिक्षार्थी पंजीकृत हैं. प्लेटफॉर्म पर वैध ट्रेनर आईडी रखने वाले कुल 78,647 प्रशिक्षक पंजीकृत हैं. इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण और विशेष परियोजनाएं) के तहत 13,633 प्रशिक्षण केंद्र, जेएसएस स्कीम के तहत 296 प्रशिक्षण केंद्र और 13,888 औ‌द्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) सिद्ध से जुड़े हुए हैं.

इसे भी पढ़ें- भाजपा सांसद मन्नालाल रावत का बड़ा आरोप, बोले- बीएपी सांसद आदिवासी समाज व संस्कृति के बड़े दुश्मन

TAGGED:

SKILL DEVELOPMENT SCHEMES FOR YOUTH
FREE AI AND DRONE TRAINING
4G SATURATION SCHEME RAJASTHAN
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़
RAJASTHAN MP QUESTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.