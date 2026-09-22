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RCA Election 2026: आरसीए चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, तीन नए जिले भी हुए शामिल

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव को लेकर फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. निर्वाचन अधिकारी की ओर से फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. RCA के चुनाव 29 सितंबर 2026 को होने हैं, जिसके बाद अब सभी की निगाहें चुनावी प्रक्रिया और पैनल पर टिकी हुई हैं. फाइनल वोटर लिस्ट में कुल 38 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं.

क्रिकेटर गगन खोड़ा और पंकज सिंह का नाम: आरसीए प्रशासक भास्कर ए. सावंत ने कहा कि इस वोटर लिस्ट में प्रदेश के 36 जिला क्रिकेट संघों के सचिव शामिल किया गया हैं, जिनमें बालोतरा, डीडवाना-कुचामन और खैरताल-तिजारा के रूप में तीन नए जिलों को भी जोड़ा गया है. इसके अलावा, दो पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को भी मतदान का अधिकार दिया गया है. पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर गगन खोड़ा और पंकज सिंह का नाम भी इस अंतिम मतदाता सूची में शामिल है.

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