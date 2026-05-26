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आकार लेने लगा राजस्थान कांग्रेस का नया भवन, भूमिगत पार्किंग का स्ट्रक्चर तैयार

राजधानी जयपुर के मानसरोवर के शिप्रा पथ पर 6000 वर्ग मीटर भूमि पर बन रहा अत्याधुनिक तीनमंजिला भवन.

Structure of the underground parking at the new Congress building.
कांग्रेस के नए भवन में भूमिगत पार्किंग का स्ट्रक्चर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 5:08 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजस्थान कांग्रेस का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन आकार लेने लगा है. जयपुर के मानसरोवर के शिप्रा पथ पर निर्माणाधीन भवन की भूमिगत पार्किंग का स्ट्रक्चर तैयार है. इसके बाद तीन मंजिला भवन का निर्माण गति पकड़ेगा. प्रदेश कांग्रेस का नया भवन बनने का इंतजार कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं को भी है. इस भवन का निर्माण आम कार्यकर्ताओं से लेकर विधायक, सांसद और जिलों और प्रदेश के पदाधिकारियों से अंशदान लेकर कराया जा रहा है.

राहुल और खड़गे ने किया था शिलान्यास:प्रदेश कांग्रेस महासचिव रामसिंह कस्वा ने कहा कि कांग्रेस के नए भवन निर्माण का काम चल रहा है. अभी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ. क्राउड फंडिंग के जरिए काम चल रहा है. चांदपोल में प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय काफी पुराना है. यहां पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए स्थान कम पड़ता है. पार्किंग की भी समस्या है, जिससे यहां के दुकानदारों और व्यापारियों को भी परेशानी होती है. इन सबको देखते हुए कांग्रेस सरकार में 6000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी. जल्दी ही इसका निर्माण कार्य पूरा होगा. 23 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नए भवन का शिलान्यास किया. इसे इंदिरा गांधी भवन नाम दिया. विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने और सरकार बदलने के बाद इसके निर्माण का काम ठंडा बस्ते में चला गया, लेकिन 6 जुलाई 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेताओं के मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भूमि पूजन किया था.नींव का पत्थर रखा था. उसके बाद से इसका निर्माण कार्य जारी है.

मानसरोवर में बन रहा राजस्थान कांग्रेस का नया भवन (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: डेढ़ साल बाद बदल जाएगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का पता, मानसरोवर में नए दफ्तर का निर्माण शुरू

Kharge and Rahul laying the foundation stone in September 2023
सितंबर 2023 में शिलान्यास करते खड़गे और राहुल (Photo Source: Rajasthan Congress X Handle)

पिछली बैठक में चर्चा: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा की मंशा है कि नए भवन का निर्माण उनके कार्यकाल में पूरा हो. नए भवन की डेडलाइन दिसंबर 2027 है. डोटासरा 14 जुलाई 2026 को कार्यकाल के 6 वर्ष पूरे करेंगे. ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या डोटासरा दिसंबर 2027 तक पीसीसी अध्यक्ष रहेंगे या उनकी जगह नियुक्त होने वाले अध्यक्ष के कार्यकाल में नए भवन का निर्माण पूरा होगा. कांग्रेस के नए भवन के निर्माण कार्य में तेजी और क्राउडफंडिंग से पैसा जुटाने के लिए पिछले दिनों डोटासरा ने कांस्टीट्यूशन क्लब में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी. उसमें अधिक से अधिक फंड की मांग की और जल्द निर्माण पर चर्चा की थी.

Dotasara and Julie performing the Bhoomi Pujan in July 2025
जुलाई 2025 में भूमि पूजन करते हुए डोटासरा और जूली (Photo Source: Rajasthan Congress X Handle)

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा : नया भवन आधुनिक और सुसज्जित सुविधाओं से लैस होगा. भूमिगत पार्किंग के अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल, वार रूम, प्राइवेट मीटिंग हॉल, पीसीसी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग हाल के साथ ही अग्रिम संगठन युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल के साथ विभाग प्रकोष्ठों के लिए भी अलग-अलग कक्ष बनाए जाएंगे. भवन में एक मुख्य हाल होगा, जिसमें एक साथ 400 से 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी. भवन में कैंटीन और बाहर से आने वाले नेताओं के ठहरने के सुसज्जित कैमरे होंगे. प्रदेश कांग्रेस नेताओं की मानें तो नए भवन की निर्माण लागत 80 करोड़ रुपए है. हालांकि काम में देरी और निर्माण सामग्री महंगी होने से लागत 90 से 100 करोड़ पहुंचने की बात कही जा रही है. भवन निर्माण की मॉनिटरिंग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कर रही है.पार्टी नेता, विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं की ओर से दिया जा रहा फंड एआईसीसी के खाते में जा रहा है. भवन निर्माण पर खर्च भी एआईसीसी कर रही है.

पढ़ें: कांग्रेस को मिलेगा नया मुख्यालय भवन, 4 जून बाद शुरू होगा निर्माण, क्राउड फंडिंग से राशि जुटाएगी पार्टी - new Congress building in jaipur

सात और जिलों में जल्द बनेंगे दफ्तर: डोटासरा का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सुसज्जित होगा. उनका कहना था कि जयपुर के अलावा सात और जिलों में जल्द कांग्रेस के नए दफ्तर बनेंगे. इसके लिए जमीन भी खरीद ली है.

यह भी जानिए

  • मानसरोवर के शिप्रा पथ पर तैयार हो रहा कांग्रेस का नया भवन
  • भवन की भूमिगत पार्किंग का स्ट्रक्चर तैयार
  • तीन मंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा
  • पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय खरीदी थी 6000 वर्ग मीटर जमीन
  • 23 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने किया था शिलान्यास
  • 6 जुलाई 2025 को भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ था काम
  • कांग्रेस के नए भवन निर्माण की लागत 80 करोड रुपए
  • दिसंबर 2027 तक नए भवन के निर्माण की डेडलाइन
  • कांग्रेस का पुराना भवन भीड़भाड़ वाले इलाके में , जहां पार्किंग की समस्या

पढ़ें: जयपुर में कांग्रेस का नया भवन बना ‘अधूरा सपना’, डेढ़ साल बाद भी नहीं रखी गई पहली ईंट

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