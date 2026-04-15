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Operation Mule Hunter : 55 साइबर ठग गिरफ्तार, 3.10 करोड़ की ठगी का खुलासा

राजस्थान में डीग पुलिस की बड़ी कार्रवाई. 17 प्रकरण दर्ज कर कुल 55 शातिर साइबर अपराधियों को दोबोचा.

Deeg Police Action
साइबर अपराध के खिलाफ डीग पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 9:57 PM IST

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डीग: साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए डीग पुलिस की ओर से 1 अप्रैल से चलाए जा रहे महाअभियान 'ऑपरेशन म्यूल हंटर' के तहत बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई. पुलिस ने 17 प्रकरण दर्ज कर कुल 55 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान अपराध में प्रयुक्त 56 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 67 फर्जी सिम कार्ड, 17 एटीएम कार्ड, 11 बैंक पासबुक और 7 चेकबुक बरामद किए गए हैं. साथ ही 27 संदिग्ध बैंक खातों को चिन्हित किया गया है.

डीग एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि अभियान के तहत थाना स्तर पर गठित विशेष टीमों ने साइबर ठगी के विभिन्न मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए इन अपराधियों को गिरफ्तार किया. जब्त मोबाइल और सिम कार्ड के तकनीकी विश्लेषण में सामने आया कि इन सिम पर राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर पहले से 91 शिकायतें दर्ज थीं. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने अब तक करीब 3 करोड़ 10 लाख 14 हजार 546 रुपये की ठगी को अंजाम दिया है.

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ऐसे देते थे वारदात को अंजाम : पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी चोरी या लूट के मोबाइल में फर्जी सिम लगाकर WhatsApp Call के जरिए परिचित बनकर पैसे मांगते थे. इसके अलावा सेक्सटॉर्शन, फर्जी नौकरी (जैसे नटराज कंपनी में पेंसिल पैकिंग), पुराने सिक्कों और नोटों की खरीद के नाम पर ठगी, सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर रजिस्ट्रेशन और टैक्स के नाम पर एडवांस वसूली जैसे तरीके अपनाए जाते थे. ठगी की रकम तुरंत गूगल पे, फोन पे या कमीशन पर लिए गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी, जिससे मुख्य आरोपी की पहचान छिपी रहे.

अंतरराज्यीय तालमेल मजबूत : डीग पुलिस ने 'ऑपरेशन सहयोग' के तहत अन्य राज्यों की पुलिस टीमों के साथ समन्वय बढ़ाया है. अब तक 5 राज्यों से आई पुलिस टीमों को सहयोग देते हुए 5 वांछित आरोपियों को दस्तयाब कर संबंधित राज्यों को सुपुर्द किया गया है.

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गांव-गांव जनसंवाद, युवाओं को चेतावनी : एसपी ने बताया कि साइबर ठगी के लिए बदनाम गांवों में स्वयं जाकर जनसंवाद किया गया. युवाओं को अपराध के कानूनी और सामाजिक दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करते हुए मुख्यधारा से जुड़ने की अपील की गई.

818 सिम ब्लॉक : व्यापक जागरूकता अभियान के तहत स्कूल-कॉलेज, सार्वजनिक स्थलों और सोशल मीडिया पर लगातार साइबर सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है. सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्रों, साइबर थाना टीम और अन्य इकाइयों के सहयोग से अब तक 818 सिम और 801 आईएमईआई नंबर ब्लॉक कराए जा चुके हैं.

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एसपी शरण गोपीनाथ ने साफ चेतावनी दी कि साइबर अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है. अपराधियों को या तो साइबर ठगी छोड़नी होगी या जिला छोड़ना होगा. साथ ही जो लोग लालच में आकर अपने बैंक खाते या सिम कार्ड अपराधियों को उपलब्ध कराते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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