कुमावत बोले- कीड़े मकोड़े नहीं जो मेरी कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए, खींवसर ने कही ये बड़ी बात

कुमावत बोले- कीड़े मकोड़े नहीं जो मेरी कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए, खींवसर ने कही ये बड़ी बात
आरसीए में फिर घमासान. एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और चारों सदस्यों में आपसी मतभेद शुरू. खींवसर ने कहा- मुझे हटाने का अधिकार किसी को नहीं.
Published : October 16, 2025 at 3:54 PM IST
जयपुर: राजस्थान क्रिकेट में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है. राजस्थान के क्रिकेट की सत्ता किसके हाथ में रहेगी, इसे लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में बनाई गई एडहॉक कमेटी में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. क्रिकेट की राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई इस कदर हावी हुई है कि अब सरकार द्वारा तैनात किए गए एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और सदस्यों में तलवारें खींच गईं हैं.
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और चारों सदस्यों में आपसी मतभेद शुरू हो गए हैं, जिसके बाद एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खींवसर, पिंकेश जैन, आशीष तिवाड़ी और मोहित यादव ने 17 अक्टूबर को आपात बैठक बुलाई है. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खींवसर का कहना है कि मेरा डिसक्वालीफिकेशन पूर्ण बहुमत के तहत नहीं हुआ है और किसी एक व्यक्ति को मुझे हटाने का अधिकार नहीं है.
उन्होंने कहा कि मेरा डिसक्वालीफिकेशन पूरी तरीके से अवैध है. हमने कल एक आपात बैठक बुलाई है और बैठक में नई सलेक्शन कमेटी के गठन के साथ ही पिछले दिनों हुए भुगतान और कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ जांच जैसे प्रस्ताव शामिल हैं.
अपने स्तर पर निर्णय ले रहे : खींवसर ने कहा कि एडहॉक कमेटी में अन्य सदस्य भी है, लेकिन निर्णय सिर्फ कन्वीनर अपने स्तर पर ले रहे हैं. ऐसे में द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करते हुए उन्होंने मुझे पद से हटाया है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की मान्यता को या फिर किसी को पद से हटाने का अधिकार कन्वीनर के पास नहीं होता. जिसके बाद हमने कल बैठक बुलाई है और कन्वीनर को भी बैठक का आमंत्रण दिया गया है.
आधी रात में बुलावा : मामले को लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत का कहना है कि मुझे आधी रात को मीटिंग का मेल भेजा गया है. सबसे पहले मैं यह देखूंगा कि मीटिंग बुलाने का अधिकार एडहॉक सदस्यों को है या नहीं. उन्होंने एडहॉक कमेटी के सदस्यों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोई ये कहे कि मैं राष्ट्रपति हूं, मैं राजा हूं, मैं ही सबकुछ हूं, बाकि सब कीड़े मकोड़े हैं तो ऐसा संभव नहीं है.
बैठक को लेकर कुमावत ने कहा कि कोई स्वयंभू अगर बनना चाहे और मेरी सीट पर आकर बैठना चाहे तो इसका कोई इलाज नहीं है. कुमावत ने साफ कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है तो जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन टेंडर्स की जिम्मेदारी एडहॉक कमेटी सदस्यों के पास है.