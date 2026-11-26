Deputy Zila Pramukh Results 2026 : बूंदी में कांग्रेस के उच्छब लाल धाकड़ बने उपजिला प्रमुख, झालावाड़ में भाजपा के कुशवंत नागर की जीत
कांग्रेस के उच्छब लाल धाकड़ बोले- उन्हें पहली ही बार में जीत मिली है. झालावाड़ में भाजपा के कुशवंत नागर ने लहराया परचम.
Published : November 26, 2026 at 6:20 PM IST
बूंदी/झालावाड़: उपजिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी उच्छब लाल धाकड़ ने शानदार जीत दर्ज की. उन्हें कांग्रेस के सभी 21 सदस्यों के वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 6 मत मिले. इस तरह धाकड़ ने 15 मतों के अंतर से जीत हासिल की. इससे पहले जिला प्रमुख पद पर भी कांग्रेस की हंसा गुर्जर निर्वाचित हुई थीं. ऐसे में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों पदों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया.
क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस ने संभाला मोर्चा: जिला प्रमुख चुनाव में इस बार कांग्रेस की एकजुटता देखने को मिली. जिला प्रमुख के चुनाव में पिछले दिन कांग्रेस के खेमे में क्रॉस वोटिंग हुई थी. पार्टी के 21 सदस्यों के समर्थन के बावजूद एक वोट कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में नहीं पड़ा था. इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक हलचल देखने को मिली थी.
पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने भी इस घटनाक्रम को लेकर नाराजगी जताई थी. हालांकि, उपजिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया. पार्टी के सभी 21 सदस्यों ने अधिकृत प्रत्याशी उच्छब लाल धाकड़ के पक्ष में मतदान किया. किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई. कांग्रेस को मिले सभी 21 वोटों ने साफ कर दिया कि इस बार पार्टी अपने सदस्यों को एकजुट रखने में सफल रही. वहीं, भाजपा के खाते में छह वोट आए.
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उपजिला प्रमुख चुनाव में रही सख्त सुरक्षा: जिला प्रमुख चुनाव के दौरान हुए हंगामे के बाद प्रशासन ने उप जिला प्रमुख चुनाव में सुरक्षा बढ़ा दी. मतदान स्थल पर प्रवेश व्यवस्था सख्त रखी गई और दूसरे गेट से किसी को प्रवेश नहीं दिया गया. अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया. दरअसल, पिछले दिन दूसरे गेट से भाजपा प्रत्याशियों के प्रवेश पर पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने आपत्ति जताते हुए हंगामा किया था. इसके बाद प्रशासन ने व्यवस्था बदल दी और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.
पहली बार प्रत्याशी बने, पहली बार में ही मिली बड़ी जिम्मेदारी: जीत के बाद उच्छब लाल धाकड़ ने कहा कि पार्टी ने पहली बार उन्हें प्रत्याशी बनाया और पहली ही बार में जीत मिली है. यह जीत शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के विश्वास का परिणाम है. उन्होंने पूर्व मंत्री अशोक चांदना और बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा का विशेष धन्यवाद किया. धाकड़ ने कहा कि उनकी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रहेगा. जिला प्रमुख हंसा गुर्जर के साथ तालमेल बनाकर गांवों में विकास कार्यों को गति देंगे.
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जिला प्रमुख और उपजिला प्रमुख मिलकर करेंगे काम: जिला प्रमुख हंसा गुर्जर ने कहा कि दोनों पदों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं. ऐसे में दोनों मिलकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम करेंगे. आपसी समन्वय से गांवों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही कांग्रेस संगठन को और मजबूत बनाने पर भी काम होगा.
झालावाड़ में भाजपा के कुशवंत नागर ने कांग्रेस के बालचन्द को तीन मतों से दी शिकस्त : झालावाड़ जिला परिषद में जिला प्रमुख पद पर जीत के बाद भाजपा ने उपजिला प्रमुख पद पर भी अपना कब्जा जमाकर कांग्रेस को एक और बड़ा राजनीतिक झटका दिया है. गुरुवार को हुए उपजिला प्रमुख पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कुशवंत नागर ने कांग्रेस के बालचन्द को तीन मतों से पराजित कर जीत का परचम लहराया. इस जीत के साथ ही जिला परिषद में भाजपा ने अपना राजनीतिक दबदबा कायम रखने में सफलता हासिल की.
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