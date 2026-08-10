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29 सितंबर को होंगे राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव, 7 सितंबर से शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया

कोर्ट में राजस्थान क्रिकेट संघ ने एडहॉक कमेटी को हटाकर भास्कर सावंत को प्रशासक नियुक्त किया था.

RCA ELECTIONS, RCA ELECTIONS SEPTEMBER 29
राजस्थान क्रिकेट संघ. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 3:23 PM IST

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जयपुरः ढाई साल बाद राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान हो गया है. राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव 29 सितंबर 2026 को होंगे. हाई कोर्ट में चुनाव अधिकारी एके पांडे ने चुनावी कार्यक्रम पेश किया. बीते दिनों कोर्ट में राजस्थान क्रिकेट संघ ने एडहॉक कमेटी को हटाकर भास्कर सावंत को प्रशासक नियुक्त किया था.

गंगानगर जिला क्रिकेट संघ के सचिव विनोद सहारण का कहना है कि लंबे समय से राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनाव नहीं होने से क्रिकेट गतिविधि प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब चुनाव के बाद क्रिकेट एक बार फिर पटरी पर लौट आएगा. कोर्ट में पेश चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 7 सितंबर को चुनाव कार्यक्रम और जनरल मीटिंग से संबंधित नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद 12 से 16 सितंबर तक मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. मतदाता सूची को लेकर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 16 से 21 सितंबर तक होगी. सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 23 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

पढ़ेंः आरसीए की एडहॉक कमेटी पर सीकर जिला संघ का हमला: कहा- चुनाव नहीं कराना चाहते थे, तानाशाही की मंशा थी

29 को परिणाम घोषितः अंतिम मतदाता सूची जारी होने के अगले दिन यानी 24 सितंबर को चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 25 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. इसी दिन पात्र उम्मीदवारों की सूची भी प्रकाशित की जाएगी. उम्मीदवारों के पास नामांकन वापस लेने का अवसर 28 सितंबर तक रहेगा. चुनाव में किसी पद के लिए आवश्यकतानुसार मतदान की स्थिति बनती है तो 29 सितंबर को मतदान कराया जाएगा. इसी दिन मतदान के बाद चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे. ऐसे में 29 सितंबर राजस्थान क्रिकेट संघ के लिए अहम दिन होगा. चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही RCA से जुड़े पदाधिकारियों और जिला क्रिकेट संघों के प्रतिनिधियों के बीच चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है.

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