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राजीनामा करवाने के बदले मांगी 50 हजार रुपए की रिश्वत, मुहाना थाने का फरार कांस्टेबल गिरफ्तार

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वत के एक मामले में चार महीने से फरार चल रहे जयपुर के मुहाना थाने के एक कांस्टेबल को आज गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला मुहाना थाने में दर्ज एक परिवाद में कार्रवाई नहीं करने और राजीनामा करवाने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगने से जुड़ा है.

चार महीने पहले कार्रवाई करते हुए एसीबी ने एक कांस्टेबल को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था. जबकि उसका साथी फरार हो गया था. अब आज एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी मुख्यालय पर 26 जुलाई को दर्ज मुकदमे में फरार आरोपी मुहाना थाने के कांस्टेबल सुरेशचंद चौधरी को गुरुवार को गिरफ्तार किया है. इस मुकदमे की जांच एसीबी मुख्यालय की एसआईडब्ल्यू चौकी द्वारा किया जा रहा है.

50 हजार मांगे, 20 हजार में तय हुआ सौदा : उन्होंने बताया कि पुलिस थाना मुहाना, जयपुर शहर (दक्षिण) आयुक्तालय के कांस्टेबल नोरत मीणा और कांस्टेबल सुरेशचंद चौधरी ने परिवादी के खिलाफ दर्ज परिवाद में कार्रवाई नहीं करने और राजीनामा करवाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग किए जाने की शिकायत मिली थी. शिकायत के सत्यापन के दौरान कांस्टेबलों द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग करना साबित हुआ. बातचीत के बाद 20,000 रुपए में मामले का निपटारा करने की बात तय हुई.

एसीबी ने 23 जुलाई को की थी ट्रैप की कार्रवाई : शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद 23 जुलाई, 2026 को एसीबी द्वारा ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया. जिसमें कांस्टेबल नोरत मीणा को परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया. एसीबी ने उसे कोर्ट में पेश किया. ट्रैप की कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपी कांस्टेबल सुरेशचंद चौधरी थाने और अपने निवास से फरार हो गया. जिसके बाद से ही एसीबी उसकी तलाश में जुटी थी. आरोपी को मामले की जांच कर रहे उपाधीक्षक सुरेंद्र पंचौली ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ और मुकदमे में अग्रिम अनुसंधान जारी है.