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लोकसभा व राज्यसभा में प्रदेश के सांसदः मदन राठौड़ के सवाल पर केंद्र ने दिए ये आंकड़े, मन्नालाल रावत ने उठाया कौशल विकास का मुद्दा

जयपुर/उदयपुर: केंद्र सरकार ने संसद में राजस्थान के सांसदों की ओर से पूछे गए सवाल से जुड़े आंकड़े पेश किए हैं. केंद्र सरकार ने बताया कि राजस्थान के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों को 4G नेटवर्क और भारतनेट से जोड़ने के लिए हजारों करोड़ का निवेश किया जा रहा है, वहीं महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का विस्तार हो रहा है. इसके साथ ही, देश के 35 लाख से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत AI और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों की मुफ्त ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया है. इन आंकड़ों को भाजपा आगामी चुनावों में अपने सुशासन के एजेंडे के रूप में जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है. राज्यसभा में सासंद मदन राठौड़ और लोकसभा में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के सावलों के जवाब में केंद्र सरकार के मंत्रियों ने ये आंकड़े पेश किए.

राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा राज्यसभा में पूछे गए दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने और राजस्थान के ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर विस्तृत जानकारी सदन में रखी. विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि केंद्र सरकार ने एक ओर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की संख्या बढ़ाकर न्याय प्रक्रिया को गति दी है, वहीं दूसरी ओर भारतनेट और 4जी सैचुरेशन जैसी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के हजारों गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का उद्देश्य न्याय और विकास दोनों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है.

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फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना शुरू: मदन राठौड़ ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध गंभीर अपराधों के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना शुरू की थी, जिसे समय-समय पर विस्तार दिया गया. 30 अप्रैल 2026 तक देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट संचालित हैं, जिनमें 398 विशेष पॉक्सो न्यायालय शामिल हैं. राजस्थान में वर्तमान में 45 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कार्यरत हैं, जिनमें 30 विशेष पॉक्सो न्यायालय शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इन न्यायालयों ने महिलाओं और बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामलों के त्वरित निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

उन्होंने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023 में इन न्यायालयों में 81,471 नए मामले दर्ज हुए, जिनमें से 76,319 मामलों का निस्तारण किया गया. वर्ष 2024 में 88,902 नए मामलों के मुकाबले 85,595 मामलों का निस्तारण हुआ, जबकि वर्ष 2025 में 1,43,936 नए मामले दर्ज किए गए और 66,500 मामलों का निपटारा किया गया. केंद्र सरकार ने योजना के तहत स्थापना से अब तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 1,259.51 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई है. राजस्थान को वर्ष 2023-24 में 21.14 करोड़ रुपये, वर्ष 2024-25 में 22.22 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 19.44 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई.

मदन राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्यों और उच्च न्यायालयों के साथ नियमित समीक्षा कर रही है. न्यायालयों में रिक्त पदों की पूर्ति, आधारभूत ढांचे के विकास तथा समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे न्याय व्यवस्था को अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाया जा सके.

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उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल सेवाएं पहुंची: राज्यसभा में पूछे गए दूसरे सवाल के जवाब में संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि केंद्र सरकार राजस्थान के ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 4जी सैचुरेशन स्कीम, 502 आकांक्षी जिला योजना, 354 सेवा-वंचित गांवों के लिए विशेष योजना, भारतनेट चरण-1 एवं चरण-2 तथा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम जैसी योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है. इन योजनाओं का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों तक उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल सेवाएं पहुंचाना है.