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ढाई साल में RCA की सत्ता अलग-अलग हाथों में गई, एडहॉक कमेटी ने चलाई क्रिकेट, कोर्ट के एक फैसले ने चुनाव का रास्ता साफ किया

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ के इतिहास में बीते करीब ढाई साल का दौर सबसे अलग और विवादित रहा. पहली बार संघ का संचालन निर्वाचित पदाधिकारियों के बजाय सरकार द्वारा गठित एडहॉक कमेटी के हाथों में रहा. उद्देश्य प्रशासनिक गतिरोध खत्म कर चुनाव कराना था, लेकिन ढाई साल बीतने के बाद भी चुनाव नहीं हो सके.

लगातार बढ़ते विवादों और कानूनी चुनौतियों के बीच आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और एडहॉक कमेटी को हटाकर प्रशासक नियुक्त करना पड़ा. राजस्थान सरकार ने क्रिकेट के संचालन के लिए एडहॉक कमेटी का गठन किया था. कमेटी को जल्द चुनाव कराकर नई कार्यकारिणी सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन तय उद्देश्य पूरा नहीं हो सका. इसके बजाय RCA का कामकाज लगातार विवादों में घिरा रहा और मामला अदालत तक पहुंच गया.

याचिकाकर्ता ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

ढाई साल में कई हाथों में रही कमान : एडहॉक व्यवस्था के दौरान RCA की कमान कई लोगों के हाथों में रही. शुरुआत में भाजपा विधायक जयदीप बिहानी को एडहॉक कमेटी का कन्वीनर बनाया गया. बाद में उन्हें हटाकर दीनदयाल कुमावत को यह जिम्मेदारी दी गई. इसके बाद कमेटी यह जिम्मेदारी मोहित यादव को दी गई. ऐसे में मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और राजीव प्रताप सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद कोर्ट ने एडहॉक कमेटी को बर्खास्त कर दिया और आईएएस अधिकारी भास्कर ए. सावंत को प्रशासक नियुक्त कर चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी.

कमेटी के भीतर भी चलता रहा विवाद : क्रिकेट में जब एडहॉक कमेटी गठन का गठन किया, इसके बाद से ही कन्वीनर और सदस्यों में मतभेद होते रहे. कन्वीनर और सदस्यों के बीच अधिकारों को लेकर कई बार सार्वजनिक विवाद सामने आए. बैठकों, निर्णयों और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर लगातार खींचतान होती रही. जयदीप बिहानी और दीनदयाल कुमावत के खिलाफ धनंजय सिंह ने कई बार मोर्चा खोला.