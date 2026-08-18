DGP का सरप्राइज विजिट: जवानों के साथ बैठकर खाया खाना, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश
डीजीपी ने अपराधों की रोकथाम के लिए सक्रिय और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
Published : August 18, 2026 at 12:02 PM IST
बूंदी: पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने सोमवार रात तालेड़ा थाने का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. डीजीपी ने थाने की कार्यप्रणाली देखी और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों पर तुरंत कार्रवाई और गश्त बढ़ाकर कानून-व्यवस्था मजबूत की जाए. सबसे अहम संदेश परिवादियों की सुनवाई को लेकर रहा. डीजीपी ने कहा कि हर शिकायत को संवेदनशीलता से सुनकर समय पर निपटारा करें, ताकि जनता का विश्वास बढ़े. महिला, बाल और साइबर अपराधों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए.निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने जवानों के साथ मेस में बैठकर भोजन किया और उनकी समस्याएं सुनीं.
डीजीपी ने दौरे के बाद थाना परिसर स्थित पुलिस मेस में जवानों के साथ बैठकर रात्रि भोजन किया. भोजन के दौरान उन्होंने जवानों से सहज बातचीत कर ड्यूटी और पुलिसिंग की चुनौतियों को जाना. उन्होंने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी आमजन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. प्रत्येक पुलिसकर्मी को निष्ठा, अनुशासन, संवेदनशीलता और टीम भावना के साथ कर्तव्य निभाना चाहिए.
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अपराध गोष्ठी में दिए सख्त निर्देश: बाद में डीजीपी ने जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, वृत्ताधिकारियों और थानाधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी की. इसमें जिले की कानून-व्यवस्था, अपराधों की स्थिति, लंबित प्रकरणों और अपराध नियंत्रण पर चर्चा हुई. डीजीपी ने अपराधों की रोकथाम के लिए सक्रिय और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. गंभीर एवं संगठित अपराधों के खिलाफ त्वरित और नियमानुसार कार्रवाई कर अपराधियों पर अंकुश लगाने पर जोर दिया. उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध अनुसंधान सुनिश्चित करने को कहा.
परिवादी की सुनवाई में लापरवाही नहीं: मीटिंग में डीजीपी ने कहा कि थाने आने वाले प्रत्येक परिवादी की शिकायत को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनकर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाए. इससे पुलिस के प्रति आमजन का विश्वास मजबूत होगा. उन्होंने महिला एवं बाल अपराध, साइबर अपराध और संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए सतर्कता बढ़ाने, गश्त मजबूत करने और सूचना तंत्र सक्रिय करने के निर्देश दिए. साथ ही नए सीएलजी सदस्यों को जोड़कर पुलिस-जन संवाद बढ़ाने को कहा.
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तकनीक और सूचना तंत्र मजबूत करने पर जोर: डीजीपी ने कहा कि पुलिस का मूल दायित्व आमजन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण देना है. उन्होंने आधुनिक तकनीक, स्मार्ट पुलिसिंग के साथ पारंपरिक पुलिसिंग और मजबूत सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने की जरूरत बताई. उन्होंने पुलिस की सकारात्मक और भरोसेमंद छवि को और मजबूत करने का आह्वान किया.इस दौरान एएसपी संजय सिंह चम्पावत, एएसपी महिला अपराध अनुसंधान सेल जसवीर सिंह, एएसपी त्वरित अनुसंधान सेल अदिति चौधरी सहित जिले के सभी डीएसपी, थानाधिकारी और पुलिस जवान मौजूद रहे.