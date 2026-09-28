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RCA चुनाव: अध्यक्ष पद पर धनंजय सिंह खींवसर और बृजकिशोर उपाध्याय आमने-सामने, 6 पदों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में

धनंजय सिंह खींवसर ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: करीब तीन साल बाद 29 सितंबर को हो रहे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) चुनाव में नाम वापसी के बाद सभी 6 पदों पर सीधा मुकाबला होगा. इसमें 36 जिलों और 2 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित कुल 38 मतदाता मंगलवार सुबह AGM के बाद 11.30 बजे से मतदान करेंगे और उसी दिन परिणाम आएगा. सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि प्रदेश में भाजपा सरकार समर्थित पैनल के खिलाफ खुद भाजपा के दिग्गज मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के बेटों ने खुला मोर्चा खोल दिया है. RCA का यह मुकाबला अब संगठन और सरकार के बीच साख की सीधी लड़ाई में बदल गया है.