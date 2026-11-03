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रणजी ट्रॉफी: रोहन राजभर का शानदार शतक, महिपाल लोमरोर चूके, हिमाचल पर राजस्थान की मजबूत बढ़त

रोहन राजभर का शानदार शतक ( ETV Bharat )

जयपुर: राजस्थान की क्रिकेट टीमों ने रणजी ट्रॉफी और अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है. रणजी ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रोहन राजभर ने बेहतरीन शतक लगाया, जबकि पूर्व कप्तान महिपाल लोमरोर शतक बनाने से महज 3 रन से चूक गए. वहीं, अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी में बिहार के खिलाफ राजस्थान के सचिन लखेसर और पार्थ यादव ने शतकीय पारियां खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई.

राजस्थान ने मैच पर बनाई पकड़: धर्मशाला में मेजबान हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दूसरे दिन राजस्थान ने पहली पारी में पिछड़ने के बावजूद मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. राजस्थान रणजी टीम के मीडिया मैनेजर मनीष शर्मा ने बताया कि मैच के पहले दिन जहां दोनों टीमों के कुल 20 विकेट गिरे थे, वहीं दूसरे दिन राजस्थान के बल्लेबाजों ने विपरीत परिस्थितियों में शानदार खेल दिखाया. पहली पारी में महज 78 रन पर ऑलआउट होने के बाद राजस्थान ने हिमाचल को 153 रन पर समेट दिया. इसके बाद दूसरी पारी में राजस्थान ने 27 रन के स्कोर पर सचिन यादव के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया.