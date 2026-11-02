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Cyber Crime : घर बैठे खाते से पार हो गए 1.40 लाख, साइबर ठगी का शिकार हुआ सरकारी कर्मचारी

साइबर ठगी का शिकार हुआ सरकारी कर्मचारी ( ETV Bharat File Photo )

भरतपुर: जिले के में साइबर ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. साइबर ठग अब आमजन के साथ सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के बैंक खातों को भी निशाना बना रहे हैं. ताजा मामले में ठगों ने बयाना कस्बा निवासी पुरातत्व विभाग के कर्मचारी के केनरा बैंक खाते से दो अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 1 लाख 40 हजार रुपए निकाल लिए. खाते से अचानक बड़ी रकम गायब होने की जानकारी मिलने पर पीड़ित के होश उड़ गए. मामले को लेकर पीड़ित ने बयाना कोतवाली थाने पहुंच कर पुलिस को लिखित शिकायत दी है.

आदर्श नगर निवासी कुंजीलाल शर्मा ने बताया कि उनका केनरा बैंक में खाता है. साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते को निशाना बनाते हुए दो अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 1 लाख 40 हजार रुपए की निकासी कर ली. खाते से रकम निकाले जाने के बाद जब पीड़ित को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बैंक खाते से हुई संदिग्ध निकासी को लेकर जानकारी जुटाई. इसके बाद उनके साथ साइबर ठगी होने का पता चला. मेहनत की कमाई से जमा की गई रकम इस तरह खाते से निकलने पर पीड़ित परेशान हो गए.