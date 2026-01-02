ETV Bharat / state

RAJASTHAN DIGIFEST SUMMIT 2026 : टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का महाकुंभ, सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे एआई पॉलिसी लॉन्च

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( photo credit- rajasthan cmo )

जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर एक और बड़े और विश्वस्तरीय आयोजन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है. राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद अब प्रदेश की भजन लाल सरकार प्रदेश के स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को फंडिंग और मेंटरिंग वैश्विक मंच देने के लिए राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन करने जा रही है. राज्य सरकार और टाई राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान डिजिफेस्ट–टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन 4 से 6 जनवरी तक सीतापुरा स्थित जयपुर एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में किया जाएगा. इस समिट में प्रदेश आई.टी. और स्टार्टअप विकास के प्रमुख केन्द्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा. जिससे राजस्थान आईटी और स्टार्टअप के विकास का प्रमुख केन्द्र बन सके. इस दौरान प्रदेश में पहली बार राजस्थान रीजनल एआई इम्पेक्ट कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होगा, इसके साथ समिट में एआई विषय पर सेक्टोरल सेशन भी आयोजित होंगे. इसे भी पढ़ें: RAJASTHAN DIGIFEST TIE GLOBAL SUMMIT 2026 : स्टार्टअप्स, निवेशक, नीति निर्माता वैश्विक मंच पर साथ आएंगे डिजिफेस्ट में वैश्विक कंपनियों की भागीदारी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पहली बार वृहद् स्तर पर आयोजित होने जा रही इस समिट में 10 हजार से अधिक संख्या में प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें देश व राज्य के स्टार्टअप्स, निवेशक, युवा उद्यमी, आई.टी. प्रोफेशनल्स, शिक्षण संस्थान एवं स्टूडेंट्स सहित कई राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी तथा उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 में 1 हजार 200 से अधिक वैश्विक कम्पनियों के फाउंडर, सीईओ व निवेशकों सहित 20 से अधिक यूनीकॉर्न/सूनीकॉर्न स्टार्टअप्स के फाउंडर शामिल होंगे. इस समिट में स्टार्टअप्स के संस्थापकों को फंडिंग और मेंटरिंग का अवसर मिलेगा, साथ ही, डिजिफेस्ट में आयोजित हो रहे सेक्टोरल सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी.