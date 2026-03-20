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मुख्य सचिव बोले,'वस्त्र इंडस्ट्री के लिए टेक्सटाइल रिसर्च महत्वपूर्ण है, भीलवाड़ा में हो ग्लोबल कांफ्रेंस'

विजिट के दौरान सीएस ( ETV Bharat Bhilwara )