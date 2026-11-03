रणजी ट्रॉफी: रोहन राजभर का शानदार शतक, महिपाल लोमरोर चूके, हिमाचल पर राजस्थान की मजबूत बढ़त

रणजी ट्रॉफी: रोहन राजभर का शानदार शतक, महिपाल लोमरोर चूके, हिमाचल पर राजस्थान की मजबूत बढ़त
रणजी ट्रॉफी में रोहन राजभर तथा सीके नायडू ट्रॉफी में सचिन व पार्थ के शतकों से राजस्थान ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है.
Published : November 3, 2026 at 8:22 PM IST
जयपुर: राजस्थान की क्रिकेट टीमों ने रणजी ट्रॉफी और अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है. रणजी ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रोहन राजभर ने बेहतरीन शतक लगाया, जबकि पूर्व कप्तान महिपाल लोमरोर शतक बनाने से महज 3 रन से चूक गए. वहीं, अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी में बिहार के खिलाफ राजस्थान के सचिन लखेसर और पार्थ यादव ने शतकीय पारियां खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई.
राजस्थान ने मैच पर बनाई पकड़: धर्मशाला में मेजबान हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दूसरे दिन राजस्थान ने पहली पारी में पिछड़ने के बावजूद मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. राजस्थान रणजी टीम के मीडिया मैनेजर मनीष शर्मा ने बताया कि मैच के पहले दिन जहां दोनों टीमों के कुल 20 विकेट गिरे थे, वहीं दूसरे दिन राजस्थान के बल्लेबाजों ने विपरीत परिस्थितियों में शानदार खेल दिखाया. पहली पारी में महज 78 रन पर ऑलआउट होने के बाद राजस्थान ने हिमाचल को 153 रन पर समेट दिया. इसके बाद दूसरी पारी में राजस्थान ने 27 रन के स्कोर पर सचिन यादव के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया.
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209 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी: संकट की इस घड़ी में सलामी बल्लेबाज रोहन राजभर और पूर्व कप्तान महिपाल लोमरोर ने दूसरे विकेट के लिए 209 रन की शानदार साझेदारी कर टीम को संकट से उबारा और हिमाचल पर बढ़त बना ली. रोहन राजभर ने 263 गेंदों पर 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 140 रन की शानदार पारी खेली. वहीं, महिपाल लोमरोर ने 190 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 97 रन बनाए और वह अपने शतक से महज 3 रन दूर रह गए.
हिमाचल पर 222 रनों की कुल बढ़त: इसके अलावा करण लांबा ने 29 रन और सचिन यादव ने 9 रन का योगदान दिया. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक राजस्थान ने दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 297 रन बना लिए थे. कप्तान कार्तिक शर्मा 9 रन और विशाल हर्ष बिना खाता खोले क्रीज पर नाबाद थे. इसके साथ ही राजस्थान की हिमाचल पर कुल बढ़त 222 रन की हो गई है और उसके 6 विकेट शेष हैं. हिमाचल के गेंदबाज अर्पित गुलेरिया और अभिषेक कुमार ने 2-2 विकेट हासिल किए.
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सचिन लखेसर और पार्थ यादव के शतक: दूसरी ओर, अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी में सचिन और पार्थ ने शतक लगाए. जयपुर में राजस्थान और बिहार के बीच शुरू हुए इस मुकाबले के पहले दिन राजस्थान के बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया. सलामी बल्लेबाज सचिन लखेसर और पार्थ यादव के शतकों की बदौलत राजस्थान ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 332 रन बना लिए.
सचिन लखेसर ने 213 गेंदों पर 17 चौकों की मदद से 137 रन की शानदार पारी खेली. वहीं, पार्थ यादव ने 182 गेंदों पर 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 101 रन बनाए. इन दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेलकर राजस्थान को बेहद मजबूत शुरुआत दिलाई. इनके अलावा प्रशांत माली ने 33 रन का योगदान दिया. पहले दिन का खेल समाप्त होने तक राजस्थान के कप्तान मुकुल चौधरी 21 रन और करण सिंह 27 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे.
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