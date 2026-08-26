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बंधक बनाकर लूट की वारदात का खुलासा, गिरोह के तीन बदमाश गिरफ्तार...इस मामले में भी बड़ी कार्रवाई

काम मांगने के बहाने रैकी, नौकरों से जुटाते जानकारी : पड़ताल में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश नेपाली गैंग के हैं. इस गैंग से जुड़े बदमाश वारदात से पहले काम की तलाश का बहाना बनाकर मकान की रैकी करते हैं. नेपाली गैंग के बदमाश उत्तर प्रदेश में बॉर्डर के पास आकर स्थानीय लोगों को लालच देते हैं और उन्हें वारदात में शामिल करते हैं. इसके बाद ये देश के अलग-अलग इलाकों में जाकर लूटपाट करते हैं. रैकी करने वाला शख्स जब मकान सुना होने या घर में किसी सदस्य के अकेला होने की जानकारी देता है और उसके साथी वारदात करते हैं.

पहचान के बाद किया पीछा, तीन सहयोगी गिरफ्तार : पुलिस ने घटनास्थल के आसपास और बदमाशों ने आने-जाने के रास्तों में लगे 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जानकारी जुटाई. आसपास के लोगों और घर में काम करने वाले नौकरों से पूछताछ की. तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल नंबर के आधार पर उत्तर प्रदेश-नेपाल बॉर्डर पर बदमाशों के संभावित ठिकानों पर उनकी तलाश शुरू की. अलग-अलग टीमों ने दिल्ली, मुरादाबाद, बहराइच, नेपाल बॉर्डर पर गौरी फांटा, रुपईहिडा और बेंगलूरू तक आरोपियों की तलाश की. तकनीकी मदद से पुलिस ने लूट की वारदात करने वाले बदमाशों की मदद और उनके लिए रैकी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पति-पत्नी उत्तराखंड गए, पीछे से वारदात : उनका कहना है कि दुर्गापुरा निवासी परिवादी आशीष गुप्ता ने 29 जुलाई को जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दी और बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ उत्तराखंड घूमने गए थे. इस बीच 29 जुलाई की सुबह करीब चार बजे तीन लोग उनके घर में घुसे और बेटे राघव को बंधक बनाकर पांच लाख रुपए कैश, कार्टियर कंपनी की दो घड़ी, सोने-हीरे की 12 अंगूठी, आठ ब्रेसलेट, छह पेंडल, सोने की दो गिन्नी और चांदी के 10-15 सिक्के लूटकर ले गए. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की. थानाधिकारी महेशचंद्र गुर्जर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया.

इसके बाद पुलिस ने लगातार तकनीकी आधार पर पीछा करते हुए उन्हें धर-दबोचा. पड़ताल में सामने आया कि इस गैंग के बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद अलग-अलग हो जाते हैं और शहर से बाहर निकल जाते हैं. जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि दुर्गापुरा निवासी आशीष गुप्ता के घर में लूट की वारदात करने के मामले में उत्तर प्रदेश के टेंडवा निवासी सतवीर सिंह, निबिया निवासी मनबहादुर सिंह और तिगड़ा निवासी प्रदीप कुमार यादव को गिरफ्तार किया है.

जयपुर: घर पर अकेले लड़के को बंधक बनाकर लूटपाट करने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने गैंग के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने घर से नकदी और गहने लूटे थे. पुलिस ने उन्हें उत्तर प्रदेश-नेपाल बॉर्डर से पकड़ा. इससे पहले घटना स्थल और आसपास के करीब 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान की गई.

नौकर-चौकीदारों से इकठ्ठा करते जानकारी : जांच में यह भी सामने आया है कि इस गैंग के बदमाश चिह्नित मकान के आसपास काम की तलाश करते हैं. इसके बाद उस घर के नौकर और चौकीदार से संपर्क बढ़ाकर मकान में रहने वाले लोगों के बारे में पूरी जानकारी इकठ्ठा कर लेते हैं. कई बार वे नौकर और चौकीदार को भी अपने साथ मिला लेते हैं.

वारदात के बाद सभी आरोपी अलग-अलग होकर शहर से बाहर निकल जाते हैं. एक वारदात में 5-7 लोग शामिल होते हैं. इनमें से कुछ रैकी करते हैं, कुछ वारदात में मदद करते हैं और बाकि लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं. वे जयपुर में फर्जी आईडी देकर रूकते हैं, ताकि पहचान उजागर नहीं हो. जहां भी रूकते हैं. फर्जी नाम-पते लिखवाते हैं.

पुलिस की गिरफ्त में मारपीट-लूट के आरोपी (Source : Jaipur Police)

डेटिंग एप ग्राइंडर से संपर्क, युवकों को सुनसान जगह बुलाकर मारपीट-लूटपाट करते, दो आरोपी गिरफ्तार : डेटिंग एप ग्राइंडर से संपर्क बढ़ाकर युवकों को सुनसान जगह बुलाकर मारपीट और लूटपाट करने, ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह के दो बदमाशों को जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ये योजनाबद्ध तरीके से मारपीट, लूटपाट और ब्लैकमेलिंग की वारदातों को अंजाम देते थे.

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि जयपुर शहर में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे थे. जिनमें डेटिंग एप ग्राइंडर के जरिए संपर्क कर युवाओं को योजनाबद्ध तरीके से सुनसान जगह बुलाकर मारपीट करने और लूटपाट करने की शिकायतें मिल रही थी.

ब्लैकमेल करने की भी मिली शिकायतें : उन्होंने बताया कि ऐसी वारदातों में युवकों को ब्लैकमेल करने की बात भी सामने आई. ऐसे गिरोह का खुलासा कर बदमाशों की धरपकड़ के लिए झोटवाड़ा एसीपी शिवकुमार भारद्वाज के सुपरविजन व करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया. इस टीम ने गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. करधनी थाने के एएसआई धर्मेंद्र, भंवरलाल, हेड कांस्टेबल शेरसिंह, कांस्टेबल हीरालाल, कालवाड़ थाने के कांस्टेबल बाबूलाल, गजानंद और मुकेश गौरा ने आरोपियों की गिरफ्तारी की.

साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही पुलिस : उन्होंने बताया कि इस मामले में डीडवाना-कुचामन जिले की रूलाणियां की ढाणी निवासी अनिल रूलाणियां और जयपुर ग्रामीण जिले की ढाबा वाली ढाणी (ड्योढ़ी) निवासी मदन नेहरा को गिरफ्तार किया है. जो डेटिंग एप के जरिए युवकों को सुनसान इलाके में बुलाकर मारपीट करते और लूट व ब्लैकमेलिंग की वारदातों को अंजाम देते. उनसे पूछताछ जारी है. दोनों बदमाशों के तार इस तरह की अन्य वारदातों से जुड़े होने की भी संभावना है. पूछताछ में इनके साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

इधर, साइबर अपराधियों को खाते देने वाले 5 पकड़े : जयपुर की खोरा बीसल थाना पुलिस ने साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले ठगों को बैंक खाते मुहैया करवाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि तीन आरोपियों को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया है. डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया, अशोक बेनीवाल और मनीष खटकड़ को गिरफ्तार किया गया है. ये साइबर ठगी के लिए बैंक खातों की खरीद-फरोख्त से जुड़े थे. ये गरीब तबके के लोगों को लालच देकर पांच हजार रुपए में उनके बैंक खातों के दस्तावेज लेते और साइबर ठगों को 20 हजार रुपए में देते. पुलिस ने करीब 30 बैंक खातों को सीज करवाया है.