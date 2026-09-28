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RCA चुनाव: अध्यक्ष पद पर धनंजय सिंह खींवसर और बृजकिशोर उपाध्याय आमने-सामने, 6 पदों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में

डीडी कुमावत ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि नियमों को ताक पर रखकर तीन जिलों को जोड़ा गया.

Dhananjay Singh Khinwsar
धनंजय सिंह खींवसर ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है. (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 7:08 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: करीब तीन साल बाद 29 सितंबर को हो रहे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) चुनाव में नाम वापसी के बाद सभी 6 पदों पर सीधा मुकाबला होगा. इसमें 36 जिलों और 2 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित कुल 38 मतदाता मंगलवार सुबह AGM के बाद 11.30 बजे से मतदान करेंगे और उसी दिन परिणाम आएगा. सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि प्रदेश में भाजपा सरकार समर्थित पैनल के खिलाफ खुद भाजपा के दिग्गज मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के बेटों ने खुला मोर्चा खोल दिया है. RCA का यह मुकाबला अब संगठन और सरकार के बीच साख की सीधी लड़ाई में बदल गया है.

सरकार और संगठन ने अरुण चतुर्वेदी की अगुवाई में बृजकिशोर उपाध्याय का पैनल उतारकर निर्विरोध जीत की रणनीति बनाई थी, लेकिन भाजपा के ही नेता पुत्रों ने उसे चुनौती दे दी है. अध्यक्ष पद पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर, उपाध्यक्ष और सचिव पद पर विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव तथा कोषाध्यक्ष पद पर सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बेटे आशीष तिवाड़ी मैदान में डटे हैं.

चुनाव अधिकारियों पर डीडी कुमावत के गंभीर आरोप... (ETV Bharat Jaipur)

बगावत टालने के लिए चले मान मनौव्वल के बाद पराक्रम सिंह राठौड़ और पवन दिलावर ने नाम वापस लेकर पार्टी लाइन का समर्थन किया. वहीं, धनंजय खींवसर, मोहित यादव और आशीष तिवाड़ी ने पीछे हटने से इनकार करते हुए कहा कि नेता का पुत्र होना कोई अपराध नहीं है.

electoral contest clear after withdrawal of nominations.
नाम वापसी के बाद मुकाबले की तस्वीर साफ (ETV Bharat Jaipur)

छह पदों पर उम्मीदवारों की स्थिति:
अध्यक्ष: धनंजय सिंह खींवसर बनाम बृजकिशोर उपाध्याय
उपाध्यक्ष: मोहित यादव बनाम रतन सिंह शेखावत
सचिव: पिंकेश कुमार जैन बनाम मोहित यादव
संयुक्त सचिव: विनोद सहारण बनाम राजेश सारस्वत
कोषाध्यक्ष: आशीष तिवाड़ी बनाम विष्णु प्रकाश अग्रवाल
कार्यकारिणी सदस्य: धर्मवीर सिंह शेखावत बनाम अरिष्ट सिंघवी

पढ़ें: RCA चुनाव : पराक्रम राठौड़ ने बताया नामांकन वापस लेने का कारण, बोले- पार्टी का फैसला स्वीकार

डीडी कुमावत के चुनाव अधिकारियों पर गंभीर आरोप: चुनाव से नाम वापस लेने के बाद डीडी कुमावत ने चुनाव अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कुमावत ने चुनाव प्रक्रिया पर कहा- नियमों को ताक पर रखकर तीन जिलों को जोड़ा गया और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं की गईं. उन्होंने चुनाव अधिकारियों पर सीधी बेईमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. कुमावत ने आरोप लगाया कि RCA में ऐसे लोगों को जिलों से जोड़ दिया गया, जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला और न ही AGM में हिस्सा लिया.

RCA चुनाव में किसी को समर्थन नहीं, कुमावत का ऐलान: डीडी कुमावत ने स्पष्ट किया कि RCA चुनाव में उनका समर्थन किसी भी उम्मीदवार या गुट को नहीं है. उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता चुनाव प्रक्रिया और चुनाव अधिकारियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ना है. कुमावत ने कहा कि चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड कराने के लिए संघर्ष किया जाएगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई जारी रखने का भी ऐलान किया.

पढ़ें. RCA चुनाव में तीन गुट: धनंजय और पराक्रम गुट ने ठोकी ताल तो उपाध्याय खेमे ने भी उतारे उम्मीदवार....

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