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आकार लेने लगा राजस्थान कांग्रेस का नया भवन, भूमिगत पार्किंग का स्ट्रक्चर तैयार

राहुल और खड़गे ने किया था शिलान्यास: प्रदेश कांग्रेस महासचिव रामसिंह कस्वा ने कहा कि कांग्रेस के नए भवन निर्माण का काम चल रहा है. अभी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ. क्राउड फंडिंग के जरिए काम चल रहा है. चांदपोल में प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय काफी पुराना है. यहां पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए स्थान कम पड़ता है. पार्किंग की भी समस्या है, जिससे यहां के दुकानदारों और व्यापारियों को भी परेशानी होती है. इन सबको देखते हुए कांग्रेस सरकार में 6000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी. जल्दी ही इसका निर्माण कार्य पूरा होगा. 23 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नए भवन का शिलान्यास किया. इसे इंदिरा गांधी भवन नाम दिया. विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने और सरकार बदलने के बाद इसके निर्माण का काम ठंडा बस्ते में चला गया, लेकिन 6 जुलाई 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेताओं के मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भूमि पूजन किया था.नींव का पत्थर रखा था. उसके बाद से इसका निर्माण कार्य जारी है.

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन आकार लेने लगा है. जयपुर के मानसरोवर के शिप्रा पथ पर निर्माणाधीन भवन की भूमिगत पार्किंग का स्ट्रक्चर तैयार है. इसके बाद तीन मंजिला भवन का निर्माण गति पकड़ेगा. प्रदेश कांग्रेस का नया भवन बनने का इंतजार कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं को भी है. इस भवन का निर्माण आम कार्यकर्ताओं से लेकर विधायक, सांसद और जिलों और प्रदेश के पदाधिकारियों से अंशदान लेकर कराया जा रहा है.

पिछली बैठक में चर्चा: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा की मंशा है कि नए भवन का निर्माण उनके कार्यकाल में पूरा हो. नए भवन की डेडलाइन दिसंबर 2027 है. डोटासरा 14 जुलाई 2026 को कार्यकाल के 6 वर्ष पूरे करेंगे. ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या डोटासरा दिसंबर 2027 तक पीसीसी अध्यक्ष रहेंगे या उनकी जगह नियुक्त होने वाले अध्यक्ष के कार्यकाल में नए भवन का निर्माण पूरा होगा. कांग्रेस के नए भवन के निर्माण कार्य में तेजी और क्राउडफंडिंग से पैसा जुटाने के लिए पिछले दिनों डोटासरा ने कांस्टीट्यूशन क्लब में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी. उसमें अधिक से अधिक फंड की मांग की और जल्द निर्माण पर चर्चा की थी.

जुलाई 2025 में भूमि पूजन करते हुए डोटासरा और जूली (Photo Source: Rajasthan Congress X Handle)

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा : नया भवन आधुनिक और सुसज्जित सुविधाओं से लैस होगा. भूमिगत पार्किंग के अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल, वार रूम, प्राइवेट मीटिंग हॉल, पीसीसी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग हाल के साथ ही अग्रिम संगठन युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल के साथ विभाग प्रकोष्ठों के लिए भी अलग-अलग कक्ष बनाए जाएंगे. भवन में एक मुख्य हाल होगा, जिसमें एक साथ 400 से 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी. भवन में कैंटीन और बाहर से आने वाले नेताओं के ठहरने के सुसज्जित कैमरे होंगे. प्रदेश कांग्रेस नेताओं की मानें तो नए भवन की निर्माण लागत 80 करोड़ रुपए है. हालांकि काम में देरी और निर्माण सामग्री महंगी होने से लागत 90 से 100 करोड़ पहुंचने की बात कही जा रही है. भवन निर्माण की मॉनिटरिंग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कर रही है.पार्टी नेता, विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं की ओर से दिया जा रहा फंड एआईसीसी के खाते में जा रहा है. भवन निर्माण पर खर्च भी एआईसीसी कर रही है.

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सात और जिलों में जल्द बनेंगे दफ्तर: डोटासरा का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सुसज्जित होगा. उनका कहना था कि जयपुर के अलावा सात और जिलों में जल्द कांग्रेस के नए दफ्तर बनेंगे. इसके लिए जमीन भी खरीद ली है.

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मानसरोवर के शिप्रा पथ पर तैयार हो रहा कांग्रेस का नया भवन

भवन की भूमिगत पार्किंग का स्ट्रक्चर तैयार

तीन मंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय खरीदी थी 6000 वर्ग मीटर जमीन

23 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने किया था शिलान्यास

6 जुलाई 2025 को भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ था काम

कांग्रेस के नए भवन निर्माण की लागत 80 करोड रुपए

दिसंबर 2027 तक नए भवन के निर्माण की डेडलाइन

कांग्रेस का पुराना भवन भीड़भाड़ वाले इलाके में , जहां पार्किंग की समस्या

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