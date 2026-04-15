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Operation Mule Hunter : 55 साइबर ठग गिरफ्तार, 3.10 करोड़ की ठगी का खुलासा

डीग: साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए डीग पुलिस की ओर से 1 अप्रैल से चलाए जा रहे महाअभियान 'ऑपरेशन म्यूल हंटर' के तहत बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई. पुलिस ने 17 प्रकरण दर्ज कर कुल 55 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान अपराध में प्रयुक्त 56 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 67 फर्जी सिम कार्ड, 17 एटीएम कार्ड, 11 बैंक पासबुक और 7 चेकबुक बरामद किए गए हैं. साथ ही 27 संदिग्ध बैंक खातों को चिन्हित किया गया है.

डीग एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि अभियान के तहत थाना स्तर पर गठित विशेष टीमों ने साइबर ठगी के विभिन्न मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए इन अपराधियों को गिरफ्तार किया. जब्त मोबाइल और सिम कार्ड के तकनीकी विश्लेषण में सामने आया कि इन सिम पर राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर पहले से 91 शिकायतें दर्ज थीं. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने अब तक करीब 3 करोड़ 10 लाख 14 हजार 546 रुपये की ठगी को अंजाम दिया है.

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ऐसे देते थे वारदात को अंजाम : पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी चोरी या लूट के मोबाइल में फर्जी सिम लगाकर WhatsApp Call के जरिए परिचित बनकर पैसे मांगते थे. इसके अलावा सेक्सटॉर्शन, फर्जी नौकरी (जैसे नटराज कंपनी में पेंसिल पैकिंग), पुराने सिक्कों और नोटों की खरीद के नाम पर ठगी, सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर रजिस्ट्रेशन और टैक्स के नाम पर एडवांस वसूली जैसे तरीके अपनाए जाते थे. ठगी की रकम तुरंत गूगल पे, फोन पे या कमीशन पर लिए गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी, जिससे मुख्य आरोपी की पहचान छिपी रहे.

अंतरराज्यीय तालमेल मजबूत : डीग पुलिस ने 'ऑपरेशन सहयोग' के तहत अन्य राज्यों की पुलिस टीमों के साथ समन्वय बढ़ाया है. अब तक 5 राज्यों से आई पुलिस टीमों को सहयोग देते हुए 5 वांछित आरोपियों को दस्तयाब कर संबंधित राज्यों को सुपुर्द किया गया है.