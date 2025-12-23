पुलिस का आम व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं, जारी रहेंगे डिकॉय ऑपरेशन: डीजीपी राजस्थान
पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने कोटा में मीडिया से बातचीत के दौरान क
Published : December 23, 2025 at 1:14 PM IST
कोटा : प्रदेश के डीजीपी राजीव शर्मा कोटा के दौरे पर हैं. मंगलवार को उन्होंने सिटी पुलिस लाइन में पुलिस कार्मिकों के साथ संपर्क सभा की. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस कार्मिकों के दफ्तर या थाने में व्यवहार को लेकर शिकायत आना बहुत गंभीर है. गलत व्यवहार जनता के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे. संपर्क सभा में साथियों को बताया है कि आम आदमी के साथ हमारा किस तरह का व्यवहार होना चाहिए. पुलिस थाने में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसे तत्काल मदद मिलनी चाहिए. ऐसा माहौल होना चाहिए कि पुलिस थाने में आने से पहले किसी व्यक्ति को सोचना नहीं पड़े. किसी की मदद नहीं लेनी पड़े, सीधा वह पहुंच जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं. जनता को पुलिस थाने में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिले.
साइबर अपराध और ड्रग्स पर लगाम लगाना फोकस : उन्होंने कहा कि अपराधी के खिलाफ सख्त व्यवहार होना चाहिए. उनके पास जो भी संपत्ति अपराध से अर्जित है, उसको जब्त किया जाए और ज्यादा से ज्यादा समय जेल में रखा जाए. डीजीपी राजीव शर्मा ने राजस्थान पुलिस के हाल ही में किए डिकॉय ऑपरेशन पर कहा कि हर गलत चीज के प्रति हमारी कार्रवाई जारी रहेगी. महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध और ड्रग्स पर लगाम लगाना हमारा सीधा फोकस है. राज्य सरकार का भी यही ध्येय है. पुलिस को लगातार ट्रेनिंग करने की आवश्यकता होती है.
विशेष ट्रेनिंग की जरूरत : उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनौतियां बढ़ रही हैं, नई-नई तकनीक आ रही है, साइबर अपराध हो रहे हैं. इनको किस तरह से अनुसंधान करना है, इन सभी के संबंध में विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है. केंद्र सरकार की विशेष संस्था के जरिए भी ट्रेनिंग कर रहे हैं. साइबर थाने में अच्छे प्रशिक्षण वाले लोग हों. प्रत्येक थाने में दो से तीन लोग ऐसे हों जो साइबर अपराध की इन्वेस्टिगेशन की बेसिक तकनीक से अवगत हों. इस तरह का प्रयास हम कर रहे हैं. साइबर क्राइम के लिए 1903 हेल्पलाइन को मजबूत कर रहे हैं. इसमें स्टाफ को बढ़ा रहे हैं ताकि कॉल जल्दी से अटेंड हो और पीड़ित को त्वरित रिस्पांस किया जाए.
कोचिंग स्टूडेंट के लिए हेल्पलाइन: डीजीपी राजीव शर्मा ने कोटा कोचिंग स्टूडेंट के लिए कहा कि बच्चों की काउंसलिंग से लेकर अलग एक प्रकोष्ठ यहां पर काम कर रहा है. पुलिस कोचिंग स्टूडेंट के मामले में काफी सक्रिय हेल्पलाइन भी यहां पर चला रही है. इसमें काफी काम हुआ है, उसमें समय-समय पर नए और जरूरत के अनुसार काफी कुछ बदलाव भी किए हैं. नए कानून के संबंध में आम जनता से लेकर सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसमें पुलिस की अकाउंटबिलिटी बढ़ गई है. डिजिटल और फॉरेंसिक फैक्ट एकत्रित करने के लिए भी काफी कुछ जोड़ा गया है. सर्च व सीजर की भी वीडियोग्राफी की गई है. साथ ही पुलिस थानों और ऑफिस में साप्ताहिक अवकाश समय से मिले, इस संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं.