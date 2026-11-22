ITC Scam : डीडवाना में 42 करोड़ के फर्जी आईटीसी घोटाले में 3 और आरोपी गिरफ्तार
एएसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि फर्मों के बीच माल का कोई क्रय-विक्रय नहीं हुआ था, फिर भी कागजों में करोड़ों की खरीद-बिक्री दर्शायी गई.
Published : November 22, 2026 at 5:55 PM IST
डीडवाना-कुचामन: पुलिस ने रविवार को करोड़ों रुपए के फर्जी आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद एहसान कुरैशी के तीन और सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में करीब 60 फर्मों को प्रभावित कर 41 से 42 करोड़ रुपए के फर्जी लेनदेन का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में एक बड़े नेटवर्क के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं, जिसमें कई ठेकेदारों और व्यापारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.
ऐसे चल रहा था फर्जीवाड़े का खेल: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी सीए मोहम्मद एहसान कुरैशी पर विभिन्न फर्मों के जीएसटी पंजीकरण और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी इनवॉइस तैयार करने का आरोप है. जिन फर्मों के बीच वास्तव में माल का कोई क्रय-विक्रय नहीं हुआ था, उनके बीच भी कागजों में करोड़ों रुपए की खरीद-बिक्री दर्शाकर जीएसटी पोर्टल पर फर्जी लेनदेन अपलोड किए जा रहे थे.
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जीएसटी पोर्टल पर नियंत्रण कर किया जा रहा था खेल: जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी संबंधित फर्मों की ई-मेल आईडी और पासवर्ड में बदलाव कर उनके जीएसटी पोर्टल का नियंत्रण अपने पास रखता था. इसके जरिए फर्जी लेनदेन दर्शाकर आईटीसी क्लेम के माध्यम से अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा रहा था. इस पूरे खेल से जहां फर्म संचालकों को आर्थिक नुकसान हुआ, वहीं सरकारी राजस्व को भी करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचने की आशंका है.
तीन सहयोगी आरोपी गिरफ्तार: मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद एहसान कुरैशी के साथ धोखाधड़ी के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने 21 नवंबर 2026 को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में पंकज शर्मा (35) निवासी मिठड़ी, थाना जसवंतगढ़, रामपाल शर्मा (36) निवासी जैसलान, थाना जसवंतगढ़ और आसिफ कुरैशी (31) निवासी मारवाड़ बालिया, थाना डीडवाना शामिल हैं.
सीआई मोहनसिंह ने बताया कि डीडवाना में अप्रैल 2026 में मामला दर्ज हुआ था. मामले का मास्टरमाइंड मोहम्मद एहसान कुरैशी है. वह गिरोह चलाता था. पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया. एहसान कुरैशी के गिरोह में काफी लोग काम करते थे. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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बड़े नेटवर्क की भूमिका खंगाल रही पुलिस: पुलिस के अनुसार प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश की गई थी. प्रारंभिक अनुसंधान में करीब 60 फर्मों के जरिए 41-42 करोड़ रुपये के फर्जी लेनदेन के तथ्य सामने आए हैं. मामले में कई अन्य फर्मों, ठेकेदारों और व्यापारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ दर्ज अन्य संबंधित प्रकरणों की भी पड़ताल की जा रही है. फिलहाल, पुलिस का अनुसंधान जारी है. आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े अन्य लोगों और फर्जी लेनदेन के नेटवर्क को लेकर और खुलासे होने की संभावना है.
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