टैलेंट हंट के जरिए कांग्रेस तलाशेगी कुशल वक्ता व प्रवक्ता, अगले माह होगा आगाज

अगले माह राजस्थान में होगा आगाज : राजस्थान के टैलेंट हंट प्रोग्राम के नोडल अधिकारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि अगले माह के पहले हफ्ते में वे राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से वार्ता के बाद जयपुर आएंगे और इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे.

जयपुर : पार्टी की रीति नीति, कल्चर और समसामयिक विषयों पर मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने कुशल वक्ता- प्रवक्ताओं की खोज के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम जुलाई माह में शुरू किया था. राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अब सभी राज्यों में भी टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहे हैं. इसके लिए कांग्रेस के मीडिया संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं और अन्य नेताओं को अलग-अलग प्रदेशों की जिम्मेदारी दी है. राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को राजस्थान का जिम्मा दिया गया है जो यहां पर टैलेंट हंट प्रोग्राम कार्यक्रम का आगाज करने के साथ ही कुशल वक्ता- प्रवक्ताओं की टीम भी तैयार करेंगे.

आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद होगा ऑनलाइन साक्षात्कार : सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि प्रदेश लेवल के लिए कुशल वक्ता, प्रवक्ताओं की तलाश के लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे. कांग्रेस पार्टी में गहरी आस्था रखने वाले वक्ता- प्रवक्ता के लिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदनकर्ता को अपने बायोडाटा में कांग्रेस की संस्कृति, रीति- नीति और पार्टी से जुड़ाव की विस्तृत जानकारी देनी होगी. आवेदन करने के लिए एक क्यूआर कोड और एक ऑनलाइन लिंक भी दिया गया जाएगा.

उन्होंने बताया कि आवेदनों की छंटनी के लिए एक कमेटी भी गठित की जाएगी और उसके बाद उनका साक्षात्कार लिया जाएगा. साक्षात्कार में चयनित होने के बाद अभ्यर्थियों को मीडिया हैंडलिंग, वाद विवाद, कौशल, कांग्रेस विचारधारा और डिजिटल उपस्थिति के आधार पर गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के बड़े नेता एआईसीसी के प्रशिक्षक और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहेंगे. टैलेंट हंट कार्यक्रमों के जरिए 18 से 30 साल के युवा आवेदन कर सकेंगे.

राष्ट्रीय स्तर पर जुलाई में शुरू हुआ था कार्यक्रम : वहीं इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जुलाई माह में टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत अगस्त माह तक अभ्यर्थियों के ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू लिए गए थे.

अग्रिम संगठनों में होते रहे हैं ऐसे कार्यक्रम : राजस्थान कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख सुमित भगासरा का कहना है कि टैलेंट हंट जैसे प्रोग्राम कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई और युवा कांग्रेस में होते रहे हैं, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस तरह का आयोजन पहली बार कर रही है. इससे पार्टी कुशल वक्ता व प्रवक्ताओं की पूरी फौज तैयार करेगी. यह टीम मौजूदा हालात में जनता के बीच पार्टी के रीति नीतियों को मजबूती से रख सकेगी. साथ ही समसामयिक विषयों पर भी मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मजबूती से पार्टी का पक्ष रख सकेगी. उन्होंने कहा कि अगले माह राजस्थान में होने वाले टैलेंट हंट प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस विचारधारा से जुड़े युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.