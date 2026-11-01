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दिल्ली में इंडी गठबंधन की महारैली आज, राजस्थान से कांग्रेस कार्यकर्ता-नेता भी होंगे शामिल, चेक पोस्ट पर हो रही गिनती

राजस्थान से कांग्रेस कार्यकर्ता-नेता जा रहे दिल्ली ( ETV Bharat )

जयपुर : SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की महारैली आयोजित होने जा रही है. रैली दोपहर 1 बजे शुरू होगी. रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के कार्यकर्ता और नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं. राजस्थान से भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का दिल्ली जाना जारी है.

प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि राजस्थान से कांग्रेस के एक लाख कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का दावा है कि पार्टी हाईकमान ने हमें एक लाख कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का टारगेट दिया था, हमने उससे आगे बढ़कर 1 लाख 6 हजार कार्यकर्ताओं के दिल्ली आने की सूची, उनके नाम और नंबर सहित पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है. वहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद भी शनिवार रात दिल्ली पहुंच गए थे.