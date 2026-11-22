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ITC Scam : डीडवाना में 42 करोड़ के फर्जी आईटीसी घोटाले में 3 और आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना डीडवाना ( ETV Bharat Didwana )

डीडवाना-कुचामन: पुलिस ने रविवार को करोड़ों रुपए के फर्जी आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद एहसान कुरैशी के तीन और सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में करीब 60 फर्मों को प्रभावित कर 41 से 42 करोड़ रुपए के फर्जी लेनदेन का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में एक बड़े नेटवर्क के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं, जिसमें कई ठेकेदारों और व्यापारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.