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Deeg Crime : डीग में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार

डीग में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश ( Source : Deeg Police )

डीग: जिला पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में बाइक चोरी करने वाले गिरोहों का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने कार्रवाई में कुल 9 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि दो विधि से संघर्षरत किशोरों को निरुद्ध किया गया. वहीं, कामां कस्बे में किराना दुकान में हुई चोरी का भी पुलिस ने कुछ ही समय में खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

कोतवाली डीग पुलिस की कार्रवाई में चार आरोपी गिरफ्तार : कोतवाली डीग पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी और चोरी के वाहनों को अपने कब्जे में रखने के मामले में रौनक, रईस, असर उर्फ लंगड़ा और जाहिद को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से चोरी की पांच मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं. पुलिस के अनुसार गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं और आरोपियों से पूछताछ कर चोरी की वारदातों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.