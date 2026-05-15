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जानकीचट्टी में हार्ट अटैक से राजस्थान के श्रद्धालु की मौत, रुद्रप्रयाग के पास हाईवे पर बड़ा हादसा

रुद्रप्रयाग/उत्तरकाशी: उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है. जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. चारधाम यात्रा के साथ ही सड़क हादसे और धामों में मौत की खबरें भी आ रही हैं. आज भी यमुनोत्री धाम राजस्थान के 71 वर्षीय यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग 07 पर श्रीनगर की ओर जा रहा एक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया. इस हादसे में वाहन चालक सहित एक दंपति घायल हो गए.

यमुनोत्री धाम में एक और मौत: चारधाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम मार्ग पर एक और दुखद घटना सामने आई है. राजस्थान से यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 71 वर्षीय तीर्थ यात्री की जानकीचट्टी में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान के कोटा जनपद स्थित चेचट क्षेत्र के मुनीम मोहल्ला निवासी कल्याण सिंह (71) पुत्र बापू सिंह अपने साथियों के साथ यमुनोत्री धाम की यात्रा पर निकले थे. जब उनका दल जानकीचट्टी पहुंचा तो स्वास्थ्य केंद्र के निकट अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई. जिसके बाद साथ में मौजूद यात्रियों ने तुरंत उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जानकीचट्टी पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने तत्काल उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जानकीचट्टी के चिकित्साधिकारी डॉ. अखिल राणा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तीर्थ यात्री को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था, लेकिन जांच के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी थी. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक तौर पर मामला हार्ट अटैक से जुड़ा प्रतीत हो रहा है.यात्रा सीजन शुरू होने के बाद यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर हार्ट अटैक से मौत का यह छठा मामला है. जिससे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं.