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29 सितंबर को होंगे राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव, 7 सितंबर से शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया

जयपुरः ढाई साल बाद राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान हो गया है. राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव 29 सितंबर 2026 को होंगे. हाई कोर्ट में चुनाव अधिकारी एके पांडे ने चुनावी कार्यक्रम पेश किया. बीते दिनों कोर्ट में राजस्थान क्रिकेट संघ ने एडहॉक कमेटी को हटाकर भास्कर सावंत को प्रशासक नियुक्त किया था.

गंगानगर जिला क्रिकेट संघ के सचिव विनोद सहारण का कहना है कि लंबे समय से राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनाव नहीं होने से क्रिकेट गतिविधि प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब चुनाव के बाद क्रिकेट एक बार फिर पटरी पर लौट आएगा. कोर्ट में पेश चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 7 सितंबर को चुनाव कार्यक्रम और जनरल मीटिंग से संबंधित नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद 12 से 16 सितंबर तक मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. मतदाता सूची को लेकर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 16 से 21 सितंबर तक होगी. सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 23 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.