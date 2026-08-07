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दिल्ली में पीसीसी चीफ डोटासरा ने रखा संगठन का रिपोर्ट कार्ड, केसी वेणुगोपाल के सामने डोटासरा ने दिया प्रेजेंटेशन

निकाय और पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने की रणनीति पर काम कर रही है. दिल्ली की बैठक महत्वपूर्ण रही.

CONGRESS REVIEW MEETING IN DELHI
दिल्ली में हुई राजस्थान कांग्रेस की बैठक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 8:08 AM IST

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जयपुर: आगामी निकाय और पंचायत चुनावों से पहले राजस्थान कांग्रेस ने संगठनात्मक मजबूती का दम नई दिल्ली में दिखाया. गुरुवार रात इंदिरा भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के सामने संगठन के कामकाज का प्रेजेंटेशन दिया. इस दौरान बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन के विस्तार, पदाधिकारियों की नियुक्तियों, डिजिटल रिकॉर्ड और चुनावी तैयारियों की पूरी जानकारी साझा की गई. बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी चिरंजीवी राव, पूनम पासवान और ऋतिक मकवाना भी मौजूद रहे. वेणुगोपाल ने संगठन की गतिविधियों और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की तथा कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे, जिनका डोटासरा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जवाब दिया.

तीन साल में 15 लाख पदाधिकारियों का संगठन: डोटासरा ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान कांग्रेस ने बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक करीब 15 लाख पदाधिकारियों का मजबूत नेटवर्क तैयार किया है. इसके तहत 50 जिलाध्यक्ष, 400 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, 2,200 मंडल, 14 हजार ग्राम पंचायत इकाइयां, 300 नगर कांग्रेस कमेटियां और 52 हजार बूथ कार्यकारिणियों का गठन किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की प्रत्येक इकाई का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जा चुका है, जिससे संगठनात्मक गतिविधियों की निगरानी और समन्वय अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है.

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वेणुगोपाल ने की तारीफ: प्रेजेंटेशन के बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारियों की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि संगठन निर्माण के मामले में राजस्थान कांग्रेस ने पूरे देश में सबसे बेहतर काम किया है और वर्तमान में पार्टी का सबसे मजबूत संगठन राजस्थान में है. उन्होंने डोटासरा की पीठ थपथपाते हुए कहा कि यहां का संगठन अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है.

निकाय और पंचायत चुनाव जीतने का दिया टास्क: बैठक में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई. सह प्रभारी चिरंजीवी राव ने बताया कि केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश नेतृत्व को स्पष्ट निर्देश दिए कि पार्टी हर पंचायत, हर ग्राम पंचायत और हर निकाय को गंभीरता से ले. उन्होंने कहा कि चुनाव में सफलता के लिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरी एकजुटता, बेहतर समन्वय और मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा. वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी 15 अगस्त के बाद राजस्थान का दौरा करने के निर्देश दिए. दौरे के दौरान वे जिलों में जाकर संगठन की समीक्षा करेंगे और स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे.

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टीकाराम जूली से भी लिया फीडबैक: बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से प्रदेश के राजनीतिक हालात और विधानसभा में विपक्ष की भूमिका को लेकर भी फीडबैक लिया गया. जूली ने बताया कि कांग्रेस विधायक राज्य सरकार के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी विधानसभा सत्र में भी कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर पूरी मजबूती से सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी. इधर, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निकाय और पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने की रणनीति पर काम कर रही है. दिल्ली में हुई यह बैठक इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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