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ANTF ने पकड़ा तीन करोड़ का नशा, बाप-बेटा गिरफ्तार, 25 हजार रुपये का इनामी तस्कर भी चढ़ा हत्थे

ऑपेरशन विषभीषन : उन्होंने बताया कि जेल से छूटने के बाद भंवर सिंह के वापस नशे की तस्करी में लिप्त होने की जानकारी मिली. एएनटीएफ की टीम उसका पीछा करते हुए सांवरिया सेठ मंदिर तक पहुंची. वह दो गाड़ियों के साथ कमली घाट के रास्ते मारवाड़ के लिए रवाना हुआ. एएनटीएफ की टीम ने दोनों गाड़ियों के टायर फोड़कर अलग-अलग गाड़ियों में सवार भंवर सिंह और उसके बेटे जितेंद्र सिंह को पकड़ लिया. इनके कब्जे से 57.640 किलो अफीम जब्त की गई है.

एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि ऑपेरशन विषभीषण के तहत 57.640 किलो अफीम, 35.920 किलो डोडा-पोस्त और 21.83 ग्राम सिंथेटिक ड्रग एमडी जब्त की गई है. तस्करी के आरोप में एएनटीएफ ने बाप-बेटे को गिरफ्तार किया है. इन मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपये आंकी गई है. वहीं, ऑपेरशन पहाड़िया चलाकर 25 हजार रुपये के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

जयपुर: राजस्थान में नशे के सौदागरों पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का एक्शन लगातार जारी है. राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिले में नशे के सौदागरों पर लगाम लगाते हुए एएनटीएफ ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए हैं. वहीं, नशे की तस्करी में लिप्त एक इनामी आरोपी को भी गिरफ्तार किया है.

ऑपेरशन पहाड़िया : एएनटीएफ के आईजी ने बताया कि एएनटीएफ की टीम ने ऑपेरशन पहाड़िया चलाकर उदयपुर रेंज के 25 हजार रुपये के इनामी तस्कर दशरथ को गिरफ्तार किया है. टीम को उसके बांसवाड़ा शहर से 5-7 किलोमीटर दूर टिम्बा नीमड़ी गांव में पहचान बदलकर रहने की जानकारी मिली थी. वह परचून की दुकान की आड़ में नशे का धंधा जमाने की फिराक में था. वह 2024 में अफीम सप्लाई के एक मामले में वांछित था. उस पर 2025 में उदयपुर रेंज आईजी ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया.

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डोडा-पोस्त और एमडी के साथ कार-बाइक जब्त : एएनटीएफ ने चित्तौड़गढ़ में कार्रवाई करते हुए 35.920 किलो डोडा-पोस्त और 15.83 ग्राम एमडी के साथ एक कार और बाइक को जब्त किया है. टीम को एक कार में नशे की तस्करी की सूचना मिली थी. टीम ने नाकाबंदी की और कार को रुकवाया. कार चालक नाकाबंदी तोड़कर भाग निकला. एएनटीएफ ने पीछा किया तो तस्कर कार छोड़कर भाग निकला. कार में नशे की खेप मिली. आगे लावारिस बाइक पर भी नशे की सामग्री मिली. दोनों वाहन एएनटीएफ ने जब्त कर लिए हैं.

प्रशिक्षित डॉग ने पकड़वाया आरोपी : भीलवाड़ा एएनटीएफ की टीम को पांसल चौराहे से पुर जाने वाले रास्ते पर चाय की दुकान पर एमडी बिकने की जानकारी मिली थी. टीम ने एक जवान को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा और एमडी मांगी. टीम उसे पकड़ने पहुंची तो आरोपी भागने लगा. उसे प्रशिक्षित डॉग की मदद से पकड़ा गया. आरोपी पूरन भीलवाड़ा का रहने वाला है. उसके कब्जे से 6 ग्राम एमडी बरामद की गई है.