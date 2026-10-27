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गहलोत-जूली का बीजेपी पर हमला, बोले- मंदिर में दीया जलाने का बजट क्यों नहीं दे रही सरकार ?

जयपुर स्थित देवस्थान विभाग का आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल को दीयों से रोशन करने और दीपावली पर प्रदेश के मंदिरों में दीपदान के लिए बजट की कमी का मुद्दा अब सियासी तकरार का विषय बन गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. विपक्ष का आरोप है कि धर्म और आस्था की बात करने वाली सरकार दीपावली पर मंदिरों में दीपदान के लिए समय पर बजट तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है. गहलोत ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया, वहीं जूली ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हुए दीपोत्सव और मंदिरों में प्रस्तावित व्यवस्था की तुलना करते हुए सरकार से सवाल खड़े किए.