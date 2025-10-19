कांस्टेबल भर्ती 2025 : छोटे भाई की जगह देने पहुंचा परीक्षा, अब एफआईआर
उदयपुर से जीरो नंबर एफआईआर जांच के लिए आई जयपुर. एडिशनल डीसीपी करेंगे जांच.
Published : October 19, 2025 at 1:49 PM IST
जयपुर: राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 में डमी अभ्यर्थी के रूप में छोटे भाई की जगह बड़ा भाई परीक्षा देने पहुंचा था. हालांकि, बायोमैट्रिक जांच में यह करतूत सामने आ गई. अब इस संबंध में जयपुर के हरमाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच एडिशनल डीसीपी (जयपुर-पश्चिम) आलोक सिंघल कर रहे हैं.
उन्होंने बताया कि उदयपुर में यह मामला सामने आने के बाद वहां जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे जांच के लिए हरमाड़ा थाना भिजवाया गया है. एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल ने रविवार को बताया कि उदयपुर के पुलिस उपाधीक्षक छगन पुरोहित ने उदयपुर के प्रतापनगर थाने में एक जीरो एफआईआर दर्ज करवाई थी. जिसमें बताया गया कि कांस्टेबल भर्ती-2025 में आरोपी पवन कुमार शर्मा ने अपने छोटे भाई अखिलेश शर्मा की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दी है.
पढे़ं : एईएन भर्ती में फर्जी डिग्री दिलवाने के आरोप में आरोपी गिरफ्तार, पीटीआई भर्ती में डमी अभ्यर्थी बिठाने वाला पकड़ा
एडिशनल डीसीपी ने बताया कि जीरो एफआईआर मिलने पर हरमाड़ा थाने में बीएनएस की धारा 319(2), 61(2) और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का प्रयोग) अधिनियम की धारा 3, 5, 6 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम में अध्युपाय) अधिनियम 2022 की धारा 3 एवं 10 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
13 और 14 सितंबर को हुई थी परीक्षा : राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 10,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 13 और 14 सितंबर, 2025 को लिखित परिक्षा आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के लिए कुल 5 लाख 24 हजार 740 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. जिनमें से 3 लाख 76 हजार 902 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. दोनों दिनों में करीब 72 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया. इस दौरान बायोमैट्रिक जांच के साथ ही परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए थे. बायोमैट्रिक जांच के आधार पट कुछ जगहों पर डमी अभ्यर्थी बैठने के मामले सामने आए थे. ऐसे ही एक मामले में अब मुकदमा दर्ज किया गया है.