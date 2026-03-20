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मुख्य सचिव बोले,'वस्त्र इंडस्ट्री के लिए टेक्सटाइल रिसर्च महत्वपूर्ण है, भीलवाड़ा में हो ग्लोबल कांफ्रेंस'

मुख्य सचिव ने कहा कि उन्होंने राजस्थान में पहला फील्ड विजिट भीलवाड़ा में किया.

The Chief Secretary during his visit
विजिट के दौरान सीएस (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 4:53 PM IST

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भीलवाड़ा: प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शुक्रवार को भीलवाड़ा में वस्त्र इंडस्ट्री का अवलोकन करने के बाद उद्यमियों और किसानों से संवाद करते हुए कहा कि भीलवाड़ा में कपास का एरिया बढ़ा है. कपास के साथ मेरा लंबा जुड़ाव रहा. वहीं जिस तरह बिहार में मखाना का यंग कलेक्टर ने शुरुआत की. आज बिहार में मखाना बोर्ड बना हुआ है. उसी प्रकार भीलवाड़ा में भी वस्त्र इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है. भीलवाड़ा में यार्न एक्सपोर्ट बहुत सफल है.

मुख्य सचिव ने कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 'टेक्सटाइल रिसर्च' बहुत महत्वपूर्ण है. इसके लिए भीलवाड़ा में विशेषज्ञों की ग्लोबल कांफ्रेंस आयोजित करनी चाहिए. आजादी का आंदोलन भी कपास बना था. भीलवाड़ा में भी अब कपास की प्रचुर मात्रा में खेती हो रही है. मुख्य सचिव के सर्किट हाउस पहुंचने पर भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू व एसपी धर्मेंद्र सिंह ने अगवानी की. उसके बाद मुख्य सचिव ने शहर के चित्तौड़गढ़ रोड स्थित नितिन स्पिनर्स इंडस्ट्री का अवलोकन कर वस्त्र उद्यमियों और किसानों से संवाद किया.

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2047 विकसित भारत का विजन: मुख्य सचिव ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि राजस्थान में आज मेरा पहला फील्ड विजिट है. 22 वर्ष की उम्र में मैं भीलवाड़ा पोस्टेड था. प्रधानमंत्री का कहना है कि सीनियर ऑफिसर वापस उस इलाके में जाएं, जिस इलाके में आप सबसे पहले पोस्टेड थे. क्रांतिकारी ग्रोथ देखी जा रही है. आज भीलवाड़ा में देखा कि पहले 60 हजार के आस-पास स्पिंडल थे. आज 15 लाख स्पिंडल हैं. अब हम 2047 विकसित भारत के अंतर्गत 50 लाख स्पिंडल का विजन रखते हैं.

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उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026' दो दिन पहले लांच की थी. उससे पहले पिछले वर्ष दिसंबर में टेक्सटाइल एण्ड अपरेल पॉलिसी 2025 लागू की थी. इसके लिए जिले के रूपाहेली में टेक्सटाइल पॉलिसी में कैसे बढ़ोतरी हो और इंटिग्रेटड टेक्सटाइल ग्रोथ कैसे हो, उसका फॉलोअप एक्शन करेंगे. वहीं एक्स्ट्रा ईएलएस कॉटन 30 हजार हेक्टेयर भीलवाड़ा और 11 हजार हेक्टेयर बांसवाड़ा में कपास की खेती हो रही है. इस खेती में बढ़ोतरी के लिए कमिश्नर एग्रीकल्चर, कॉटन कॉरपोरेशन इंडिया के साथ ही जिनिग फैक्ट्री के साथ बैठक करेंगे.

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