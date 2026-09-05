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NEET UG 2026: आयुष कोर्सेज के लिए राजस्थान काउंसलिंग शुरू, 9 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन व 21 को सीट अलॉटमेंट

कोटा: प्रदेश के एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेज में नीट यूजी रैंक के आधार पर 85 फीसदी स्टेट कोटा काउंसलिंग से प्रवेश मिल रहा है. इसी तरह से राजस्थान में आयुष यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड ने काउंसलिंग शुरू कर दी. इसमें रजिस्ट्रेशन शुक्रवार से शुरू हुए. इसके जरिए आयुष कोर्स बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS), बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (BUMS) व बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस (BNYS) में प्रवेश मिलेगा.

अलॉटमेंट का फाइनल रिजल्ट 21 को: निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा के अनुसार, ऑल इंडिया कोटा (AIQ), राज्य कोटा व एनआरआई कोटा की प्रथम राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल ऑफिशल वेबसाइट पर जारी किया गया है. इच्छुक कैंडिडेट्स निर्धारित तिथियों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. इसमें रजिस्ट्रेशन 9 सितंबर तक होगा. चॉइस फिलिंग 17 और सीट अलॉटमेंट का फाइनल रिजल्ट 21 सितंबर को जारी होगा. प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट 19 अगस्त को जारी होगा. कैंडिडेट किसी भी तरह की आपत्ति 20 अगस्त शाम 4:00 बजे तक ईमेल के जरिए दर्ज कर सकेंगे. दिव्यांग, डिफेंस, पैरामिलिट्री और एनआरआई कैटेगरी के विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए स्वयं 12 सितंबर को काउंसलिंग बोर्ड के जयपुर ऑफिस आना होगा.

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ये दस्तावेज जरूरी: एक्सपर्ट मिश्रा ने बताया कि सीट अलाटेड कैंडिडेट्स को तय डेट पर जयपुर के प्रताप नगर स्थित आयुष भवन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिपोर्टिंग और जॉइनिंग करनी होगी. इसमें रिपोर्टिंग के समय कैंडिडेट्स को ओरिजिनल दस्तावेज का एक सेट, ऑनलाइन काउंसलिंग आवेदन की दो कॉपी, कॉलेज फीस का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा. तय तारीख पर उपस्थित नहीं होने पर विद्यार्थी की अलॉट सीट निरस्त कर दी जाएगी. डिमांड ड्राफ्ट भी “चेयरमैन,आयुष यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड,जयपुर ” के नाम से बनवाना होगा. रिपोर्टिंग और जॉइनिंग में 24 सितंबर को सरकारी बीएएमएस कॉलेज के कैंडिडेट के लिए होगी, जबकि 25 सितंबर को निजी बीएएमएस, सरकारी व निजी बीएचएमएस और बीयूएमएस के लिए होगी. 26 सितंबर को सभी बीएनवायएस व शेष बीएएमएस, बीएचएमएस व बीयूएमएस कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग की जाएगी.