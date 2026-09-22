RCA Election 2026: आरसीए चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, तीन नए जिले भी हुए शामिल
38 मतदाताओं वाली इस सूची के साथ ही 29 सितंबर को होने वाले मतदान की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है.
Published : September 22, 2026 at 5:47 PM IST
जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव को लेकर फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. निर्वाचन अधिकारी की ओर से फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. RCA के चुनाव 29 सितंबर 2026 को होने हैं, जिसके बाद अब सभी की निगाहें चुनावी प्रक्रिया और पैनल पर टिकी हुई हैं. फाइनल वोटर लिस्ट में कुल 38 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं.
क्रिकेटर गगन खोड़ा और पंकज सिंह का नाम: आरसीए प्रशासक भास्कर ए. सावंत ने कहा कि इस वोटर लिस्ट में प्रदेश के 36 जिला क्रिकेट संघों के सचिव शामिल किया गया हैं, जिनमें बालोतरा, डीडवाना-कुचामन और खैरताल-तिजारा के रूप में तीन नए जिलों को भी जोड़ा गया है. इसके अलावा, दो पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को भी मतदान का अधिकार दिया गया है. पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर गगन खोड़ा और पंकज सिंह का नाम भी इस अंतिम मतदाता सूची में शामिल है.
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कल से नामांकन की प्रक्रिया: वोटर लिस्ट में जयपुर की एडहॉक कमेटी से राजेश कुमार तांबी और नागौर से राजेश बिश्नोई के नाम भी शामिल किए गए हैं. इसके साथ ही कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. साथ ही जिला संघ के उन पदाधिकारियों की सूची भी जारी की गई है जो चुनाव लड़ सकते हैं. आरसीए प्रशासक भास्कर ए. सावंत ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और तय समय पर ही चुनाव संपन्न होंगे.
नामांकन और चुनाव का कार्यक्रम:
- 23 से 26 सितंबर: निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र 23 से 26 सितंबर तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय RCA अकादमी, जयपुर में दाखिल किए जा सकेंगे.
- 27 सितंबर: इस दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी और शाम 5 बजे तक पात्र उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी.
- 28 सितंबर: उम्मीदवार शाम 5 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे. इसी दिन शाम 6 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी.
- 29 सितंबर: तय कार्यक्रम के अनुसार इस दिन मतदान होगा.
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