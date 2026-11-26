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Deputy Zila Pramukh Results 2026 : बूंदी में कांग्रेस के उच्छब लाल धाकड़ बने उपजिला प्रमुख, झालावाड़ में भाजपा के कुशवंत नागर की जीत

जीत के बाद कांग्रेस नेताओं के साथ जिला प्रमुख और उपजिला प्रमुख ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी/झालावाड़: उपजिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी उच्छब लाल धाकड़ ने शानदार जीत दर्ज की. उन्हें कांग्रेस के सभी 21 सदस्यों के वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 6 मत मिले. इस तरह धाकड़ ने 15 मतों के अंतर से जीत हासिल की. इससे पहले जिला प्रमुख पद पर भी कांग्रेस की हंसा गुर्जर निर्वाचित हुई थीं. ऐसे में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों पदों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया.

क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस ने संभाला मोर्चा: जिला प्रमुख चुनाव में इस बार कांग्रेस की एकजुटता देखने को मिली. जिला प्रमुख के चुनाव में पिछले दिन कांग्रेस के खेमे में क्रॉस वोटिंग हुई थी. पार्टी के 21 सदस्यों के समर्थन के बावजूद एक वोट कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में नहीं पड़ा था. इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक हलचल देखने को मिली थी.