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Cyber Fraud : दिल्ली में चल रहा था साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क, डीग पुलिस ने 43 महिलाओं समेत 80 संदिग्धों को किया डिटेन

प्राइवेट बैंक के क्रेडिट कार्ड के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा. जानिए पूरा मामला...

Cyber Fraud Network
साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा... (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 30, 2026 at 8:18 PM IST

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डीग: राजस्थान की डीग पुलिस ने प्राइवेट बैंक के क्रेडिट कार्ड के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा किया. साइबर ठगी का यह नेटवर्क दिल्ली के उत्तम नगर थाना क्षेत्र में तीन मंजिला इमारत से संगठित तरीके से चलाया जा रहा था. मामले में डीग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 80 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया. इनमें 43 महिलाएं हैं. पुलिस अब आगे की कार्रवाई और पूरे नेटवर्क की भूमिका की जांच कर रही है.

पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के. ने बताया कि इस संबंध में साइबर थाने में मामला दर्ज हुआ था. एक निजी बैंक के मैनेजर ने दी थी कि उसके बैंक के क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ लोग ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं. शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

Deeg SP Office
डीग पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat File Photo)

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एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद खुला बड़ा नेटवर्क: एसपी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने शुरुआत में एक आरोपी को पकड़ा. उससे पूछताछ और जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को इस साइबर ठगी के पीछे एक बड़े और संगठित नेटवर्क के सक्रिय होने की जानकारी मिली. जांच में पाया कि इस नेटवर्क से जुड़े लोग दिल्ली के उत्तम नगर थाना क्षेत्र स्थित तीन मंजिला बिल्डिंग में कथित तौर पर साइबर ठगी की गतिविधियां संचालित कर रहे थे. जानकारी मिलने के बाद डीग पुलिस की पूरी टीम दिल्ली पहुंची और वहां कार्रवाई की.

80 से अधिक हिरासत में : पुलिस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया. एसपी के अनुसार, 80 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया. इनमें 43 महिलाएं थीं. इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक ही स्थान से जुड़े होने से पुलिस को साइबर ठगी के संगठित तरीके से संचालित किए जाने का अंदेशा है.

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नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रहे: एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हिरासत में लिए लोगों से पूछताछ और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. पुलिस यह भी जांच करेगी कि इस नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था और इसके तार अन्य स्थानों या मामलों से जुड़े हैं या नहीं.

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80 SUSPECTS DETAINED
दिल्ली के उत्तम नगर थाना
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