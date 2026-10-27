गहलोत-जूली का बीजेपी पर हमला, बोले- मंदिर में दीया जलाने का बजट क्यों नहीं दे रही सरकार ?
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- प्रदेशभर के करीब 460 मंदिरों में दीपोत्सव की तैयारियों पर राशि जारी नहीं होने से संकट है.
Published : October 27, 2026 at 7:09 PM IST
जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल को दीयों से रोशन करने और दीपावली पर प्रदेश के मंदिरों में दीपदान के लिए बजट की कमी का मुद्दा अब सियासी तकरार का विषय बन गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. विपक्ष का आरोप है कि धर्म और आस्था की बात करने वाली सरकार दीपावली पर मंदिरों में दीपदान के लिए समय पर बजट तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है. गहलोत ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया, वहीं जूली ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हुए दीपोत्सव और मंदिरों में प्रस्तावित व्यवस्था की तुलना करते हुए सरकार से सवाल खड़े किए.
जन्मदिन पर रिकॉर्ड, दीपावली पर बजट का इंतजार: प्रदेश के करीब 460 मंदिरों में पंचपर्व दीपावली के आयोजनों के लिए अब तक राशि जारी नहीं होने का मामला सामने आया है. बजट जारी होने में देरी से भगवान के विशेष शृंगार, भोग, फूल बंगला, रंगोली और अन्नकूट जैसे आयोजनों की तैयारियां प्रभावित होने की आशंका है. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 33 लाख दीये जलाकर रिकॉर्ड बनाने वाली बीजेपी के राज में राजस्थान के मंदिरों में दीपावली पर दीपदान के लिए बजट अटका हुआ है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेशभर के करीब 460 मंदिरों में दीपोत्सव की तैयारियों पर राशि जारी नहीं होने से संकट है. पांच दिन के दीपदान के लिए महज दो लीटर तेल और 50 दीपक देने की व्यवस्था है. सरकार हर मंच से सनातन और धर्म की बात करती है, वो मंदिरों में दीपक जलाने के लिए बजट समय पर क्यों नहीं दे पा रही है?. वहीं, देवस्थान विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर महेंद्र कुमार ने बताया- प्रस्ताव सरकार को भेजा हुआ है. आज शाम या कल तक बजट जारी हो जाएगा.मंदिरों को दीपोत्सव के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा.
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जूली ने पूछा - भगवान के लिए बजट कब आएगा: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 17 सितंबर को जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर 50 हजार दीये जलाने के आयोजन का जिक्र करते हुए सरकार पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रदेशवासियों से 'आशीर्वाद का दीया' जलाने की अपील की थी, लेकिन अब दीपावली पर देवस्थान विभाग के करीब 460 मंदिरों के दीपोत्सव का बजट अटका हुआ है. जूली ने तंज कसते हुए सवाल उठाया कि अल्बर्ट हॉल पर 50 हजार, ठाकुर जी के दरबार में 50. जो राशि हर साल दीपावली से करीब एक महीने पहले जारी हो जाती थी, वो इस बार पर्व नजदीक आने के बावजूद क्यों अटकी है. जूली ने कटाक्ष किया कि लगता है ठाकुर जी से बस एक चूक हो गई कि उनका जन्मदिन 17 सितंबर को नहीं पड़ता. उन्होंने सरकार से पूछा कि उसके कैलेंडर में भगवान के लिए बजट जारी करने की तारीख कब आएगी?.
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भोग से अन्नकूट तक, आयोजनों पर असर की आशंका: विपक्ष के अनुसार, बजट जारी नहीं होने से मंदिरों में भगवान के विशेष शृंगार, भोग, फूल बंगला, दीपदान, रंगोली और अन्नकूट जैसे आयोजनों की तैयारियां प्रभावित हो सकती हैं. देवस्थान विभाग के अंतर्गत जयपुर में राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 32 मंदिर हैं, जबकि प्रदेशभर में ऐसे मंदिरों की संख्या करीब 460 बताई जा रही है. इनके दीपोत्सव के लिए करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास बजट का प्रावधान बताया गया है. सामान्य तौर पर दीपावली से करीब एक महीने पहले राशि जारी होने के बाद मंदिरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं. पिछले साल ये बजट करीब 25 दिन पहले जारी हुआ था, लेकिन इस बार राशि मिलने का इंतजार बना हुआ है. विपक्ष ने बजट में देरी के साथ-साथ दीपदान के लिए निर्धारित राशि को भी अपर्याप्त बताते हुए सरकार की धार्मिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं.
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