कुमावत बोले- कीड़े मकोड़े नहीं जो मेरी कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए, खींवसर ने कही ये बड़ी बात

RCA में घमासान ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है. राजस्थान के क्रिकेट की सत्ता किसके हाथ में रहेगी, इसे लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में बनाई गई एडहॉक कमेटी में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. क्रिकेट की राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई इस कदर हावी हुई है कि अब सरकार द्वारा तैनात किए गए एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और सदस्यों में तलवारें खींच गईं हैं. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और चारों सदस्यों में आपसी मतभेद शुरू हो गए हैं, जिसके बाद एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खींवसर, पिंकेश जैन, आशीष तिवाड़ी और मोहित यादव ने 17 अक्टूबर को आपात बैठक बुलाई है. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खींवसर का कहना है कि मेरा डिसक्वालीफिकेशन पूर्ण बहुमत के तहत नहीं हुआ है और किसी एक व्यक्ति को मुझे हटाने का अधिकार नहीं है. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) उन्होंने कहा कि मेरा डिसक्वालीफिकेशन पूरी तरीके से अवैध है. हमने कल एक आपात बैठक बुलाई है और बैठक में नई सलेक्शन कमेटी के गठन के साथ ही पिछले दिनों हुए भुगतान और कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ जांच जैसे प्रस्ताव शामिल हैं.