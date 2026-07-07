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ढाई साल में RCA की सत्ता अलग-अलग हाथों में गई, एडहॉक कमेटी ने चलाई क्रिकेट, कोर्ट के एक फैसले ने चुनाव का रास्ता साफ किया

RCA चुनाव का रास्ता पूरी तरह साफ. सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत. तीन माह में होंगे चुनाव...

Rajasthan Cricket Association
राजस्थान क्रिकेट संघ (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 4:45 PM IST

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जयपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ के इतिहास में बीते करीब ढाई साल का दौर सबसे अलग और विवादित रहा. पहली बार संघ का संचालन निर्वाचित पदाधिकारियों के बजाय सरकार द्वारा गठित एडहॉक कमेटी के हाथों में रहा. उद्देश्य प्रशासनिक गतिरोध खत्म कर चुनाव कराना था, लेकिन ढाई साल बीतने के बाद भी चुनाव नहीं हो सके.

लगातार बढ़ते विवादों और कानूनी चुनौतियों के बीच आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और एडहॉक कमेटी को हटाकर प्रशासक नियुक्त करना पड़ा. राजस्थान सरकार ने क्रिकेट के संचालन के लिए एडहॉक कमेटी का गठन किया था. कमेटी को जल्द चुनाव कराकर नई कार्यकारिणी सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन तय उद्देश्य पूरा नहीं हो सका. इसके बजाय RCA का कामकाज लगातार विवादों में घिरा रहा और मामला अदालत तक पहुंच गया.

याचिकाकर्ता ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

ढाई साल में कई हाथों में रही कमान : एडहॉक व्यवस्था के दौरान RCA की कमान कई लोगों के हाथों में रही. शुरुआत में भाजपा विधायक जयदीप बिहानी को एडहॉक कमेटी का कन्वीनर बनाया गया. बाद में उन्हें हटाकर दीनदयाल कुमावत को यह जिम्मेदारी दी गई. इसके बाद कमेटी यह जिम्मेदारी मोहित यादव को दी गई. ऐसे में मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और राजीव प्रताप सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद कोर्ट ने एडहॉक कमेटी को बर्खास्त कर दिया और आईएएस अधिकारी भास्कर ए. सावंत को प्रशासक नियुक्त कर चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी.

कमेटी के भीतर भी चलता रहा विवाद : क्रिकेट में जब एडहॉक कमेटी गठन का गठन किया, इसके बाद से ही कन्वीनर और सदस्यों में मतभेद होते रहे. कन्वीनर और सदस्यों के बीच अधिकारों को लेकर कई बार सार्वजनिक विवाद सामने आए. बैठकों, निर्णयों और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर लगातार खींचतान होती रही. जयदीप बिहानी और दीनदयाल कुमावत के खिलाफ धनंजय सिंह ने कई बार मोर्चा खोला.

पढ़ें : हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीएस सावंत ने संभाला आरसीए का प्रभार, तीन माह में चुनाव कराने की जिम्मेदारी

नेता पुत्रों को मिली जिम्मेदारी : इसके बाद एडहॉक कमेटी में नेता पुत्रों की एंट्री हुई. इनमें भाजपा नेता जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव को कन्वीनर बनाया गया. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र धनंजय सिंह, भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र आशीष तिवाड़ी, पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी के पौत्र अरिष्ट सिंघवी, विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र अर्जुन बेनीवाल और डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव सुशील जैन शामिल रहे.

सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं : लगातार विवाद, चुनाव में देरी और प्रशासनिक गतिरोध को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने एडहॉक कमेटी को भंग कर दिया और आईएएस अधिकारी भास्कर ए. सावंत को प्रशासक नियुक्त करते हुए तीन महीने के भीतर RCA चुनाव कराने के निर्देश दिए. इसके बाद एडहॉक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

पढ़ें : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: RCA एडहॉक कमेटी के काम पर रोक, IAS भास्कर ए सावंत होंगे नए प्रशासक

जिसके बाद पूर्व एडहॉक कमेटी से जुड़े सदस्यों ने अपनी विशेष अनुमति याचिका (SLP) वापस ले ली. अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी. मामले को लेकर राजीव प्रताप सिंह, जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, उनका कहना है कि एडहॉक कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. जिससे हाईकोर्ट का आदेश पूरी तरह प्रभावी हो गया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस होने के साथ ही RCA चुनाव प्रक्रिया पर मंडरा रही अंतिम कानूनी बाधा भी समाप्त हो गई है.

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