ETV Bharat / state

कच्चे तेल का उत्पादन 80 हजार बैरल करने की तैयारी, दिसंबर तक शुरू होंगे 60 नए सीएनजी स्टेशन

प्रदेश में कच्चे तेल क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार नई तकनीक के इस्तेमाल की तैयारी कर रही है.

पचपदरा रिफायनरी
पचपदरा रिफायनरी (फोटो सोर्स- पेट्रोलियम विभाग राजस्थान)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राज्य में कच्चे तेल के उत्पादन को सिलसिलेवार तरीके से बढ़ाकर 80 हजार बैरल प्रतिदिन तक पहुंचाने की तैयारी है. इसके लिए सोमवार को राजधानी जयपुर में एक अहम बैठक हुई, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस और पेट्रोलियम अपर्णा अरोड़ा ने अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए. फिलहाल पचपदरा स्थित रिफाइनरी में करीब 51-52 हजार बैरल कच्चे तेल का रोजाना उत्पादन हो रहा है.

अतिरिक्त मुख्य सचिव अरोड़ा ने सोमवार को सचिवालय में पेट्रोलियम और CGD सेक्टर की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चे तेल के दोहन की नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए. बाड़मेर-सांचोर और जैसलमेर बेसिन में अल्कली सर्फेक्टेंट पॉलीमर और बीकानेर-नागौर बेसिन में साइक्लिक स्टीम स्टिमुलेशन तकनीक के जरिए कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा. उन्होंने बताया कि राजस्थान में पेट्रोलियम सेक्टर में 12 पेट्रोलियम लीज और 12 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किए गए हैं. राज्य में वर्तमान में 2.6 से 2.8 MMSCM प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है.

सचिवालय में पेट्रोलियम और CGD सेक्टर की प्रगति की समीक्षा
सचिवालय में पेट्रोलियम और CGD सेक्टर की प्रगति की समीक्षा (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- रिफायनरी से राजस्थान में रोजगार व निवेश बढ़ेगा, HPCL प्रदेश में 300 से ज्यादा नए पेट्रोल पंप खोलेगा

राजस्थान का ऑनशोर गैस उत्पादन में दूसरा स्थान: अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि ऑनशोर प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान देश में दूसरे और कच्चे तेल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने कहा कि 9 MMTPA उत्पादन क्षमता वाली HRRL राजस्थान रिफाइनरी में राज्य में उत्पादित 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल का परिशोधन किया जा सकेगा. उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान में उत्पादित कच्चे तेल का अधिकतम संभव परिशोधन राज्य की अपनी रिफाइनरी में ही सुनिश्चित किया जाए.

दिसंबर तक 60 सीएनजी स्टेशन का लक्ष्य: सीजीडी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करते हुए ACS अरोड़ा ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 60 नए सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके मुकाबले अब तक 23 नए सीएनजी स्टेशन चालू हो चुके हैं. उन्होंने दिसंबर तक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सभी 60 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए. साथ ही बहुमंजिला इमारतों में DPNG कनेक्शन जारी करने पर विशेष फोकस करने को कहा.

निदेशक पेट्रोलियम अवधेश सिंह ने बताया कि केयर्न वेदांता, ऑयल इंडिया, ONGC और फोकस एनर्जी सहित विभिन्न संस्थाएं राज्य में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दोहन का कार्य कर रही हैं. बैठक में RSGL के प्रबंध निदेशक विनय पाटनी ने सीजीडी संस्थाओं के कार्यों की प्रगति की जानकारी दी. जाहिर है कि नए सीएनजी स्टेशन लगने के बाद पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारों से राहत मिलेगी और जनता को पर्यावरण बचाने की दिशा में सरकार से मदद मिलेगी.

इसे भी पढ़ें- बाड़मेर के मंगला तेल क्षेत्र में रिकवरी बढ़ाने को 2 हजार करोड़ के निवेश की योजना, घटेगा क्रूड का आयात

TAGGED:

CNG STATIONS IN RAJASTHAN
PACHPADRA REFINERY CRUDE OIL
बाड़मेर सांचोर बेसिन तकनीक
CAIRN VEDANTA ONGC
RAJASTHAN OIL PRODUCTION TARGET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.