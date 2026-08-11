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भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार: झालावाड़ में SHO सस्पेंड, अजमेर हाईवे वसूली रैकेट के दो दलाल गिरफ्तार

पगारिया थाना, झालावाड़ ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़/अजमेर: राजस्थान में भ्रष्टाचार और माफिया तंत्र के खिलाफ कानून का बड़ा हंटर चला है. प्रदेश के झालावाड़ और अजमेर जिलों में हुई दो बड़ी कार्रवाइयों ने पुलिस और परिवहन विभाग में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की साठगांठ को उजागर किया है. एक तरफ जहां झालावाड़ पुलिस ने अपने ही महकमे के संदिग्ध अधिकारी पर निलंबन की गाज गिराई है, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने हाईवे पर चल रहे एक बड़े संगठित वसूली रैकेट का पर्दाफाश किया है. झालावाड़ के पगारिया SHO पर गिरी गाज: पहली कार्रवाई झालावाड़ जिले के पगारिया थाना क्षेत्र में हुई है. मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले के पगारिया थाना क्षेत्र में अवैध खनन के मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे. उन्होंने बताया कि थाना अधिकारी के विरुद्ध मिली शिकायत के बाद प्रकरण की जांच और सामने आए तथ्यों के आधार पर थानाधिकारी बृजराज सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई गई. इसके बाद एसपी ने त्वरित एक्शन लेते हुए SHO ब्रजराज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और मामले की गहराई से जांच के लिए विभागीय इंक्वायरी भी शुरू कर दी है. इसे भी पढ़ें- अलवर में अवैध खनन पर कार्रवाई, 25 ट्रैक्टर व 11 बड़ी मशीनें जब्त थानाधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू: ब्रजराज सिंह के खिलाफ उच्च स्तरीय विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. एसपी अमित कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद और सख्त है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. फिलहाल, निलंबन अवधि के दौरान निलंबित थानाधिकारी को झालावाड़ पुलिस मुख्यालय में अपनी उपस्थिति देनी होगी.