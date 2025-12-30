ETV Bharat / state

राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 : स्टार्टअप्स, निवेशक, नीति निर्माता वैश्विक मंच पर साथ आएंगे

राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 (प्रतीकात्मक) ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और टाई राजस्थान के सहयोग से 'राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026' का आयोजन जयपुर में 4 से 6 जनवरी, 2026 तक किया जाएगा. सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जिबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में आयोजित होने वाले इस समिट के वैश्विक मंच पर स्टार्टअप्स, निवेशक, नीति निर्माता, उद्यमी और क्रिएटर्स एक साथ आएंगे, जहां प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे विषयों पर चर्चा होगी. इस अवसर पर विभिन्न सत्रों और स्टार्टअप पिच के अलावा हैकाथॉन, कॉमिकॉन, फिल्म फेस्टिवल और राजस्थान रीजनल एआई इम्पेक्ट कॉन्फ्रेंस जैसे विशेष आयोजन भी होंगे. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के निर्देशन में विभाग की ओर से स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और राजस्थान को वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राजस्थान डिजिफेस्ट का आयोजन किया जा रहा है. समिट में डिजिटल एग्रीकल्चर, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और वाटर गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों पर फोकस होगा. पढ़ें. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो धारी तलवार, सही तरीके से अपनाने पर ही मिलेगा फायदा: मुख्यमंत्री शर्मा