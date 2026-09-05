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NEET UG 2026: आयुष कोर्सेज के लिए राजस्थान काउंसलिंग शुरू, 9 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन व 21 को सीट अलॉटमेंट

आयुष यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड ने काउंसलिंग शुरू कर दी. इससे आयुष कोर्स बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस व बीएनवाईएस में मिलेगा दाखिला.

Students standing in line to take the NEET exam.
नीट परीक्षा देने के लिए लाइन में लगे विद्यार्थी (ETV Bharat Kota (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 3:36 PM IST

4 Min Read
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कोटा: प्रदेश के एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेज में नीट यूजी रैंक के आधार पर 85 फीसदी स्टेट कोटा काउंसलिंग से प्रवेश मिल रहा है. इसी तरह से राजस्थान में आयुष यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड ने काउंसलिंग शुरू कर दी. इसमें रजिस्ट्रेशन शुक्रवार से शुरू हुए. इसके जरिए आयुष कोर्स बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS), बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (BUMS) व बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस (BNYS) में प्रवेश मिलेगा.

अलॉटमेंट का फाइनल रिजल्ट 21 को: निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा के अनुसार, ऑल इंडिया कोटा (AIQ), राज्य कोटा व एनआरआई कोटा की प्रथम राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल ऑफिशल वेबसाइट पर जारी किया गया है. इच्छुक कैंडिडेट्स निर्धारित तिथियों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. इसमें रजिस्ट्रेशन 9 सितंबर तक होगा. चॉइस फिलिंग 17 और सीट अलॉटमेंट का फाइनल रिजल्ट 21 सितंबर को जारी होगा. प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट 19 अगस्त को जारी होगा. कैंडिडेट किसी भी तरह की आपत्ति 20 अगस्त शाम 4:00 बजे तक ईमेल के जरिए दर्ज कर सकेंगे. दिव्यांग, डिफेंस, पैरामिलिट्री और एनआरआई कैटेगरी के विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए स्वयं 12 सितंबर को काउंसलिंग बोर्ड के जयपुर ऑफिस आना होगा.

पढ़ें:NEET UG 2026: दूसरे राउंड की सेंट्रल काउंसलिंग में सरकारी 4938 और एम्स की 179 सीट पर होगा अलॉटमेंट

ये दस्तावेज जरूरी: एक्सपर्ट मिश्रा ने बताया कि सीट अलाटेड कैंडिडेट्स को तय डेट पर जयपुर के प्रताप नगर स्थित आयुष भवन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिपोर्टिंग और जॉइनिंग करनी होगी. इसमें रिपोर्टिंग के समय कैंडिडेट्स को ओरिजिनल दस्तावेज का एक सेट, ऑनलाइन काउंसलिंग आवेदन की दो कॉपी, कॉलेज फीस का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा. तय तारीख पर उपस्थित नहीं होने पर विद्यार्थी की अलॉट सीट निरस्त कर दी जाएगी. डिमांड ड्राफ्ट भी “चेयरमैन,आयुष यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड,जयपुर ” के नाम से बनवाना होगा. रिपोर्टिंग और जॉइनिंग में 24 सितंबर को सरकारी बीएएमएस कॉलेज के कैंडिडेट के लिए होगी, जबकि 25 सितंबर को निजी बीएएमएस, सरकारी व निजी बीएचएमएस और बीयूएमएस के लिए होगी. 26 सितंबर को सभी बीएनवायएस व शेष बीएएमएस, बीएचएमएस व बीयूएमएस कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग की जाएगी.

फीस जमा करना जरूरी: सामान्य, ओबीसी, एमबीसी व ईडब्ल्यूएस केटेगरी के कैंडिडेट्स को 2000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. एससी, एसटी व एसटीए कैटेगरी को 1500 रुपए फीस देनी होगी. काउंसलिंग बोर्ड ने साफ किया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना ही पर्याप्त नहीं है, फीस जमा करना भी जरूरी है. रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले कैंडिडेट्स को किसी भी राउंड में सीट आवंटन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा. कैंडिडेट्स को बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस व बीएनवाईएस कोर्स के लिए 25 हजार रुपए काउंसलिंग शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा. काउंसलिंग में कैंडिडेट्स को सभी राउंड में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो उसकी जमा काउंसलिंग फीस काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसके रजिस्टर्ड बैंक खाते में लौटाई जाएगी.

पढ़ें:NEET UG 2026: 2 सितंबर तक बिना सिक्योरिटी एलॉट एमबीबीएस या बीडीएस की सीट छोड़ सकेंगे कैंडिडेट

पहले राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल

  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन-4 से 9 सितंबर
  • विशेष श्रेणी के कैंडिडेट्स (पीडब्लूडी, डिफेन्स, पेरा मिलिट्री व एनआरआई की प्रोविजनल लिस्ट-10 सितंबर शाम 5 बजे
  • कैंडिडेट्स के ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन-12 सितंबर
  • इस कैटेगरी के कैंडिडेट की पहली प्रोविजनल मैरिट लिस्ट-12 सितंबर शाम 6 बजे
  • चॉइस फिलिंग-13 से 17 सितंबर
  • चॉइस ऑटो लॉकिंग-17 सितंबर रात 11:59 बजे तक
  • प्रोविजनल सीट एलॉटमेंट रिजल्ट-19 सितंबर
  • सीट अलॉटमेंट पर आपत्ति-20 सितंबर शाम 4 बजे तक
  • फाइनल सीट अलॉटमेंट और लेटर-21 सितंबर

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