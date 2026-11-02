राजस्थान के विकास को मिलेगी गति: मुख्य सचिव ने दिल्ली में केंद्रीय सचिवों से की अहम बैठक, 3000 करोड़ रपए मांगे
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने नई दिल्ली में केंद्रीय सचिव से मुलाकात कर जल जीवन मिशन के लिए 3000 करोड़ जारी करने की मांग की.
Published : November 2, 2026 at 7:09 PM IST
नई दिल्ली/जयपुर: राजस्थान में पेयजल सुविधाओं के विस्तार और जल जीवन मिशन को गति देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के समक्ष 3 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी करने का मुद्दा उठाया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों के तहत मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक के. मीना से मुलाकात की.
जल जीवन मिशन 2.0 और वित्तीय तालमेल पर चर्चा: दिल्ली के सीजीओ परिसर में आयोजित इस बैठक में राजस्थान में जल जीवन मिशन 2.0 के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने केंद्र से आग्रह किया कि मिशन के तहत राजस्थान से संबंधित योजनाओं के आंकड़ों का समय पर मिलान किया जाए, ताकि प्रदेश के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की राशि समय पर जारी हो सके.
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मार्च 2024 से 2026 के व्यय का मुद्दा उठा: बैठक में योजनावार आंकड़ों के समन्वय के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत समेकित प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया. इसके अलावा जल जीवन मिशन 1.0 और 2.0 के बीच मार्च 2024 से मार्च 2026 तक की अवधि में हुए व्यय से संबंधित राशि जारी करने का विषय भी प्रमुखता से उठाया गया. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बैठक में हुई चर्चा को सकारात्मक बताया. माना जा रहा है कि केंद्र के साथ वित्तीय और प्रशासनिक समन्वय बेहतर होने से प्रदेश में जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.
साइबर सुरक्षा और राजस्थान AI मिशन पर मंथन: इधर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की रणनीति तैयार करने को लेकर सोमवार को नई दिल्ली में केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन से मुलाकात की. बैठक में राजस्थान के AI मिशन को नई गति देने और प्रदेश में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई.
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डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की कवायद: बदलते डिजिटल परिदृश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका को देखते हुए राज्य में एआई मिशन की गतिविधियों को और मजबूत बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया. बैठक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने की व्यवस्था को मजबूत बनाना रहा. मुख्य सचिव ने साइबर अपराधों की रोकथाम, अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और इस दिशा में राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी केंद्रीय सचिव को दी.
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