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राजस्थान के विकास को मिलेगी गति: मुख्य सचिव ने दिल्ली में केंद्रीय सचिवों से की अहम बैठक, 3000 करोड़ रपए मांगे

मुख्य सचिव ने केंद्रीय सचिव से मुलाकात की ( Photo Courtesy - DIPR )

नई दिल्ली/जयपुर: राजस्थान में पेयजल सुविधाओं के विस्तार और जल जीवन मिशन को गति देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के समक्ष 3 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी करने का मुद्दा उठाया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों के तहत मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक के. मीना से मुलाकात की.