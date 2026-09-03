पुलिस का डिजिटल डंडा : कॉल मैसेज कर महिलाओं युवतियों को परेशान करने वालों की सिम-मोबाइल होंगे ब्लॉक
डिजिटल हैरेसमेंट से जुड़ी 5100 शिकायतों का विश्लेषण कर रही साइबर क्राइम विंग. सोशल मीडिया प्रोफाइल भी जांच के दायरे में. 698 सिम ब्लॉक.
Published : September 3, 2026 at 1:28 PM IST
जयपुर: मोबाइल कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया मैसेज के जरिए महिलाओं और युवतियों को परेशान करने वाले साइबर मनचलों पर अब पुलिस का डिजिटल डंडा चलेगा. ऐसे मनचलों की मोबाइल सिम, हैंडसेट ब्लॉक होगी. उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल निगरानी रखी जाएगी. इसके साथ ही उनके ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी भी होगी. तकनीक के बदलते दौर में मोबाइल आज हर इंसान की मूलभूत जरूरत है, चाहे वह महिला हो या पुरुष.
इस बीच कई असामाजिक तत्व महिलाओं और लड़कियों के मोबाइल नंबर लेकर उन्हें परेशान करते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और लड़कियों को अश्लील मैसेज कर परेशान करने की घटनाएं भी बढ़ रही है. इसके साथ ही अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने या अश्लील वीडियो वायरल करने की घटनाएं भी बढ़ी हैं. ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और मनचलों को कड़ा सबक सिखाने के लिए पुलिस ने अब ऐसे लोगों पर डिजिटल प्रहार करने की कवायद शुरू की है.
साइबर क्राइम विंग ने खंगाला डेटा : एसपी साइबर क्राइम सुमित मेहरड़ा का कहना है कि महिलाओं और लड़कियों को कॉल या सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर परेशान करने वाले मनचलों के खिलाफ राजस्थान साइबर पुलिस ने अब डिजिटल डंडा चलाना शुरू कर दिया है. फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी हो या लगातार कॉल और मैसेज करके हैरेसमेंट करने की घटना.
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राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने प्रदेशभर की ऐसी 5100 शिकायतों का डेटा खंगाला है. ऐसी घटनाओं में काम में ली जा रही 698 मोबाइल सिम को ब्लॉक करवाया जा चुका है. पुलिस की इस मुहिम की एक खास बात और है कि ऐसे मामलों में किसी एक शिकायत पर फोकस करने के बजाए डेटा का विश्लेषण कर यह भी पता लगाया जा रहा है कि किसी खास नंबर से कई महिलाओं या लड़कियों को तो परेशान नहीं किया जा रहा.
सोशल मीडिया प्रोफाइल की भी पड़ताल : उनका कहना है कि सोशल मीडिया और मोबाइल कॉल के जरिए महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाने वाले साइबर मनचले अब पुलिस के राडार पर हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी महिला को आपत्तिजनक मैसेज भेजना, आपत्तिजनक टिप्पणी करना जैसे मामलों में भी साइबर क्राइम विंग गहनता से जांच कर रही है. लड़कियों महिलाओं को डिजिटली प्रताड़ित करने वालों पर चौतरफा एक्शन लिया जा रहा है. सबसे पहले उनके मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया प्रोफाइल की कुंडली तैयार की जा रही है. मोबाइल सिम और हैंडसेट ब्लॉक करने के साथ ही ऐसे मनचलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जाएगा.
हैंडसेट पर नजर, ब्लॉक होंगे : उनका कहना है कि इन शिकायतों में सामने आए मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया प्रोफाइल की डिजिटल एक्टिविटी पर साइबर फॉरेंसिक के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है. जांच में शिकायत सही पाए जाने पर और मामले की गंभीरता की पुष्टि करने के बाद संबंधित मोबाइल सिम को बंद करवाया जा रहा है. अब तक 698 मोबाइल सिम को बंद करवाया गया है. इसकी अगली कड़ी में अब पुलिस ऐसे मोबाइल हैंडसेट को भी जांच के दायरे में ले रही है. शिकायतों की गंभीरता के आधार पर स्थानीय पुलिस को सूचना देकर मुकदमा दर्ज करवाने और गिरफ्तारी की कवायद भी की जाएगी.
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एक नंबर से अलग-अलग कॉल की भी जांच : साइबर क्राइम विंग ऐसी शिकायतों के बीच कनेक्शन की भी जांच कर रही है. पता लगाया जा रहा है कि क्या एक ही नंबर से कई महिलाओं और लड़कियों को तो परेशान नहीं किया जा रहा. एक ही नंबर के खिलाफ अलग-अलग जिलों में तो शिकायत नहीं है. इस एंगल से भी जांच की जा रही है. ऐसी शिकायतों में अलग-अलग नंबरों या सोशल मीडिया प्रोफाइल के पीछे एक ही शख्स तो नहीं, इसकी भी पुलिस तकनीकी आधार पर जांच कर रही है.
तीन स्तर पर एक्शन की तैयारी : उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में तीन स्तर पर जांच की जा रही है. पुलिस ऐसे मामलों का स्थानीय स्तर पर सत्यापन करवाती है. आरोपों की पुष्टि और मामले की गंभीरता के आधार पर FIR की कार्रवाई की जाएगी. यदि शिकायत पुरानी है तो भी उसे जांच के दायरे में लिया जाएगा. साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) के जरिए डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है. जिला साइबर टीमों के जरिए तकनीकी और स्थानीय जांच की जा रही है. जरूरत पड़ने पर स्थानीय थाना पुलिस के जरिए FIR करवाकर तीन स्तर पर एक्शन लिया जा रहा है.
साइबर मनचलों पर पुलिस का डिजिटल डंडा :
- राजस्थान में अप्रैल, 2025 से जुलाई 2026 तक की 5100 शिकायतों को लिया जांच के दायरे में.
- लड़कियों और महिलाओं को कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया पर तंग करने वालों पर साइबर क्राइम विंग की नजर.
- राजस्थान साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन सेंटर की साइबर फॉरेंसिक विंग में किया जा रहा डेटा का विश्लेषण.
- एक ही नंबर से कई महिलाओं व लड़कियों को परेशान करने के एंगल की भी जांच.
- अब तक ऐसी 698 मोबाइल सिम को साइबर क्राइम विंग ने करवाया ब्लॉक.
हैंडसेट ब्लॉक होंगे, मुकदमा ही होगा दर्ज :
- ऐसे मामलों में अब पुलिस की नजर ऐसी घटनाओं में काम में लिए जा रहे मोबाइल हैंडसेट पर है.
- इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति सामने आने पर पुलिस मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करवाएगी.
- स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी देकर मनचलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, अरेस्ट किया जाएगा.
- ऐसी घटनाओं में शामिल सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है.
- डिजिटली तंग करने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर दर्ज करवाई जा सकती है शिकायत.