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कोर्ट की बड़ी खबरें: हाई कोर्ट ने वकील सुरक्षा पर कमिश्नर को दी चेतावनी, JJM घोटाले में अधिशासी अभियंता की जमानत खारिज

हाईकोर्ट ने कहा कि वकील को सुरक्षा मुहैया कराओ, वरना पुलिस कमिश्नर पेश होकर जवाब दें.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 6:29 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश पर वकील को दी गई सुरक्षा को वापस लेने से जुड़े मामले में कहा है कि पूर्व में दिए आदेश के तहत वकील को 15 सितंबर तक सुरक्षा मुहैया कराई जाए. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता आरएस राघव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 20 अगस्त, 2015 के आदेश की अक्षरशः पालना की जाएगी और याचिकाकर्ता को दो निजी सुरक्षा अधिकारी मुहैया कराए जाएंगे. एएजी की ओर से कहा गया कि निगम चुनाव को देखते हुए सरकार को तीन दिन का समय दिया जाए और मामले की सुनवाई 15 सितंबर को तय की जाए. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 15 सितंबर को तय करते हुए आदेश की पालना नहीं होने की सूरत में पुलिस कमिश्नर को हाजिर होने के आदेश दिए हैं.

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याचिका में अधिवक्ता वीरेन्द्र गोदारा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता साल 2014 से मार्च 2019 तक हाईकोर्ट में लोक अभियोजक के तौर पर कार्यरत था. उस दौरान एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उसके विरोध करने पर आरोपी पक्ष ने उन्हें धमकी दी थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से सुरक्षा दिलाने की गुहार की थी. इस पर हाईकोर्ट ने 20 अगस्त, 2015 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने को कहा. इसके बाद याचिकाकर्ता को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए. याचिका में कहा गया कि अदालत की ओर से सुरक्षा देने के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को वापस बुला लिया गया है, जबकि हाईकोर्ट ने पूर्व में दिए आदेश में न तो कोई संशोधन किया है और न ही इसे वापस लिया है. याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में गत 5 जून को पुलिस प्रशासन को अभ्यावेदन देने पर भी उसकी सुरक्षा बहाल नहीं की गई.

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जल जीवन मिशन घोटाला मामला: एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने जल जीवन मिशन से जुड़े एसीबी केस में पीएचईडी के शाहपुरा खंड के तत्कालीन अधिशाषी अभियंता विशाल सक्सेना को जमानत देने से इनकार कर दिया है. पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार दडिया ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में अन्य लोगों के खिलाफ अनुसंधान लंबित चल रहा है. प्रकरण सरकारी टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ गंभीर प्रकृति का है. ऐसे में मामले के इस स्तर पर आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वह विभाग के शाहपुरा खंड में अधिशाषी अभियंता के तौर पर कार्यरत था. अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने 4 अप्रैल, 2023 को पत्र लिखकर उसे ठेका फर्म के अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन करने को कहा था, जिसकी पालना में उसने केरल के विभिन्न स्थानों पर जाकर इरकोन इंटरनेशनल की ओर से गणपति ट्यूबवेज कंपनी के पक्ष में जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कर रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने यह नहीं कहा था कि प्रमाण पत्र फर्जी है या सही है. ऐसे में उसके किए गए काम में उपेक्षा हो सकती है, लेकिन इसमें उसका अपराध करने का आशय नहीं था और कार्य सद्भाविक रूप से किया गया था.

इसके अलावा समान तथ्यों के आधार पर सीबीआई में भी मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उसे जमानत मिल चुकी है. प्रकरण में वह गत फरवरी माह से जेल में बंद है और केस में सरकारी पक्ष के 98 गवाह हैं. ऐसे में सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा, इसलिए उसे जमानत दी जाए, जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने कहा कि आरोपी ने दूसरे लोगों से मिलीभगत कर अपने पद का दुरुपयोग किया और फर्जी प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.

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वकील की सुरक्षा मामला
आरोपी की जमानत खारिज
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