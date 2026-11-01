दिल्ली में इंडी गठबंधन की महारैली आज, राजस्थान से कांग्रेस कार्यकर्ता-नेता भी होंगे शामिल, चेक पोस्ट पर हो रही गिनती
राजस्थान से दिल्ली जाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश कांग्रेस ने अलग-अलग स्थान पर चेक पोस्ट बनाई गई है.
Published : November 1, 2026 at 10:51 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 11:12 AM IST
जयपुर : SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की महारैली आयोजित होने जा रही है. रैली दोपहर 1 बजे शुरू होगी. रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के कार्यकर्ता और नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं. राजस्थान से भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का दिल्ली जाना जारी है.
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि राजस्थान से कांग्रेस के एक लाख कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का दावा है कि पार्टी हाईकमान ने हमें एक लाख कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का टारगेट दिया था, हमने उससे आगे बढ़कर 1 लाख 6 हजार कार्यकर्ताओं के दिल्ली आने की सूची, उनके नाम और नंबर सहित पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है. वहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद भी शनिवार रात दिल्ली पहुंच गए थे.
राजस्थान के हर कांग्रेसजन, हर साथी एवं लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर नागरिक से मेरी अपील है कि आज 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में नेता विपक्ष @RahulGandhi जी के नेतृत्व में होने वाली 'वोट बचाओ–देश बचाओ' महारैली में अपनी पूरी ताकत के साथ पहुंचे। अब वक्त केवल चर्चा का नहीं, लोकतंत्र के हक में मजबूती से मैदान में उतरने का है। किसी राजनीतिक दल का नहीं, देश के लोकतांत्रिक भविष्य का है। जनता के वोट की ताकत, संविधान की गरिमा और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता का है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष @kharge जी एवं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जिस संघर्ष का आह्वान किया है, उसमें राजस्थान की भागीदारी ऐतिहासिक होनी चाहिए। 1 नवंबर, चलो दिल्ली! #ChaloDilli #VoteBachaoDeshBachao @INCIndia— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) November 1, 2026
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मॉनिटरिंग के लिए चेक पोस्ट पर हो रही निगरानी : कार्यकर्ता और नेता कितनी भीड़ लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से दिल्ली जाने वाले अलग-अलग मार्गों पर चेक पोस्ट बनाकर शनिवार रात से ही मॉनिटरिंग की जा रही है. प्रदेश कांग्रेस की ओर से जयपुर के बगराना, कोटपूतली, बहरोड, नीम का थाना, शाहजहांपुर जैसे स्थान पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं. यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की बसें-गाड़ियों के नंबर और संख्या नोट की जा रही और उसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है.
इतिहास ये याद जरूर रखेगा कि जब लोकतंत्र पर संकट आया, तब @RahulGandhi जी संविधान की ढाल बनकर सबसे आगे खड़े रहे। आइए.. वोट बचाओ-देश बचाओ महारैली को ऐतिहासिक बनाएं। 📍 रामलीला मैदान दिल्ली #ChaloDilli #VoteBachaoDeshBachao— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) November 1, 2026
हालांकि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, पाली, सांचौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसे दूर-दराज के जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शनिवार को ही दिल्ली के लिए कूच कर गए थे. वहीं, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, नागौर, सीकर, नीम का थाना, अलवर जैसे जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता आज अल सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए. कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे हैं.
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दिल्ली रैली के बाद राजस्थान में भी हर जिले में होंगे कार्यक्रम : आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की महारैली के बाद राजस्थान कांग्रेस की ओर से भी कथित वोट चोरी के खिलाफ हर जिले में धरने-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे. प्रदेश कांग्रेस की ओर से तमाम जिलों में सर्कुलर जारी करके जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं. कथित वोट चोरी के खिलाफ होने वाले कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी राजस्थान सहित देश भर में जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं.
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन : प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के सहयोगी आंदोलन जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि राजस्थान में 21 नवंबर तक होने वाले प्रदर्शनों के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे. केंद्र सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जब पूरे देश में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं तो सरकार उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है?
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विपक्षी दल सवाल चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार से करते हैं और जवाब भाजपा के लोग देने लगते हैं. इससे लगता है कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत है. डोटासरा ने भाजपा की लोकतंत्र बचाओ रैली पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा तो मोदी सरकार और भाजपा से है, जिनका लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं है. वो लोग आज लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रहे हैं, जबकि लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम भाजपा और मोदी सरकार ने किया है. पूरा देश देख रहा है कि कैसे न्यायपालिका, चुनाव आयोग और जांच एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं. विपक्षी नेताओं को डराने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. भाजपा और मोदी सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है. जनता बीजेपी और मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है.