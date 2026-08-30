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NEET UG 2026: राजस्थान की काउंसलिंग के पहले राउंड का रिजल्ट जारी, 14220 रैंक व 589 स्कोर पर MBBS सरकारी सीट अलॉट

कोटा : राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग के तहत पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट का परिणाम जारी हो गया है. इसके तहत जनरल कैटेगरी में नीट यूजी की ऑल इंडिया रैंक 14220 और 589 नंबर वाले कैंडिडेट्स को सीट अलॉट की गई है, जबकि सेंट्रल काउंसलिंग के पहले राउंड में 22342 रैंक और 572 अंक पर सीट अलॉट हुई थी. राजस्थान की काउंसलिंग में क्लोजिंग रैंक 8122 अंक ऊपर गई है, जबकि अंकों की बात की जाए तो यह 17 नंबर ऊंची गई है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जयपुर का सवाई मान सिंह मेडिकल (SMS) कॉलेज सभी उम्मीदवारों की पहली पसंद रहा है. वहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसलमेर सबसे कम ने पसंद किया है. राजस्थान में सरकारी एमबीबीएस सीटों पर एनआरआई कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 1039206 रही है, जिस पर 205 अंक है. अन्य राज्य के एनआरआई कैंडिडेट्स की क्लोजिंग रैंक 996205 रही है. इस पर नीट यूजी का स्कोर 213 अंक है.

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