ETV Bharat / state

सारिका चौधरी बोलीं- भजनलाल को 'पर्ची' बदले का डर, वसुंधरा को सराहा

महिलाओं का नाम लेकर एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त कर उनके लिए विधानसभा का और संसद का रास्ता खोलेंगे और दूसरी तरफ ये अपनी जो दो बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं चूकते. उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बड़बोले हैं.

शहर के एक होटल में हुए कार्यक्रम में निवर्तमान सभापति पायल सैनी ने महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी का अभिनंदन किया. इस दौरान चौधरी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बहाने प्रदेश की भजनलाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर 2011 से लेकर 2026 तक सिर्फ राजनीति कर रही है.

चूरू: प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी रविवार को चूरू दौरे पर रहीं. इस दौरान उन्होंने निवर्तमान सभापति पायल सैनी के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की.

पढ़ें : महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बोली, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी एक जुमला, महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा'

जाने क्या-क्या शब्द उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के लिए प्रयोग किए हैं. महिला शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पीसी करते हैं और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री जो एक महिला है, उनको बोलने का मौका तक नहीं देते. बीजेपी क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आएगी. भाजपा वाले सिर्फ यह समझते हैं कि प्रदेश की महिलाएं कुछ नहीं समझतीं, लेकिन प्रदेश की महिलाएं जागरूक हैं.

चूरू में महिलाओं के साथ सारिका चौधरी (ETV Bharat Churu)

पूर्व सीएम से जताई हमदर्दी : सारिका चौधरी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से हमदर्दी जताते हुए कहा कि वो एक महिला हैं और महिलाओं के दर्द और पीड़ा और राजनीतिक चैलेंज को समझती हैं, लेकिन बीजेपी की पूरी की पूरी टीम, पीएम से लेकर सीएम तक पर्ची से गद्दी पर बैठे हैं. उनका काम सिर्फ एक ही बचा है कि कैसे भी करके पर्ची को बचा लो. किसी तरीके से पर्ची बदलनी नहीं चाहिए.

चौधरी ने कहा कि आज की परिस्थितियां देख लें. नगर निगम और पंचायती राज के जो चुनाव होने थे, सुप्रीम कोर्ट की डांट के बावजूद ये चुनाव करवाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. क्योंकि इन्होंने ग्राउंड पर काम ही नहीं किया है. सिर्फ दुपट्टा लेते हैं. हेलीकॉप्टर से जाएंगे दिल्ली और नेताओं को दुपट्टा पहनाएंगे और हाथ जोड़ेंगे कि पर्ची मत बदल देना. सिर्फ इसी कवायद में पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है.