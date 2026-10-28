Deeg Crime : डीग में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार
9 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद. 2 नाबालिग निरुद्ध और 25 हजार के इनामी बदमाश को अवैध हथियार सहित दबोचा.
Published : October 28, 2026 at 3:56 PM IST
डीग: जिला पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में बाइक चोरी करने वाले गिरोहों का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने कार्रवाई में कुल 9 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि दो विधि से संघर्षरत किशोरों को निरुद्ध किया गया. वहीं, कामां कस्बे में किराना दुकान में हुई चोरी का भी पुलिस ने कुछ ही समय में खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
कोतवाली डीग पुलिस की कार्रवाई में चार आरोपी गिरफ्तार : कोतवाली डीग पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी और चोरी के वाहनों को अपने कब्जे में रखने के मामले में रौनक, रईस, असर उर्फ लंगड़ा और जाहिद को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से चोरी की पांच मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं. पुलिस के अनुसार गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं और आरोपियों से पूछताछ कर चोरी की वारदातों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.
इसी गिरोह से जुड़े 25 हजार रुपए के इनामी अंतरराज्यीय बदमाश असलम उर्फ बच्ची को थाना खोह पुलिस ने अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार असलम बड़ा वाहन चोर है और मथुरा, अलवर, जयपुर व हरियाणा से वाहन चोरी करने के मामलों में शामिल रहा है. उसके खिलाफ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चोरी, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और गो-तस्करी सहित कुल 33 प्रकरण दर्ज बताए गए हैं.
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खोह पुलिस ने बाइक चोर गैंग के तीन आरोपी पकड़े : खोह थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौसाद, शाह रुख और नारायण सिंह को गिरफ्तार किया, जबकि दो विधि से संघर्षरत किशोरों को निरुद्ध किया गया. आरोपियों के कब्जे से चोरी की चार मोटरसाइकिलें बरामद की गईं. पुलिस के अनुसार आरोपी अलवर और जयपुर सहित अलग-अलग स्थानों से मोटरसाइकिलें चोरी कर उन्हें बेचने के लिए खोह क्षेत्र में लाकर छिपाते थे. पूछताछ में आरोपियों ने करीब 5-6 महीने से संगठित गिरोह के रूप में मोटरसाइकिल चोरी करने और चोरी की बाइक बेचने की बात बताई. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.
कामां में किराना दुकान चोरी का भी खुलासा : कामां थाना पुलिस ने कस्बे में किराना दुकान में हुई चोरी का कुछ ही समय में खुलासा करते हुए इंद्रजीत, गोपाल और भानुप्रताप उर्फ कान्हा को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार आरोपियों को मुखबिर और सूचना तंत्र की मदद से पकड़ा गया. मामले में आगे की जांच जारी है.
यह बाइक चोर गिरोह काफी दिनों से सक्रिय था. हमारी टीम उनके पीछे लगातारपीछा कर रही थी पीछा करने के बाद हमने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है दो विधिवत किशोर को भी निरुद्ध किया गया है । हम आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और भी कुलसी होने की संभावना है. -कांबले शरण गोपीनाथ, डीग जिला पुलिस अधीक्षक.